Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез потерял банковскую карту, мошенник потратил 175 тысяч фунтов, скандал

Известный футболист потерял банковскую карту.
Григорий Телингатер
Известный футболист потерял банковскую карту. Мошенник отрывался больше месяца
Рияд Марез даже не подозревал, кто веселится на его деньги на Ибице.
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез потерял банковскую карту и заметил это лишь через пять недель. За это время мошенник Шариф Мохамед потратил с карты футболиста 175 тысяч фунтов (около 18 миллионов рублей). Деньги ушли среди прочего на:

  • игры в казино Aspers
  • игры в казино Aspers
  • проживание в отеле Shangri-La
  • вечеринку на Ибеце • еду в фастфудах Nando’s, KFC и Greggs

Одна только вечеринка на Ибице обошлась в 20 тысяч фунтов (2 миллиона рублей). Водитель грузовика Мохамед пил шампанское на пляжных барах и покупал дизайнерскую одежду в бутиках курортного острова. Забавно, что при этом мошенник продолжал питаться в дешевых фастфудах вроде KFC, хотя мог позволить любой ресторан.

Английское издание the Sun приводит комментарий бывшего инспектора полиции Мика Невилла: «Зачем элитному футболисту тратить деньги в заведениях быстрого питания? Банки обычно быстро замечают необычные расходы, хотя если суммы остаются небольшими, то, вероятно, ничего бы не обнаружилось».

Сейчас Рияд Марез зарабатывает в «Сити» 200 тысяч фунтов в неделю, но эта история с пропажей банковской карты случилась ещё в 2017 году. Тогда полузащитник выступал за «Лестер» и зарабатывал в несколько раз меньше (около 75 тысяч фунтов). То есть Мохамед потратил сумму, которую футболист зарабатывал за 16 дней.

Когда футболист заблокировал карточку, то Мохамад позвонил в банк Barclays, представился Риядом Марезом и попросил перевыпустить карточку. Однако добиться доступа к счёту футболиста ему уже больше не удалось.

«Представился Уткиным и просил 150 тысяч». Жоаозиньо – о том, как его пытались развести
А еще о контракте, который закончится через несколько дней.

Дело только сейчас дошло до суда в Снерсбруке. Мохамед признал обвинения по одному из пунктов и был отпущен под залог. Раньше водитель уже нарушал закон – Мохамед получил условный срок за мошенничество с бронированием отелей, а в 2009 году за грабеж был осуждён на 45 месяцев. По словам подсудимого, сейчас он женат и ведёт скромную жизнь.

Его адвокат Дэниел Хиггинс обратился к суду с просьбой об условном приговоре, заявив, что произошедшее имеет мало отношения к мошенничеству: «У него был очень хороший отпуск и другие преимущества, но это случилось в тот период его жизни, когда он пил и принимал наркотики – его способность вспоминать в деталях довольно ограничена».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Harry Trump/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Рияд Марез •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021