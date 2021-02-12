Рондон переходит в ЦСКА. Вот что с ним творилось пять лет после «Зенита»

Те, кто давно следит за РПЛ, помнят Саломона Рондона. Остальным коротко напомним о его выступлении в чемпионате России. В 2012-м он перешёл из «Малаги» в «Рубин» за 10 млн евро, став самым дорогим футболистом Венесуэлы. В Казани быстро освоился и сразу стал игроком основы. С января 2014 года «Рубином» руководил уже не Бердыев, а Билялетдинов, и команду начали резко покидать ведущие футболисты: Нобоа, Боккетти, Ансальди, Рязанцев, Натхо, Ерёменко.

После нескольких тренировок с новым тренером Рондон покинул команду. Билялетдинов сказал, что нападающий ушёл по-английски и не со всеми попрощался. Нападающий отправился в «Зенит», в котором за полтора года наколотил 58 мячей и выиграл чемпионат России плюс Суперкубок. Затем Рондон сделал вполне логичный шаг в своей карьере – отправился в АПЛ. На этом он по большому счёту пропал с радаров российских фанатов. А зря!

Англия: советы Маты, хет-трик головой и опустошение из-за травмы соперника

В «Вест Броме» у Рондона дела шли тяжеловато. По его собственным словам, на него давили деньги, которые английский клуб заплатил «Зениту». Забивать в АПЛ оказалось значительно сложнее, однако он всё-таки стал лучшим бомбардиром команды в дебютном сезоне, забив 9 мячей. Забавно, что Рондону помогли адаптироваться в АПЛ не кто-то из одноклубников, а футболисты «Манчестер Юнайтед» Мата и ван Нистелрой. Дело в том, что у Рондона и Маты один агент. Игроки «МЮ» рассказывали Рондону об особенностях АПЛ и о том, как лучше двигаться нападающему, чтобы забивать.



Вскоре Рондон добился своеобразного достижения – стал вторым футболистом в АПЛ, кому удалось сделать хет-трик головой. Первым это сделал Данкан Фергюсон в составе «Эвертона» в 1997 году. Рондону же понадобилась всего 13 минут – он отгрузил три мяча в ворота «Суонси» на 50-й, 61-й и 63-й минутах. После игры Рондон забрал мяч, и на его футболке расписались партнёры по команде. А ещё он заявил: «Мы используем голову, чтобы думать… Ну и для того, чтобы отправлять мячи в ворота».

Если говорить о самом неприятном моменте для форварда в АПЛ, то он случился уже в его последнем сезоне за «Вест Бромвич». Полузащитник «Эвертона» Маккарти выбивал мяч из-под ног Рондона и получил перелом ноги. На этом эпизоде хавбек фактически закончил своё выступление за «Эвертон». В оставшиеся полтора года он появился лишь однажды – на 15 минут в конце матча, когда его команда вела с крупным счётом (4:0). Рондон заплакал прямо на поле, когда увидел жёсткую травму соперника. Нападающий извинился и после матча сказал, что абсолютно опустошён. Его успокаивали всей командой, хотя по сути он не был виноват в случившемся.

Рондон забивал немного, но три года оставался основным нападающим в команде. «Вест Бром» играл в такой футбол, от которого не стоило ждать большой результативности. Возможно, поэтому свой четвёртый сезон в АПЛ Рондон решил провести в аренде в «Ньюкасле» под руководством Бенитеса.



В новом клубе Рондону предложили на выбор два игровых номера – 23-й и 9-й. Уже во время переговоров по трансферу нападающего предупредили, что «девятка» имеет особое значение для фанатов «Ньюкасла» – под этим номером выступал Алан Ширер. Рондон ответил, что любит дополнительное давление и взял номер 9. Через десять месяцев фанаты «Ньюкасла» признали венесуэльца лучшим футболистом сезона-2018/19. Рондон стал первым нападающим, которого признали игроком года в «Ньюкасле» со времён Ширера в 2003-м.

Китай: свой тренер, падение зарплат, отмененные билеты

Летом 2019 года Рондон сменил команду, но не тренера. Нападающий рассказывал, что достиг взаимопонимания с Рафаэлем Бенитесом. Тем более что впервые за долгое время у Рондона и его главного тренера был один и тот же родной язык (испанский) – этого не было ни в «Рубине», ни в «Зените», ни в «Вест Броме». Форвард был готов остаться в «Ньюкасле» при Бенитесе, но когда тренер покинул АПЛ, то нападающий последовал за ним в китайский «Далянь Про». В контракте Рондона был пункт, по которому его можно было выкупить за 16 миллионов фунтов.

В своём прощальном интервью английским СМИ нападающий заявил:



«Был ли я настолько разочарован, что ушёл из «Ньюкасла»? Да, я ждал кое-чего. Я ждал Рафу. Когда уезжал на Кубок Америки, то рассчитывал, что Бенитес продлит контракт. Он взял меня в «Ньюкасл» и бился за меня с владельцами клуба. Когда Бенитес объявил об уходе из клуба, то я понял, что тоже там не продолжу. [...] В чемпионате Китая меня привлекают влияние и деньги, которые лига инвестирует в развитие. Бенитес спросил, хочу ли я снова оказаться в его команде, и, само собой, я согласился. Я ведь знал и его, и весь тренерский штаб. Я был в долгу перед Бенитесом за советы, которые он мне давал в «Ньюкасле», – сказал Рондон.



За 27 матчей в чемпионате Китая нападающий забил 14 голов. Вот тут подробная статья о футболе, который показывал Рондон в Китае: хорошо играл в оттяжке и спиной к чужим воротам.

А вот голы, которые забивал Рондон, с лёгкостью отклеиваясь от защитников. Большинство мячей он положил в ворота фактически без борьбы с соперником.

Права на видео принадлежат CHINESE FOOTBALL ASSOCIATION SUPER LEAGUE CO.,LTD. Посмотреть видео можно на странице Саломона Рондона в «Твиттере».

Судя по всему, дальше нападающий будет забивать уже в РПЛ. «Чемпионат» первым сообщил о переходе Рондона в ЦСКА. Вскоре после этого глава совета директоров ЦСКА подписался в «Инстаграме» на форварда, а он в свою очередь подтвердил, что близок к переезду в Россию.



Сейчас происходит массовый отъезд известных футболистов из китайских клубов. Речь не только про Рондона и Халка. Там целый список: Алекс Тейшейра, Грациано Пелле, Эль-Шаарави – все они уехали из Китая этой зимой. Дело в новом потолке зарплат – клубы уже не могут платить огромные деньги, как раньше.

Видимо, Рондона уже не так впечатляет, сколько китайцы вкладывают в развитие футбола. Кроме того, у нападающего недавно случилось недопонимание с его клубом. «Далянь» помешал Рондону улететь в сборную – билеты на самолет заблокировали представители клуба. Всё из-за опасений, что форварда потом могут не впускать в страну какое-то время в связи с коронавирусом.



Судя по всему, в России с этим будет попроще.