«Душа-человек». Не стало легендарного массажиста ЦСКА и сборных СССР и России Насибова

В любой команде есть человек, к которому тянется молодёжь и прислушиваются ветераны. Который излучает позитив и житейскую мудрость. К которому всегда можно обратиться за советом и поделиться тревогами, не боясь быть неправильно понятым и, уж тем более, высмеянным. Который меткой шуткой способен разрядить самую гнетущую обстановку в раздевалке и одним своим присутствием создаёт атмосферу в коллективе.



В ЦСКА таким центром всеобщего притяжения и источником неиссякаемого оптимизма был Михаил Николаевич Насибов. Про таких добрых, порядочных людей особенно тяжело употреблять этот глагол в прошедшем времени. Увы, приходится. Накануне вечером легендарного массажиста сборных СССР, России и ЦСКА не стало. Сердце остановилось после третьей операции. 67 лет…

Массажист – профессия непубличная. Но Насибов в своём деле был величиной, авторитетом, глыбой. Сын знаменитого жокея, он, в общем-то случайно попал в футбол (в 25 лет позвали из борьбы заменить утонувшего коллегу в молодёжке), но остался в нём на всю жизнь.



После победы советской молодёжки на Евро-1980 Михаил вместе с большинством футболистов пошёл на повышение – в национальную команду. На ЧМ-1982 под командованием интернационального украино-российско-грузинского триумвирата Лобановский — Бесков – Ахалкаци наша сборная не сумела в полной мере реализовать свой колоссальный потенциал. Но на Насибова мундиаль произвёл неизгладимое впечатление: «Космос».



Через его сильные руки прошли все выдающиеся мастера 1980-90-2000-х. Клубом его жизни стал ЦСКА. Он даже дату зачисления на работу спустя годы безошибочно называл – 15.10.2004. Практически все современные достижения красно-синих связаны с именем Михаила Николаевича. А когда команда кардинально омолодилась, Насибов добровольно взял на себя дополнительную роль – внимательного, заботливого бати для пацанов. Эта «общественная нагрузка» его, кажется, совершенно не тяготила – наоборот, подпитывала энергией.

О проблемах Насибова со здоровьем в начале января мне рассказал его многолетний товарищ и одноклубников Виктор Онопко: «Хочется пожелать здоровья Михаилу Насибову, нашему легендарному массажисту, который ещё с Лобановским в сборной Союза работал. У него серьёзные проблемы были, с сердцем и с коронавирусом, но он столп ЦСКА и обязательно должен вернуться в строй».

«Я был потрясён». Почему Онопко ушёл из ЦСКА и ждать ли его в «Спартаке» Бывший ассистент Гончаренко дал первое интервью после внезапного расставания с «армейским» клубом.

К сожалению, не вернулся.



Первый звонок после печального известия – в Испанию, Виктору Савельевичу.



— Мне ночью звонили из Испании, Паулино звонил, — говорит Онопко. — Вернее, я спал, наутро увидел пропущенный звонок и сообщение. Сейчас хочу позвонить сыну Миши. Я в шоке! Буквально два дня назад говорил с Насибовым, когда его еще раз прооперировали. Кажется, это была третья по счету операция на сердце. Ему стабилизировали пульс. До этого у Миши были сложные операции, плюс переболел коронавирусом. Два дня назад он был бодрым, говорил, что всё нормально. Для меня это просто шок, очень сильно расстроен. Я с Мишей прошёл длинный путь, начиная с юношеских сборных. Наверное, больше 20 лет.



— Мне говорили, он перенёс инфаркт?

— Да. Где-то два-три месяца назад. Миша очень сильно переживал по поводу работу, сына. Жена у Насибова была очень активной, занималась семьей. Её смерть его тоже сильно подкосила. Остался больной сын, который помогал ему. Миша сильно переживал насчёт работы – сам рассказывал. Его успокаивали, говоря, что всё будет нормально. Думаю, на этом фоне инфаркт и произошел. Хорошо, что в этом время рядом был сын с женой. Она — врач, быстро среагировали, оказали первую медицинскую помощь, и Мишу спасли. Операция длилась 10 часов. После была еще операция, а потом он заразился коронавирусом. Мишу перевезли в другую больницу. Он всегда был под контролем доктора. В команде помогали, в том числе материально, ребята писали сообщения, все поддерживали. Я постоянно общался с ним, у нас были теплые отношения. Насибов близко к сердцу воспринял ситуацию с массажистом Соколовым Олегом, который работал много лет в федерации футбола России, СССР, поступили не очень хорошо. Соколов ещё Стрельцова массировал. Дедушке, наверное, сейчас уже больше 80 лет. Таких людей у нас единицы. Понятно, что приходят молодые, но можно же было найти должность. Для клуба или федерации условно 10 тыс. рублей ничего не значат. А его просто отодвинули. Миша очень переживал за него. А когда заболел, волновался, что контракт не продлят. Но клуб Мишу не бросил – не разрывал контракт во время операций, только поддерживал, выплачивал зарплату. Светлая память Мише. Душа-человек. Был…



— Миша умер?! Ёлки-палки! – Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Ахрик Цвейба от нас узнал печальное известие. — Только пару дней назад разговаривали… Уникальная личность. Я с 1984 года у него в сборной: в юношеской, молодёжной, первой. Всегда столько рассказывал… Очень интересный человек, профессионал своего дела. Лошадей любил, веселый, добрый. Если у тебя нет настроения, Миша так взбодрит, что забудешь, почему было плохое настроение. Когда Акинфеев узнал, что Насибову предстоит третья операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьезный поступок. Когда Миша мне об этом рассказал, я подумал: «Вот он красавчик!» Вечная память. Жаль, что такой человек ушёл…



Редакция «Чемпионата» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Михаила Насибова.