«Неймар плачет из-за таких, как вы». Бразильца высмеяли после очередной травмы

Неймар страдает от жёстких защитников всю карьеру, но во Франции проблема усугубилась. Кто-то не успевает за быстрыми движениями бразильца с мячом, а кто-то решает проучить его за очередной издевательский финт. Иногда грубость защитников приводит к травмам у нападающего «Пари Сен-Жермен».

В недавнем матче 1/32 финала Кубка Франции «ПСЖ» выиграл у «Кана» (1:0). Победу омрачил очередной инцидент с Неймаром. В начале второго тайма защитник грубо сфолил на бразильце, и того пришлось менять. Впоследствии у него обнаружили повреждение приводящей мышцы.

Скандал

После матча главный тренер «Кана» Паскаль Дюпра язвительно прокомментировал поражение своей команды: «Плакать не буду, оставлю это Неймару».



Так специалист запрыгнул на волну троллинга, которая тянется за бразильцем уже долгие годы. Правда, обычно этим занимаются болельщики. Неймара не любят за пижонство и эмоциональность. Он действительно порой перебарщивает с актёрским мастерством, но, справедливости ради, много получает по ногам и знает, что такое боль.



Например, в клубном магазине «Марселя», принципиального соперника «ПСЖ», футболку Неймара положили на пол при входе. Фанаты с удовольствием вытирают о неё ноги.

Спустя некоторое время Дюпра добавил: «Неймар — шикарный игрок, и все это знают. У него отличный дриблинг, он умён, играет вызывающе, у него есть гордость. Вчера наш футболист дважды забрал у него мяч, но это не спасло его от двух штрафных. Он мог заплакать, но судье было бы всё равно.



Неймару выгодно так себя вести, так что это логично и нормально, учитывая снисходительность судей. Он провоцирует соперников за счёт дриблинга и должен понимать, что напротив него мужчины и что футбол — контактный вид спорта. Когда футболиста провоцируют, он отвечает. Я бы отметил, что наши игроки вели себя максимально корректно».

Ответ Неймара и его отца

Неймар болезненно воспринял очередную порцию критики и опубликовал в «Инстаграме» целое заявление: «Иногда я чувствую дискомфорт из-за своего стиля, поскольку иду в обводку и постоянно получаю по ногам. Не знаю, проблема во мне или в том, что я делаю на поле. Мне безумно грустно, когда я слышу от игроков, тренеров, комментаторов и чёрт знает кого ещё такие слова: «его на самом деле стоит бить», «ныряльщик», «плакса», «ребёнок», «избалованный» и другие. Если честно, меня это огорчает, и я не знаю, как долго ещё смогу мириться с этим. Я просто хочу испытывать радость от игры в футбол. И ничего больше».

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Не прошёл мимо инцидента и отец футболиста, Неймар да Силва, который также является его агентом: «Моему сыну действительно приходится плакать, но не по тем причинам, о которых вы думаете. Я считаю, что ему приходится плакать из-за таких тренеров, как вы, из-за судей такого уровня, беспечных и закрывающих на всё глаза лиг, порой предвзятых журналистов и трусов. Да, ему приходится плакать. Но наши слёзы, слёзы моего сына — спортсмена, футбольного волшебника — будут литься ещё одну ночь, а потом он встанет, чтобы, как всегда, победить их».

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не исключил, что форвард улетит на родину: «Не знаю, попросит ли Неймар отпустить его в Бразилию на время восстановления. Всё зависит от заключения врачей. Иногда игрокам идут на уступки и позволяют сменить обстановку, чтобы вернуться в строй скорее. Всегда есть надежда, что восстановление будет проходить удачно.



Надеюсь, Неймар будет доступен в ответном матче. Его отношение к делу и мотивация впечатляют. Он особенно предвкушал возможность сыграть с «Барселоной» и очень расстроен, что не сможет выйти на поле. Жаль. Неймар создан для таких матчей, поэтому для него это удар. Потеря Неймара и Ди Марии — большой минус для нас, но мы должны адаптироваться к обстоятельствам. Я оптимист, и для команды это вызов».

Что пишут болельщики

Многие фанаты увидели в травме Неймара подтверждение давней теории. Дело в том, что ещё со времён выступления в Испании игрок пропускает матчи, совпадающие в календаре с днём рождения его сестры. Сначала он «неожиданно» получал лишние жёлтые карточки и отправлялся отбывать дисквалификацию, а затем стал травмироваться.



В этот раз Неймар из-за повреждения точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (своей бывшей командой), который состоится в Испании 16 февраля. Трудно представить, что футболист такого уровня добровольно пропускает настолько принципиальную встречу, но



Большая часть комментариев в социальных сетях сводится к одному — у Неймара есть договорённость с «ПСЖ», и он бросает команду ради празднования.

«Ну конечно, это повторяется раз за разом, каждый год. И через четыре недели, когда он восстановится, как раз будет день рождения его сестры. Эх, чёртово проклятие!»



«Это не проклятие, он специально выбывает из строя, чтобы отпраздновать день рождения. Неужели вы этого ещё не поняли? Сто процентов, это прописано в контракте».



«Который год он травмируется перед днём рождения сестры. И перед карнавалом. Дайте угадаю: ему срочно нужно попасть к специалисту в Бразилии?»

Ответка прилетела: теперь самого Неймара обвиняют в расизме! Ему грозит бан до конца года Неймар оскорбил японца в том же матче, в котором сам пожаловался на расизм.

Среди болельщиков «ПСЖ» настроение практически траурное. В комментариях под постом клуба в «Твиттере» фанаты горюют о потере ключевого игрока перед плей-офф Лиги чемпионов. Их можно понять — помимо Неймара с «Барселоной» не сыграет полузащитник Анхель Ди Мария.



«Нас ждёт вылет от худшей «Барсы» в этом веке, это просто невероятно. Нам слишком сильно не везёт, мы так никогда ничего не выиграем».