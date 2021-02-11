Российскому тренеру не дали поработать в Италии. Почему Газзаев-младший покидает «Сиену»

Путешествие Владимира Газзаева в Италию оказалось коротким: Роман Геворкян, который приглашал его в «Сиену», сам может лишиться места в клубе. А всё потому, что болельщики начали протестовать и просить отправить армянских менеджеров на родину.

Как армянские бизнесмены оказались в Италии

В Италию армянский холдинг «Ноа» (ему принадлежат ещё два одноимённых клуба в Армении и Латвии) пришёл в августе прошлого года: тогдашний владелец погряз в долгах, президент Анна Дурио не смогла вовремя заключить сделку с инвестором, из-за чего клуб заявился на участие в следующем сезоне Серии С и объявил о банкротстве.

«Эпоха первой женщины во главе, начавшаяся с откупоренных бутылок на площади Пьяцца-дель-Кампо и славы триумфа, заканчивается худшим из возможных вариантов. История «Сиены» теперь – неопределённое положение среди любителей», – писало издание Corriere di Siena.

Местная администрация объявила конкурс на поиск нового владельца клуба с большой историей. После изучения предложений, отправленных от различных инвесторов, и проведения интервью с четырьмя наиболее привлекательными для дальнейшего управления командой кандидатами, мэрия выбрала самого подходящего – компанию Siena Noah Ssd Srl, входящую в холдинг «Ноа».

В пресс-релизе администрации было указано, что ключевым моментом при выборе нового владельца стал бизнес-план и гарантия защиты сотрудников: «Мы попытались выбрать ту компанию, которая, на наш взгляд, будет наиболее состоятельной и экономически обоснованна по отношению к нашему городу, – сказал мэр Де Мосси. – Мы сразу же поставили в качестве важнейших пунктов сохранение города, цвета команды и уважение к болельщикам».

Президентом компании «Ноа» является Роман Геворкян – он же стал президентом «Сиены». Первостепенной задачей клуба объявили повышение в классе.



На днях холдинг «Ноа» приобрёл «Юрдиген 05», выступающий в третьем дивизионе Германии: как сообщает Kicker, клуб объявил себя банкротом, но продолжит своё существование благодаря новому владельцу. Четвёртая команда в активе холдинга – замашка на футбольную бизнес-империю, чем-то похожую на ту, что уже много лет строит Red Bull. Только вот получится ли из этого что-то действительно стоящее, покажет только время.

Как в Италии оказался Владимир Газзаев и что будет дальше

Он – друг семьи Геворкяна. По нашей информации, армянские менеджеры давно хотели пригласить его к себе в Италию, но получилось только в январе – к тому моменту Альберто Джилардино руководил командой четыре месяца и шёл в зоне плей-офф за выход в Серию С. Незадолго до появления Газзаева-младшего в Италии его уволили: в пресс-релизе было указано, что соглашение с итальянцем было расторгнуто по обоюдному согласию.

В интервью GianlucaDiMarzio.com Джилардино сказал, что последние месяцы он словно бился о стену, когда просил о чём-то у руководства: «У нас разные цели и видение на развитие клуба. Я просил о профессионализме и поддержке, чтобы выиграть чемпионат, но каждый раз упирался в стену. В последние месяцы я не понимал, кто стоит за холдингом, но это не было проблемой. Я никогда не уклонялся от разговоров, выслушивал критику, даже если она была от человека, который не видел нашей повседневной работы на поле. Я пытался указать на верный путь, но меня не слышали».

Его место ненадолго занял Стефано Аргилли – до приезда Владимира Газзаева. Но, несмотря на сообщения итальянских СМИ о скором назначении россиянина, Аргилли на посту главного тренера сменил Марьян Пахарь – по данным Tuttomercatoweb это решение временное, потому что у Газзаева возникли бюрократические трудности.

«Фактически, не начав полноценно управлять командой, мне стало понятно, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам, – сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем. – В первую очередь – получение документации о разрешении на работу затягивалось и более того, не было понимания от итальянских коллег, когда это вообще может произойти. Так я и не понял, с чем это вообще было связано».

Но, как оказалось, Владимир Валерьевич в Италии не останется – теперь трудности уже у Геворкяна, да не с документами, а с болельщиками.



Фанаты не оценили чехарду с тренерами и написали мэру письмо со своими опасениями и пожеланиями: указали, что доверить их клуб армянским инвесторам было ошибкой, назвали спортивный проект полным провалом и попросили найти новых владельцев из Италии.

«Это абсурдная ситуация, и я пессимистичен, -– говорил в интервью Radio Siena Tv президент фан-клуба. – Проблема в корпоративном и техническом менеджменте. Что бы я им сказал? Составьте бюджет, доверьте его итальянскому менеджеру с проверенным опытом, а потом уезжайте к себе в Армению».

О реакции мэра итальянские СМИ не сообщили, но, судя по посту советника по спорту муниципалитета Сиены Паоло Бенини в «Фейсбуке», позиция администрации не в пользу армянского владельца: «Я настоятельно прошу менеджмент серьёзнее подойти к делу, чтобы не подвергать весь город и болельщиков постоянным унижениям».

Болельщики начали развешивать угрожающие баннеры: на одном из них значилось «вы терпите поражение, осторожно, президент», на втором – «осторожно, армяне, это последний баннер».

Фото: radiosienatv.it

Фото: radiosienatv.it

Всё это привело к тому, что руководство клуба экстренно собралось для продумывания дальнейших действий. Решение стало очевидным: уволить Пахаря, попрощаться с Газзаевым и, вероятно, Геворкяном.

«Цель, которую мы поставили перед собой, – восстановить нормальную, здоровую атмосферу в клубе, – сказал Siena TV вице-президент «Сиены» Андреа Белланди. – К сожалению, желание семьи Геворкян иметь возможность интегрировать определенный тип культуры и технические решения, основанные на их собственном опыте, столкнулось со слишком другой культурой. Это стало явной проблемой для результатов».

Газзаев же сказал, что столкнулся «с непрофессиональными организационными моментами внутри команды». «Президент клуба Роман Геворкян, с которым у нас было чёткое понимание по всем перспективам, прикладывал огромное количество усилий и средств для большого и профессионального роста клуба, – сказал он. – Считаю, что мэрия, все болельщики и любители клуба «Сиена» должны были такой подход и отношение ценить. Но, как я уже заметил, у итальянских коллег было совсем другое отношение. Мне это было понять сложно. В связи всем этим начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня стало просто неприемлемым».

Итальянская часть руководства решила, что спустя месяц Джилардино вернётся обратно. А вот что будет с нынешним руководством клуба – решат на комиссии спортивного совета на завтрашнем заседании.