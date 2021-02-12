«Казалось, что я ухожу из жизни...» Что происходит с бывшим вратарём ЦСКА Чепчуговым

Сергей Чепчугов ведёт загадочный «Инстаграм». Порой публикации бывшего вратаря ЦСКА тревожат не только подписчиков, но и родных футболиста. В недавнем интервью «Чемпионату» отец Чепчугова попытался объяснить неоднозначное поведение сына: «Тоскует, что развалилась семья».

«Тоскует, что развалилась семья». Зачем экс-вратарь ЦСКА Чепчугов публикует странные фото? Спокойно, он не попал в секту. Отец футболиста нам всё объяснил.

Сам Чепчугов долгое время не выходил на связь, а после дежурных сообщений: «Созвонимся завтра», — я уже не верил, что нам удастся когда-либо поговорить. Но в один из дней Сергей позвонил со словами: «Я готов пообщаться». Далее — откровенное интервью футболиста о попытке суицида, разводе и проблемах с алкоголем.

— И подумать не мог, что мои публикации в «Инстаграме» могут вызвать такой ажиотаж, — начал Чепчугов. — Мне казалось, что они выглядят довольно лаконично. Оказалось, что не совсем. Разговаривал с отцом, он мне тоже сказал, что смотрится неоднозначно. Что ж, в таком случае буду писать внятно и без загадок.



— Как считаете, почему ваши публикации стали вирусными в интернете?

— Даже не знаю. Если честно, до сих пор не понимаю, что именно смущает? То, что пишу?



— Их сложно понять. Так и задумано?

— Каждая публикация несёт определённый смысл и некую загадку. Если же люди не понимают, значит буду выражать мысль до конца.



— Некоторые считают, что вы попали под влияние секты…

— Видел в комментариях, что меня уже в секту отправили. Спешу обрадовать: ни в какую секту я не попал. Со мной всё хорошо.



— Сможете объяснить некоторые публикации?

— Давайте попробуем.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Крутая публикация! Что тут непонятного (смеётся)? Это же с приколом. Давайте по порядку: чистый эликсир — это что?



— Судя по тому, что на публикации корова, наверное, молоко?

— Правильно. Корова же медленно бегает? Медленно. Но ведь способна на многое? Даёт молоко, а значит дарит здоровье людям. Всё довольно просто.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Тоже здорово! А здесь что непонятно? Текст, кстати, мой. Почему тегнул Дуэйна Джонсона? Большой голливудский актёр. Человек-глыба, если можно так выразиться. Давайте по-порядку: «Объятые волокнами, обрушится волна страсти», — если визуально посмотреть на Джонсона, он же такой большой, мощный и накачанный. Волокна — это то, что в его организме, он же качается, следовательно волокна находятся в его организме. Далее: «Рушится волна страсти», — это значит, что в скором времени мы познакомимся ближе, потому что капля крови на груди моей — твоя. Наверное, я сейчас объяснил, но понятнее не стало.



— Да, по-прежнему сложно.

— Если коротко: всё это — к скорой встрече.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— У этой публикации нет описания. Что имели в виду?

— Это Уран — седьмая планета по удалённости от Солнца. Никакого смысла нет — понравилась картинка и решил выставить.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Иногда переходите на английский. Почему?

— Почему бы и нет? Некое разнообразие. Бывает такое, что… Специально я ничего не пишу. Допустим, еду куда-то или нахожусь дома, возникают мысли, записываю их в заметки: это может быть стих или какое-то предложение. Затем могу сформировать публикацию до конца, а могу оставить и вернуться к ней через какое-то время.

Загадочные публикации

— Чем занимались 25 января?

— Не вспомню, а что там было?



— В ночь с 25 на 26 января вы опубликовали аж 13 публикаций. С чем была связана такая активность?

— Ааа, вы об этом. Отдыхал немножко. Что именно смущает?



— У кого-то 13 публикаций и за год не наберётся, а вы пульнули за одну ночь.

