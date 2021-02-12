Что будет с нашим футболом, если Россия разорвёт отношения с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом в случае введения новых санкций, создающих риски для экономики страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву. «Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву]. Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах — да», — заявил Лавров.

МИД РФ уже успело прокомментировать высказывание главы ведомства, заявив, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но готовым быть к этому надо. В любом случае, если разрыв отношений произойдёт, то, очевидно, заденет спорт. Напрашиваются вопросы: что будет с футболом, как этот затронет Российскую Премьер-Лигу, как это скажется на наших легионерах, выступающих заграницей, и чего стоит ждать.

Меньше наших игроков в Европе (хотя их и так не много)

Не стоит исключать, что всё вернётся на круги своя. Россия не превратится в СССР, но уезжать в Европу нашим игрокам станет тяжелее или невозможно. Здесь стоит вспомнить Советский Союз, когда у футболистов и хоккеистов практически не было возможности выехать за рубеж. Только после начала перестройки в Европу поехали первые игроки, а с 1988 года хлынул поток знаменитых футболистов: Дасаев, Хидиятуллин, Заваров, Алейников, Блохин и другие. Кто-то уезжал, чтобы заработать, кто-то попробовать силы в иностранных чемпионатах. Но если тогда на советских футболистов в Европе был спрос, то сейчас хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать количество российских игроков, выступающих в топ-чемпионатах Европы.

Тем не менее сильно переживать за отсутствие наших игроков, выступающих в странах Евросоюза, не стоит. Есть брекситная Великобритания, куда при хорошей игре можно спокойно уехать, как это делали ранее Аршавин, Жирков, Павлюченко, Билялетдинов и Погребняк.

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Российская Премьер-Лига: меньше иностранцев, больше своих игроков

В любом случае, иностранцев в РПЛ станет меньше, а российских игроков больше. Упадёт ли уровень нашего футбола — большой вопрос, но интереса к нему меньше точно не станет. В командах будет больше доморощенных футболистов, больше команд, конкурирующих за еврокубковые места, меньше вымирающих клубов, которые сейчас просто выживают, больше центральных матчей тура. РПЛ преобразится и станет интереснее, а мечта Галицкого может осуществиться во всех клубах одновременно. 11 российских игроков «Спартака» против 11 российских игроков ЦСКА — наш футбол такое давно не помнит. И конечно, наши клубы и руководители будут акцентировать внимание на патриотизме и молодых талантов. Большинство это проглотит.

Российские клубы мимо Лиги чемпионов и Лиги Европы?

То, что российские клубы окажутся за бортом Лиги чемпионов и Европы, — маловероятно. Скорее всего, команды продолжат выступать на европейском уровне. Результаты клубов точно изменятся, но в какую сторону — неизвестно. Может ужесточение лимита в последние годы всё-таки принесёт пользу. Станет больше топовых российских футболистов, как это было в СССР, и результаты наших клубов на европейской арене улучшатся. Ведь именно тогда «Спартак» и киевское «Динамо» показывали высококлассный футбол и выступали в Европе намного лучше, чем сейчас. Большинство успехов наших команд котируются как раз тем временем, когда клубы состояли из местных футболистов, а не легионеров. Может разрыв отношений с Евросоюзом сыграет на пользу командам и лимит принесёт пользу?

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Низкие зарплаты в РПЛ — не иллюзия

Последнее время то и дело много разговоров о том, что российские футболисты незаслуженно зарабатывают большие деньги. Ситуация, когда количество легионеров в РПЛ сократится, поспособствует снижению размеров контрактов в нашем футболе. Уехать за деньгами в Европу можно будет только при условии хорошей игры, а зарабатывать здесь, значит, быть на ведущих ролях в чемпионате или своём клубе. Сокращение зарплат приведёт к увеличению конкуренция между клубами. РПЛ и наш футбол от этого только выиграет.

Повысится зрелищность, снизится доминирование московских клубов

Безусловно, с сокращением количества легионеров станет больше конкурирующих команд. Это должно поспособствовать новому приливу болельщиков на стадионы. К сожалению, большинство стадионов, построенных к чемпионату мира, просто простаивают, а в выходные даже на треть не заполняются на матчах чемпионата. Многие из них задействованы в месяц не больше двух раз. Если раньше средняя посещаемость была в районе 25 тыс. болельщиков, то сейчас в разы ниже. С увеличением борьбы в чемпионате должна повыситься посещаемость клубов из регионов, а развитие этих команд приведёт к снижению доминирования московских.