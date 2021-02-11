Месси снова в центре скандала. Сумеет ли он избежать наказания?

Вчера, 10 февраля, «Барселона» в гостях проиграла «Севилье» со счётом 0:2 в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Команда Рональда Кумана продолжает чередовать победы с поражениями.

Неудовлетворительные результаты и блеклая игра сине-гранатовых влияют и на звезду каталонского клуба Лионеля Месси, у которого уже сдают нервы. Однако по ходу матча с «Севильей» ему всё же удалось избежать наказания в спорном эпизоде. Чуть менее месяца назад аргентинца удалили с поля в игре Суперкубка Испании с «Атлетиком».

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Очередной всплеск эмоций

На 63-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Севильи» на аргентинце нарушил правила полузащитник севильцев Жоан Жордан. 26-летний испанский футболист после падения Лео взял мяч в руки и начал спорить с главным арбитром встречи Матеу Лаосом. Месси же хотел быстро ввести мяч в игру. Он протянул руку навстречу Жордану, но тот отказался отдавать ему мяч. Тогда Лео оттолкнул соперника, зарядив ему локтем в лицо.

Испанский полузащитник сразу же обратил внимание арбитра на данный инцидент, но в итоге Лаос показал жёлтую карточку именно Жордану. Месси же наказания избежал.

В «твиттере» мнения пользователей касательно эпизода сильно разделились. Некоторые посчитали, что Месси нужно было показать жёлтую или красную, а вот другие, наоборот, обвинили Жоана Жордана в симуляции.

«Жордан никого не толкает, посмотрите видео, Месси подходит сзади и атакует его, это красная карточка».

«Это правда, что «Севилья» пострадала в результате арбитражного разбирательства, поскольку карточка Жордана должна была быть показана Месси, потому что он был тем, кто атаковал Жордана».

«И, кстати, Месси должен был быть удалён за нападение на Жордана. Эта развязная рука, которая позволяет себе всё, пожалуйста… говорите, как есть всё на самом деле».

«Может быть жёлтая Жордану была показана за то, что он ударил Месси носом в локоть».

«Жордан так отчаянно нуждался во внимании Месси, что целует его в локоть».

«Не забудьте агрессию Жоана Жордана, который явно бьёт носом в локоть Месси. Требую справедливости!!!!»

Кстати, игра против «Севильи» стала для аргентинца 900-й в карьере. 758 матчей Месси провёл в футболке «Барселоны». Ещё 142 игры Лео сыграл за сборную Аргентины.

Ответная встреча с «Севильей» в полуфинале Кубка Испании состоится в Барселоне 3 марта. Если Месси выйдет на поле стадиона «Камп Ноу», то сыграет против красно-белых в 42-й раз. Ранее в 41 матче аргентинец забил севильцам 37 голов и отдал 16 голевых передач. Победитель этой пары сыграет в финале с победителем противостояния между «Атлетиком» из Бильбао и «Леванте».