— Могу неделю ничего не публиковать, а могу за одну ночь выставить целую серию публикаций. Никакой подоплёки искать не стоит.



— Вы сказали, что сначала формируете мысль в заметках, лишь затем выкладываете в сеть. Все эти 13 публикаций были заготовлены заранее?

— Да, они были заготовлены заранее.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Самая загадочная публикация… с ножом. Можете объяснить сакральный смысл?

— Оххх… Она прекрасна! А нож какой красивый!



— Даже ваш отец испугался и пришёл в комментарии.

— Ох, намечается откровенный разговор. Как говорится: карты под стол, а стволы на стол… Что касается ножа и моей публикации — это правдивая история, которая случилось в 2019 году. У меня было не лучшее время: тяжело переживал разлуку с семьёй. Подчёркиваю, что ПЕРЕЖИВАЛ — сейчас уже всё нормально. В один из прекрасных дней на этой почве перебрал со спиртным… У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… Необъяснимое состояние. Будто робот. Просто полностью отключается мозг. Я лёг на кухне и вот этим острым ножом в руках, который на фотографии, … [роскомнадзор запрещает описывать способы суицида] себя в левую грудь.



Первый раз даже вроде как почувствовал боль… Затем убрал нож… Начал [роскомнадзор] себя во второй раз и… сделал это намного сильнее, чем в первый. Эта самая точка, которую вы можете видеть на фотографии, не заживает с 2019 года…



— Вы всё это серьёзно рассказываете?

— Да, это настоящая правда. Казалось, что я ухожу из жизни… В таком состоянии я каким-то образом умудрился скинуть по 100 тыс. рублей бывшей жене и брату. Вы меня поймите, в тот момент я очень сильно переживал. Но сейчас всё нормально.



— Что почувствовали, когда пришли в себя?

— Когда я во второй раз попытался это себя, начал чувствовать боль, но всё равно продолжал… Крови не было. Делал не резко, а планомерно: повышал силу с каждой секундой. В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше, вдруг в какой-то момент я подумал о Софии — и будто переключатель сработал: мозг завёлся, а я резко вернулся обратно к жизни. У меня были закрыты глаза, когда открыл — на них были слёзы. Будто вышел из ступора. Я не стесняюсь этого — это моя история и моя жизнь.



— Этот пост тоже был заготовлен?

— Нет, как раз этот заготовлен не был. Выставлял публикации одну за другой, затем подумал, а что бы ещё можно сделать? Сфотографировал нож, выпил стопочку и решил поделиться историей.



— Ваш отец сообщил, что вы созвонились в тот же день. Что сказали друг другу?

— Папа переживал, это и по голосу было заметно. Даже хотел приехать, но мне удалось успокоить его. Сказал, что всё нормально и нет повода для переживаний. После этих публикаций пришли к пониманию, что такое выставлять, наверное, не стоит. Лучше написать для себя, а если выставлять, то мысль должна быть закончена. Никаких загадок.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Много родных и друзей позвонили после публикации с ножом?

— Достаточно. Люди же волнуются. Но я всем отвечал: со мной всё нормально, не переживайте.



— В том числе испугались подписчики. Некоторые даже подумали, что вы намекаете на что-то.

— Нет. В тот день я просто перебрал с алкоголем.



— Просто решили поделиться переживаниями?

— Да, но сейчас я уже не переживаю по поводу семьи.



— Вы говорили, что скинули по 100 тыс бывшей жене и брату… Рассказывали им, как провели ту ночь?

— Нет, не рассказывал. Когда отправлял деньги, я даже как-то умудрился написать сообщение брату… Там было что-то вроде: «Прости, я ухожу».



— Вы как-то объяснили свои действия? У них не было вопросов, почему вы отправили им деньги?

— Ничего не объяснял. Просто лишняя сотка на карте.

— Вы кому-нибудь рассказывали об этой ситуации?

— Нет. Вы узнаёте об этом первым. Даже отец не знает.



— Пробовали обратиться к психологу?

