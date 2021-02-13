«Ливерпуль» устроил цирк на уровне худших клубов России. И это чемпион Англии?

«Ливерпуль» в жутком кризисе. Поражение от «Лестера» стало третьим подряд – последний раз в АПЛ такое было в 2014-м. Забавно, что тогда с командой работал Брендан Роджерс, который сейчас тренирует «лис». Травмы тоже продолжаются – на 17-й минуте матча поле покинул Джеймс Милнер. Он стал девятым футболистом в лазарете команды: также недоступны Дивок Ориги, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Диогу Жота, Наби Кейта. Юргену Клоппу не остается ничего другого кроме как беситься у своей скамейки. Возможно, он не знает, что делать. И кошмарный период продолжится дальше.
«Лестер» не преподнес «Ливерпулю» вообще никаких сюрпризов. Действующие чемпионы АПЛ много контролировали мяч в первом тайме, включали резкий прессинг и за исключением последних минут не давали сопернику проводить контратаки. Эта тактика требовала предельной концентрации и ожидания ошибки. «Лестер» принял правила игры и тоже ждал. Вероятно, поэтому первый тайм и получился не самым событийным и безголевым. Отметим разве что выход вместо Милнера Тьяго, который по непонятным причинам несет команде беду. При его участии «Ливерпуль» проиграл 5 раз в 9 матчах.
После перерыва гости добились своего: Фирмино включил волшебную обработку мяча и выкатил его прямо на Салаха. Египтянин тоже не подвел и красиво попал обводящим ударом.
Главное, что нужно было сделать «Ливерпулю» дальше – продолжить внимательно играть и удержать результат. Однако концентрация испарилась быстрее, чем Клопп закричал с бровки. Через 11 минут – первый привет Алисону. Мэддисон пробил с угла штрафной, и бразилец не успел среагировать на вынырнувший мяч.
Второй гол войдет в историю самых идиотских дебютов в АПЛ. Озан Кабак, выписанный из «Шальке» на помощь обороне, показал Алисону, кто главный перед штрафной. К сожалению для «Ливерпуля», определить вожака помешал Варди и забил второй гол.
Добил «Ливерпуль» Барнс при совершенно бестолковой игре в обороне.
При этом сам Клопп после матча заявил, что со стороны «Ливерпуля» 75 минут матча были выдающимися.
«Мы должны были выигрывать: хорошо выглядели, контролировали мяч, не позволяли «Лестеру» ничего делать, были попросту великолепны.
Забили, а потом могли и должны были сделать это снова. Все было хорошо, а потом началось: пенальти, штрафной удар, офсайд-не офсайд, гол. Это оказало влияние на нас.
Как по мне, первый гол в наши ворота был забит из офсайда. У «Лестера» три игрока были в офсайде при первом голе, но было принято иное решение. Второй гол стал следствием недопонимания, очевидно. В таких моментах нужно кричать партнеру, но я не услышал криков. Это не радует.
Третий же гол мне не понравился в особенности. Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.
На протяжении 75 минут мы проводили выдающийся матч, а потом проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались», – сказал Клопп, слова которого приводит BBC.
Но красноречивее всего об этом самой «непростой ситуации» в «Ливерпуле» говорит этот факт: после 24 игр прошлого сезона у команды было 70 очков. Сейчас после аналогичного количества – 40.
«Ливерпулю» необходимы срочные изменения. Пусть команда пока на четвертом месте, но уже 5 преследователей обходят их по потерянным очкам. Игра с «Лестера» стала для Клоппа 300 матчем во главе «Ливерпуля».
И если он ничего не придумает, до 350 может не доработать.
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