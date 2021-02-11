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Бывшую девушку защитника «Баварии» Боатенга нашли мёртвой. Что произошло?

Бывшую девушку защитника «Баварии» нашли мёртвой
Михаил Рождественский
Бывшая девушка футболиста «Баварии» найдена мёртвой. Он пропустит финал клубного ЧМ
Они расстались со скандалом. Это и стало причиной трагедии?
Футбол / Германия 0
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Сегодня «Бавария» сыграет в финале клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигресом». Мюнхенцы не брали этот трофей с 2013 года, когда в предыдущий раз побеждали в Лиге чемпионов. На поле должен был выйти и Жером Боатенг, но – не выйдет. Причина – жуткая.

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Скандальные отношения

До недавнего времени 32-летний футболист встречался с моделью Касией Ленхардт. Уроженка Польши стала популярной девять лет назад благодаря участию в реалити-шоу. Отношения с Боатенгом длились больше года, а в начале этого месяца защитник объявил о расставании с девушкой. Причиной стала авария, которую устроила Касия. В январе Ленхардт влетела на автомобиле своего возлюбленного в столб, а впоследствии в её крови обнаружили алкоголь.

История вылилась в скандал. Боатенг публично выступил с обвинениями в адрес Ленхардт. «Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьёй, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней», — заявил футболист в интервью Bild.

Касия не стала молчать и в ответ обвинила Жерома во лжи и регулярных изменах. В своём последнем посте в «Инстаграме», опубликованном вскоре после расставания, она написала: «Время подвести черту. Хватит».

Трагедия

Накануне стало известно о смерти Ленхардт. По сообщениям СМИ, днём ранее уже скончавшуюся девушку обнаружили в её квартире в Берлине. В полиции поспешили заверить, что не нашли следов насильственной смерти. По основной версии Касия свела счёты с жизнью. Ленхардт было 25 лет.

После инцидента Боатенг попросил главного тренера «Баварии» Ханс-Дитера Флика отпустить его из Катара, где проходит клубный чемпионат мира, в Германию. Сам футболист ещё не комментировал произошедшее публично.

Как дела у Боатенга в «Баварии»?

Пару лет назад казалось, что Жерому надоел футбол. Его выгнали из сборной Германии, а в публичном пространстве он всё чаще показывал заинтересованность в посторонних вещах. Несмотря на настойчивые слухи о скорой продаже Боатенга, игрок остался в «Баварии» и в итоге вернулся в состав.

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Несмотря на открывшееся у Жерома второе дыхание, клуб, судя по всему, по-прежнему намерен с ним расстаться. Ещё в ноябре авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что мюнхенцы не станут продлевать с защитником контракт, истекающий этим летом. Боатенг прокомментировал эту информацию так: «Никто ко мне не обращался, никто со мной ничего не обсуждал. Я не имел об этом ни малейшего представления и удивился. Мне кажется, что тренер и команда меня ценят».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images/instagram.com/kasia_lenhardt

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