— Думал об этом. Возможно, сделаю это в ближайшее время. Ничего постыдного не вижу: к психологу даже психологи обращаются.



— Правильно понимаю, что сейчас вы не выпиваете?

— Да, наверное, как раз в ночь с 25 на 26 января напился в последний раз. Я это пережил, теперь надо смотреть в будущее. Самое главное: измениться, выкинуть мусор из головы и продолжать жить.

Трагичная разлука с семьёй

— Ваш отец сказал, что разлука с семьей стала для вас трагичной. Правда?

— Да, даже не скрываю это.



— В одной из публикаций вы написали, что развелись в 2018 году. Можете раскрыть подробности?

— Всё верно, мы развелись в октябре 2018 года. Это очень долгая история. Но раз у нас откровенный разговор, раскрою подробности. Начать, наверное, стоит с того, что первые проблемы начались, когда Ксения (бывшая жена) была беременна. Дело шло к родам, я предложил нанять няню, чтобы она нам помогала после рождения ребёнка. Ксения в те годы училась с утра до вечера, а с няней нам было бы намного проще. Но тут в нашу жизнь влезла мама Ксении, а по совместительству моя тёща, Луиза: «Вам не нужна никакая няня. Я сама буду вам помогать», — говорила она нам. Стоит отметить, так уж получилось, что жизнью Ксении управляет её мать. Она девчонка-то умная, но так получилось, что Ксения делает всё, что скажет мама. Конечно же, супруга была не против, чтобы ей помогал родной человек. Мы неоднократно поднимали тему с наймом няни, но в конце концов я подумал, если тебе так хочется, чтобы вместо няни помогала мама, пусть будет так.



— Вы не хотели, чтобы в вашу жизнь вмешивалась тёща?

— Да. Поймите, у нас была возможность взять в помощь няню, другое дело, если бы у нас этой возможности не было. Тогда мы, наверное, сами бы обратились за помощью к родным. У нас же другая ситуация: мы могли себе позволить няню, но мама сильно повлияла на дочь и убедила её отказаться от этой идеи. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Это был первый ключевой момент, когда у нас начались проблемы.



— Как у вас складывались отношения с тёщей?

— Получилось так, что она вошла в нашу жизнь. Ксения с утра до вечера училась, а у меня вторая половина дня, как правило, была свободна. Можно сказать, что тёща заменила мне жену — согласитесь, как минимум, это очень странно. Мы вроде как создаём свою семью, родители должны помогать, а не мешать, должны жить отдельно, а тут такое… Она резво вошла в нашу жизнь, и всё пошло на разрушение. Я дома даже взбзднуть не мог (смеётся). Это был ещё один неправильный шаг. К сожалению, далеко не единственный.



— Каков был следующий?

— Второй ключевой момент случился, когда я переходил в «Енисей». Мы сидели, разговаривали, обсуждали переезд. Я говорил Ксении: «Это мой шанс, мне дают контракт на два года. Давай переедем в Красноярск». Разговаривали много, как только не убеждал: «Я буду играть. Если ты хочешь работать (а она хотела выйти на работу), можешь работать в Красноярске». У меня была одна цель — перевезти с собой семью, чтобы они были рядом со мной. На тот момент мне очень нужна была поддержка семьи.



— Что было потом?

— Ксения снова послушала свою мать, которая убедила её остаться в Москве.



— Какой был главный аргумент, чтобы не ехать с вами в Красноярск?

— Были разные отговорки: «У вас там полно заводов, плохой воздух. Да и климат так себе. Что я вообще буду там делать?».



— У вас наверняка были заготовлены свои аргументы?

— Конечно. Неоднократно объяснял ей, что начнём жизнь с чистого листа. Но это было бесполезно, потому что мама её уже хорошенько обработала.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Вы приняли решение ехать в Красноярск без семьи?

