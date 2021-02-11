У «Ман Сити» нет истории? Эта бабушка застала первое чемпионство!

Вера Коэн прожила всю жизнь с клубом. Очень долгую жизнь.

8 февраля не стало самой преданной поклонницы «Манчестер Сити» – Вера Коэн поддерживала клуб с 1933 года. Девчонке на тот момент было всего 16, а в мире происходили знаковые вещи: к власти в Германии пришёл Адольф Гитлер, США и Советский Союз установили дипломатические отношения, Великобритания заявила о намерении исследовать космос.

Вера впервые пришла на стадион из интереса. Её школа находилась рядом с «Мейн Роуд», поэтому на уроках она часто слышала возгласы фанатов, доносившиеся из окна. В итоге любопытство вылилось в историю любви длиною в долгую жизнь.

В сезоне-1932/33 «Ман Сити» закончил чемпионат лишь на 16-й строчке, зато через год порадовал юную болельщицу Кубком Англии. В 1937-м Вера увидела и первое в истории чемпионство, которое для всех фанатов «горожан» стало особенным. «Манчестер Юнайтед» закончил тот сезон в зоне вылета – двойной праздник.

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Из 26 трофеев «Сити» Коэн застала все, кроме одного: в 1904-м, когда команда выиграла первый Кубок Англии, Вера ещё не родилась. При этом женщина пережила с клубом и тёмные времена. В сезоне-1998/99 «Манчестер» выступал в третьей по силе лиге Англии, но Коэн продолжала ходить на «Мейн Роуд». Когда муж работал и не мог сопровождать супругу, выручала сестра Ольга Халон. Она была на пять лет младше Веры и тоже поддерживала «Ман Сити».

«Когда пришёл шейх Мансур, у нас появились отличные ребята. Яя Туре – очень сильный игрок, всегда шёл вперед. Давид Сильва – выдающийся футболист. Серхио Агуэро – легенда. Эдерсон? Может быть, я немного старомодна, но мне не нравятся его татуировки», – краткий анализ последних героев клуба от Халон.

Когда в 2012-м «Сити» впервые за 44 года выиграл чемпионат, сестры тоже присутствовали на стадионе. Агуэро забил судьбоносный гол на последних секундах матча, и старушек накрыло безумие «Этихада». «Это было удивительно. Все тут же вскочили, а стоявший рядом мужчина крепко меня поцеловал», – вспоминает Ольга.

В 100-летний юбилей Веры клуб устроил бабуле праздничный ужин. Коэн вручили футболку «Сити» с номером 100 на спине, а подарок подписали все футболисты команды. Ещё спустя пару месяцев в гости к Вере и Ольге заглянул Венсан Компани. Пожилые дамы угостили бельгийца чаем и домашней выпечкой – в тортиках Вера разбиралась не хуже, чем в футболе. С 2001 года Коэн приготовила вкуснятины на 23 тысячи фунтов, и все эти деньги направила в манчестерский хоспис, где скончалась её дочь Дженифер.

Вера, Венсан Компани и Ольга Фото: Getty Images

«По большому счету, бабушка была настоящей легендой», – уверяет внук Дэвид Голдсмит. В сентябре 2018-го в этом убедился весь мир. Коэн и Халон вывели «Манчестер Сити» на матч с «Фулхэмом» в рамках АПЛ. Ольга вышла на газон под ручку с Фернандиньо, Вера – с Давидом Сильвой.

«Я ему сказала: «Ты один из моих любимых игроков». В ответ Давид меня поцеловал. Тогда я его попросила: «Не мог бы ты забить для меня сегодня?» И он это сделал», – делилась впечатлениями Вера. Испанец вонзил 50-й гол в Премьер-лиге, а «Манчестер Сити» выиграл 3:0. Пенсионерки были счастливы.

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Но сюрпризы на этом не закончились. После игры с болельщицами пообщался Хосеп Гвардиола. Вера поблагодарила его за всё, что Пеп сделал для команды: «У Гвардиолы получается выжимать из игроков максимум, он фантастичен. Надеюсь, что он останется с нами навсегда. Я ведь помню времена, когда всё было по-другому. Когда я впервые пришла на стадион, там даже не было табло – счёт писали на обычной школьной доске».

Гвардиола не будет тренировать «горожан» вечно, но пока справляется неплохо – все называют «Сити» чемпионом уже сейчас. Коэн не увидит очередной триумф, но остается сестра Халон. Недавно ей стукнуло 100, и команда постарается не подвести старушку. Такие женщины, как Вера и Ольга – отличное противоядие от глупцов, которые утверждают, что у «Манчестер Сити» нет истории.