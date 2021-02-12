Известный футболист потерял банковскую карту. Мошенник отрывался больше месяца

Рияд Марез даже не подозревал, кто веселится на его деньги на Ибице.

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез потерял банковскую карту и заметил это лишь через пять недель. За это время мошенник Шариф Мохамед потратил с карты футболиста 175 тысяч фунтов (около 18 миллионов рублей). Деньги ушли среди прочего на:

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вечеринку на Ибеце • еду в фастфудах Nando’s, KFC и Greggs

Одна только вечеринка на Ибице обошлась в 20 тысяч фунтов (2 миллиона рублей). Водитель грузовика Мохамед пил шампанское на пляжных барах и покупал дизайнерскую одежду в бутиках курортного острова. Забавно, что при этом мошенник продолжал питаться в дешевых фастфудах вроде KFC, хотя мог позволить любой ресторан.

Английское издание the Sun приводит комментарий бывшего инспектора полиции Мика Невилла: «Зачем элитному футболисту тратить деньги в заведениях быстрого питания? Банки обычно быстро замечают необычные расходы, хотя если суммы остаются небольшими, то, вероятно, ничего бы не обнаружилось».

Сейчас Рияд Марез зарабатывает в «Сити» 200 тысяч фунтов в неделю, но эта история с пропажей банковской карты случилась ещё в 2017 году. Тогда полузащитник выступал за «Лестер» и зарабатывал в несколько раз меньше (около 75 тысяч фунтов). То есть Мохамед потратил сумму, которую футболист зарабатывал за 16 дней.

Когда футболист заблокировал карточку, то Мохамад позвонил в банк Barclays, представился Риядом Марезом и попросил перевыпустить карточку. Однако добиться доступа к счёту футболиста ему уже больше не удалось.

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Дело только сейчас дошло до суда в Снерсбруке. Мохамед признал обвинения по одному из пунктов и был отпущен под залог. Раньше водитель уже нарушал закон – Мохамед получил условный срок за мошенничество с бронированием отелей, а в 2009 году за грабеж был осуждён на 45 месяцев. По словам подсудимого, сейчас он женат и ведёт скромную жизнь.



Его адвокат Дэниел Хиггинс обратился к суду с просьбой об условном приговоре, заявив, что произошедшее имеет мало отношения к мошенничеству: «У него был очень хороший отпуск и другие преимущества, но это случилось в тот период его жизни, когда он пил и принимал наркотики – его способность вспоминать в деталях довольно ограничена».