— Да, мне нужно было играть. Первые два месяца всё было хорошо: сборы, много работы. Спустя два месяца я не справился с этой тяжёлой ношей и… начал пить. Даже помню тот день: потренировался, приехал домой, в голову лезли разные мысли, долго думал: почему же они не поехали со мной? Чувствовал некое предательство. На этом фоне не справился с собой морально и запил. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый день, но это было периодически. Мог запросто не прийти на тренировку.



— Как вы объясняли свои пропуски руководству, тренеру?

— Мне кажется, они всё понимали. Лично я, например, на тот момент понял ценность семьи: насколько важно её присутствие в трудный момент. Нам ведь нужно было начать всё с чистого листа. Но так получилось, что… Поймите, семья — золотой камень, который надо беречь. В трудный момент камень тебя предал и не поехал с тобой.



— Но вы развелись, когда вернулись в Москву. Почему в итоге решили разойтись?

— Тёща подтолкнула Ксению к разводу. Она постоянно слушала свою мать, но только не меня. После возвращения из Красноярска наши отношения были далеки от идеала. Мы какое-то время прожили, может, месяца два. В один из дней я сказал Ксении: «Давай я на время перееду в другую квартиру».Тёща тогда жила в другой нашей квартире, я предложил ей переехать к нам, а я на время уеду туда. Сошлись на том, что нужно разъехаться на время. Спустя пару дней собрал вещи и уехал. У меня всё ещё оставалась некая обида на то, что Ксения меня не поддержала с переездом в Красноярск. Нам нужно было пожить отдельно, чтобы разобраться в себе. Тёща начала её настраивать, мол, я их бросил и уехал. Хотя даже не знала, о чём я думаю в этот момент. Нам нужно было время, чтобы успокоиться, переждать и вновь воссоединиться.



— Вы столько раз упомянули тёщу, но где же тесть?

— Отец Ксении — золотой человек. Мы редко встречались, но он не лез в нашу семью. У него вообще своя семья, он ведь давно развёлся с Луизой. Тёща давно в одиночестве. Может быть, из-за того, что ей не хотелось оставаться одной, она нам так настырно помогала.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Вы говорите, что созванивалась периодически, когда жили отдельно. Раз вскоре дело дошло до развода, значит должны были общаться на эту тему?

— Вскользь говорили об этом. Затем, когда она подготовила нужные бумаги, наняла юриста, позвонила мне и сказала: «Приезжай в суд по такому-то адресу». Скажу честно, я такого не ожидал.



— А вы?

— Попытался успокоить. Говорил, что у нас всё будет хорошо, но безрезультатно — они с мамой всё решили. У неё всё-таки там свой Гитлер. Никаких истерик и скандалов не было. Приехал в суд, 10 минут и на этом всё. Пока сидели и ждали судью, сказал Ксении: «Слушай, ну, может, ты всё же торопишься. Давай попробуем всё восстановить?».



— А она?

— Улыбка до ушей, вся светится, счастливая отвечает мне: «Мы всё решили». Разошлись абсолютно по-дружески. Ксения получила всё то, что и хотела получить: я отдал две квартиры и машину. Сейчас у них в пяти минутах хорошая школа. Рад, что у них есть всё для хорошей жизни.



— Наладить отношения с тёщей не пытались?

— Это бесполезно. Каждая наша встреча — это отдельная история. Как-то раз приехал за дочкой, пока Софка (дочка) собиралась, разговаривали с Луизой. Спросил у неё: «Что будете делать с этой квартирой? Сдавать и жить вместе в другой? Ксении же надо с Софкой помогать». Я отношусь по-дружески, просто интересуюсь дальнейшими планами, а она всегда была настроена агрессивно. Тот день — не исключение. Отвечает мне: «Не лезь ко мне. Я сама решу, как мне жить и что делать». Хотя я просто спросил о дальнейших планах. Кстати, затем похожие слова начал слышать от Ксении. Софка одетая стоит, уже выходим к порогу, а тёща начала мне угрожать расправой: «Я тебе покажу, кто я такая». Вот такой человек. А Софка стоит и всё это слышит: я её такую испуганную никогда не видел. Думаю, в тот день она увидела бабушку в другом обличии.



