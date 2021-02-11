Бывшая девушка футболиста «Баварии» найдена мёртвой. Он пропустит финал клубного ЧМ

Они расстались со скандалом. Это и стало причиной трагедии?

Сегодня «Бавария» сыграет в финале клубного чемпионата мира с мексиканским «Тигресом». Мюнхенцы не брали этот трофей с 2013 года, когда в предыдущий раз побеждали в Лиге чемпионов. На поле должен был выйти и Жером Боатенг, но – не выйдет. Причина – жуткая.

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Скандальные отношения

До недавнего времени 32-летний футболист встречался с моделью Касией Ленхардт. Уроженка Польши стала популярной девять лет назад благодаря участию в реалити-шоу. Отношения с Боатенгом длились больше года, а в начале этого месяца защитник объявил о расставании с девушкой. Причиной стала авария, которую устроила Касия. В январе Ленхардт влетела на автомобиле своего возлюбленного в столб, а впоследствии в её крови обнаружили алкоголь.

История вылилась в скандал. Боатенг публично выступил с обвинениями в адрес Ленхардт. «Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьёй, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней», — заявил футболист в интервью Bild.

Касия не стала молчать и в ответ обвинила Жерома во лжи и регулярных изменах. В своём последнем посте в «Инстаграме», опубликованном вскоре после расставания, она написала: «Время подвести черту. Хватит».

Трагедия

Накануне стало известно о смерти Ленхардт. По сообщениям СМИ, днём ранее уже скончавшуюся девушку обнаружили в её квартире в Берлине. В полиции поспешили заверить, что не нашли следов насильственной смерти. По основной версии Касия свела счёты с жизнью. Ленхардт было 25 лет.

После инцидента Боатенг попросил главного тренера «Баварии» Ханс-Дитера Флика отпустить его из Катара, где проходит клубный чемпионат мира, в Германию. Сам футболист ещё не комментировал произошедшее публично.

Как дела у Боатенга в «Баварии»?

Пару лет назад казалось, что Жерому надоел футбол. Его выгнали из сборной Германии, а в публичном пространстве он всё чаще показывал заинтересованность в посторонних вещах. Несмотря на настойчивые слухи о скорой продаже Боатенга, игрок остался в «Баварии» и в итоге вернулся в состав.

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Несмотря на открывшееся у Жерома второе дыхание, клуб, судя по всему, по-прежнему намерен с ним расстаться. Ещё в ноябре авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что мюнхенцы не станут продлевать с защитником контракт, истекающий этим летом. Боатенг прокомментировал эту информацию так: «Никто ко мне не обращался, никто со мной ничего не обсуждал. Я не имел об этом ни малейшего представления и удивился. Мне кажется, что тренер и команда меня ценят».