— Как объяснили дочке, что мама и папа больше не живут вместе?

— Я не объяснял. Дети же с малого возраста впитывают всё, что происходит вокруг. Как она могла отреагировать? Когда мы встречались, она у меня постоянно спрашивала: «Папа, а когда ты приедешь домой? Когда мы снова будем вместе жить?». Она ведь тоже понимает, что папы нет рядом.



— Как проходило общение с женой после развода?

— Я ей неоднократно говорил: надо бороться до конца. Лишь одному человеку по барабану, что мы развелись — это Луиза. Много раз объяснял Ксении: чтобы узнать роль твоей мамы в нашей жизни, сходите к психологу. В таком случае она поняла бы, какую роль сыграла мама в нашей жизни. У нас ведь даже не получается нормально коммуницировать в качестве разведённых супругов. Самый банальный пример: осенью мы встречались с Софкой, она оставалась у меня с ночёвкой. В первый день ходили в зоопарк, затем покушали в ресторане. На следующий день проснулись, пошли гулять: поиграли в футбол и баскетбол. Вечером я отвёз дочку домой к бабушке, затем Ксения мне заявила: «Ты плохо влияешь на дочь». Знаете, после этих слов я ничего не стал объяснять. Решил для себя, что, наверное, будет лучше, если они будут жить своей жизнью, а я своей.



— Как думаете, ревновала дочку к вам?

— Когда такие встречи происходят, конечно, дочь будет приходить домой на эмоциях. Ксения же этого не понимает и заявляет, что я плохо на неё влияю. Даже не стал ничего объяснять, так как в этом нет никакого толка. В конце разговора я сказал: «Не задавай мне потом глупых вопросов».

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— С дочкой вы не видитесь?

— Не видимся. Софке уже 7 лет—это такой возраст, когда ей нужно ещё пару лет, чтобы понять и осмыслить некоторые вещи. Сейчас она ещё слишком маленькая.



— Вы даже не созваниваетесь?

— Созванивались пару раз после того случая. Если Софка захочет мне позвонить или встретиться — нет никаких проблем. Для себя я решил, если им так спокойнее, пусть живут без меня. Чтобы потом меня не обвиняли в плохом влиянии на дочь. Когда Софке захочется услышать или встретиться — она сама мне наберёт. Поймите, когда Софка приходит домой после встречи со мной, наверняка делится эмоциями: как играла с папой в игрушки, ела конфеты… Возможно такое, что все эти рассказы вызывают у Ксении эмоции, к которым она не готова. Кстати, Ксения меня тоже успела удивить уже в качестве бывшей супруги.

— Каким образом?

— Помню историю, мы как-то разговаривали, я ей начал говорить: «Я понимаю, что ты со мной из-за наживы и выгоды была», а она мне выдаёт в ответ: «Если понимаешь, зачем тогда приезжаешь к нам?».



— Ээээм…

— Я тогда подумал: «Вот это ты ляпнула». Удивился, конечно. По сути, сама призналась… Вот так и раскрывается сущность человека. Если и есть о чём жалеть в жизни, наверное, я всё же разбаловал Ксению деньгами. Например, ей нужны были часы — мы могли легко поехать и купить их. У Дзагоева день рождения, надо подобрать себе комплект: поехали в ЦУМ и купили то, что надо.



— Вспомните самую дорогую покупку?

— Наверное, часы. В то время мы приобретали их за $ 10 тыс. Повторюсь, всегда покупали то, что нужно.

Проблемы с алкоголем

— История с Аленичевым и «Ахматом» — правда?

— Про «Ахмат» — правда. Переиграли грозненцев, на следующую игру меня не поставили. Но, возможно, все проблемы были от моей безответственности.



— Отец сказал, что вы повздорили с Аленичевым.

— Не совсем. Был какой-то праздник, сидели всей командой. Я подошёл к Дмитрию Анатольевичу, мы отошли и поговорили. Спрашивал, почему я не играю. Предположил, что, может, агент влияет на то, что Мишке Филиппову (второй вратарь) нужно определённое количество игр сыграть для бонусов в контракте. Он отнекивался. Скорее всего, дело было в моей ответственности.

Фото: РИА Новости

— Вы говорили, что в «Енисее» могли пропустить тренировку из-за нарушения режима. Как это было?

— Да, бывало такое, что напивался и не приходил на тренировку. Меня даже хотели из команды исключить, но тогда Аленичева уговорили этого не делать. Извинялся перед парнями. Меня поддержали и дали шанс.



— Выпивали часто?

— Частенько. Это могло повторяться два раза в неделю.



— Напивались?

— У меня нет «стопа». На следующий день я на ноги встать не могу, отсыпаюсь. Меня попросту не поднять.



— Почему в клубе терпели подобные выходки?

— Не всегда было так, что я напивался и не приходил. Пару раз было, конечно, но я каждый раз извинялся.



— Разговаривали с руководством?

— Беседовали. Были дежурные разговоры: «Давай, заканчивай».

«В ЦСКА знали, что я выпиваю, но все и всё понимали»

— Как отреагировали на уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА?

— Это произошло довольно неожиданно, поэтому был удивлён. Написал слова поддержки и Сергею Ивановичу, и Виктору Савельичу.



— Ответили?

— Да, поблагодарили за тёплые слова.



— Как можете охарактеризовать каждого из тренеров?

— Сергей Иваныч — хороший и весёлый, плодотворно работали вместе. Когда было тяжеловато, Овчинников всегда разбавлял атмосферу чувством юмора, рассказывал всякие истории, чтобы хоть немного скрасить трудовой быт. Виктор Савельевич — человек неземной доброты. Если к нему обратиться, всегда поможет и подскажет.



— Овчинников действительно был для Акинфеева не столько тренером, сколько другом?

— Тренер всегда является и другом, и помощником. Я бы не сказал, что они были прям дружбанами.



— Тренировки с Акинфеевым — это…

— Игорю и тренироваться-то особо не нужно — нужно лишь поддерживать форму. Он авторитет: всё при нём. Вот молодые вроде Торопа будут набираться опыта, работая бок-о-бок с Игорем.



Игорю, кстати, вообще не надо авторитетом давить на защитников — там же совсем молодые ребята. Больше надо влиять подсказками и поддержкой, там же не глыбы вроде Березуцких и Игнашевича, где Игорь может крикнуть, они-то тоже матерые, сами понимают и могут нормально расценить ситуацию. Молодых же нужно поддерживать, кричать не стоит. Они могут растеряться или ещё что. Игорь и сам всё это прекрасно знает.



— За семь лет в ЦСКА хоть раз конфликтовали с Акинфеевым?

— Нет, вы что? Любовь и обнимашки. Было понимание: Игорь — первый, я — второй.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Зависти не было?

— Нет, конечно. Даже не обсуждается. Скорее он мне завидовал, когда я с «Реалом» играл (смеётся).



— Акинфеев тремя словами?

— Целеустремлённый, трудолюбивый, талантище!



— Вернётся ради Евро в сборную?

— Думаю, нет. Побережёт себя, чтобы в будущем принести больше пользы ЦСКА.



— Верите, что Овчинников подсиживал Гончаренко?

— Нет, конечно. Ерунда какая-то. Сергей Иванович, конечно, амбициозный человек, но он же был помощником главного тренера. Все понимают: есть главный, а есть помощники. При этом ответственность всегда на главном тренере. Да, они могут поругаться, но это вполне естественный процесс. Каждый хочет помочь, чтобы команда выступала всё лучше и лучше.



— Вы не поддерживаете тех, кто желает отставки Гончаренко?

— Нет. Я двумя руками за то, чтобы он остался.



— Видели, что Василия Березуцкого называют преемником Гончаренко?

— Да, читал новости. Дай бог, через какое-то время Вася возглавит ЦСКА. Почему нет? Когда братья завершали карьеру, я Васе написал сообщение: «Вы не можете оставить команду, вы должны вернуться, да хоть тренерами. Это всё же ваш родной клуб, в котором вы провели столько времени».



— Что ответил?

— Написал мне: «Чепа, хватит пить» (смеётся).



— Вы ведь были трезвым?

— Конечно.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Когда выступали за ЦСКА, тоже выпивали?

— Бывало такое.



— Как это было?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублёра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всё равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически.



— Помогало?

— Да, конечно. Представьте, ты тренируешься, но не играешь, а люди в интернете подкалывают и даже не понимают ситуацию…



— Любимый напиток?

— Виски Jack Daniel’s. Пиво, например, вообще не пью.



— Тренировки в ЦСКА пропускали?

— Не помню такого.



— В команде сразу заметили, что вы начали выпивать?

— Слуцкий прекрасно понимал, что мне это помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями.За всё это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием. Это психически немного разгружает. Болельщики ещё начали ярлыки вешать, писали комментарии: «Сидит и зарабатывает деньги».

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— Обидно было?

— Совсем нет. К комментариям я отношусь довольно просто: пишешь добро — я вдохновляюсь, пишешь говно — я улыбаюсь.



— Философия.

— Да, всё просто. Вот и выбирай: хочешь вдохновить меня или сделать так, чтобы я улыбнулся.

— Вы в любом случае ничего не теряете.

— Да, всё так.



— До руководств доходила информация, что вы нарушаете режим?

— Думаю, там тоже знали.



— Но вам ничего не говорили?

— Нет. Все и всё понимали.

«Если позвонят из «Тамбова» — с удовольствием поеду»

— В декабре вы собирались вернуться в футбол. Почему не получилось?

— Надо бы команду найти и попытаться попасть на сборы. Я говорил, если зимой ничего не выйдет, то завершу карьеру. Думаю, до лета всё же надо подождать. Если и летом ничего не получится, надо официально сказать: «История окончена, но с футболом не прощаемся».

Вечный дублёр Акинфеева. Куда пропал Сергей Чепчугов Нет, он ещё не закончил (официально). Ждём камбэка?

— Какие были варианты?

— Их не было.



— Сами пытались найти клуб?

— Не особо. Пока нагружаю себя разными упражнениями. Недавно, например, вышел на лыжах покататься. В основном занимаюсь дома: есть гири, скакалки. Даже если попаду на сборы, хочу для себя понять, как я готов физически и как организм себя поведет.



— Ваш отец не исключил, что закончите карьеру этой зимой.

— Зимой — нет. Но если летом ничего не выйдет, то и мучаться не будем.



— В интервью ваш отец говорил про «Торпедо»…

— Всё возможно. Контакты у меня есть. Но хотелось бы, конечно, закончить в родном «Енисее».



— Вы должны были написать президенту клуба, сделали это?

— Написал.



— Что ответили?

— Ответа нет. Сообщение прочитал, но не ответил.



— Пытались позвонить?

— Да, трубку никто не берёт.



— Как вы думаете, почему?

— Не знаю. Я об этом даже не думаю — лишняя информация мне ни к чему.



— Видели, что у «Тамбова» проблемы?

— Да, читал новости.



— Если бы вас позвали в команду, согласились бы?

— Почему нет? С удовольствием.



— Представим ситуацию: руководители «Тамбова» прочитают ваше интервью, после чего с вами свяжутся со словами: «Сергей, видели ваше интервью. Сами понимаете нашу ситуацию… Предлагаем через два дня быть на сборах? Вы как?».

— Да, здорово. Мне нужен шанс, а там посмотрим. Нужно доказывать свою состоятельность.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

— У вас полно свободного времени, чем занимаетесь?

— Катаюсь на лыжах и читаю книжки. В июне планирую подать документы на магистра: специальность — тренер по футболу. Но главная цель — вернуться в большой футбол.