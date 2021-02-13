«Ливерпуль» устроил цирк на уровне худших клубов России. И это чемпион Англии?

«Ливерпуль» в жутком кризисе. Поражение от «Лестера» стало третьим подряд – последний раз в АПЛ такое было в 2014-м. Забавно, что тогда с командой работал Брендан Роджерс, который сейчас тренирует «лис». Травмы тоже продолжаются – на 17-й минуте матча поле покинул Джеймс Милнер. Он стал девятым футболистом в лазарете команды: также недоступны Дивок Ориги, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Диогу Жота, Наби Кейта. Юргену Клоппу не остается ничего другого кроме как беситься у своей скамейки. Возможно, он не знает, что делать. И кошмарный период продолжится дальше.

Чёрная полоса Клоппа. Тренер «Ливерпуля» не попал на похороны самого близкого человека Когда любое поражение на футбольном поле кажется пустяком.

«Лестер» не преподнес «Ливерпулю» вообще никаких сюрпризов. Действующие чемпионы АПЛ много контролировали мяч в первом тайме, включали резкий прессинг и за исключением последних минут не давали сопернику проводить контратаки. Эта тактика требовала предельной концентрации и ожидания ошибки. «Лестер» принял правила игры и тоже ждал. Вероятно, поэтому первый тайм и получился не самым событийным и безголевым. Отметим разве что выход вместо Милнера Тьяго, который по непонятным причинам несет команде беду. При его участии «Ливерпуль» проиграл 5 раз в 9 матчах.



После перерыва гости добились своего: Фирмино включил волшебную обработку мяча и выкатил его прямо на Салаха. Египтянин тоже не подвел и красиво попал обводящим ударом.

Главное, что нужно было сделать «Ливерпулю» дальше – продолжить внимательно играть и удержать результат. Однако концентрация испарилась быстрее, чем Клопп закричал с бровки. Через 11 минут – первый привет Алисону. Мэддисон пробил с угла штрафной, и бразилец не успел среагировать на вынырнувший мяч.

Второй гол войдет в историю самых идиотских дебютов в АПЛ. Озан Кабак, выписанный из «Шальке» на помощь обороне, показал Алисону, кто главный перед штрафной. К сожалению для «Ливерпуля», определить вожака помешал Варди и забил второй гол.

Добил «Ливерпуль» Барнс при совершенно бестолковой игре в обороне.



При этом сам Клопп после матча заявил, что со стороны «Ливерпуля» 75 минут матча были выдающимися.



«Мы должны были выигрывать: хорошо выглядели, контролировали мяч, не позволяли «Лестеру» ничего делать, были попросту великолепны.



Забили, а потом могли и должны были сделать это снова. Все было хорошо, а потом началось: пенальти, штрафной удар, офсайд-не офсайд, гол. Это оказало влияние на нас.



Как по мне, первый гол в наши ворота был забит из офсайда. У «Лестера» три игрока были в офсайде при первом голе, но было принято иное решение. Второй гол стал следствием недопонимания, очевидно. В таких моментах нужно кричать партнеру, но я не услышал криков. Это не радует.



Третий же гол мне не понравился в особенности. Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.

Видео глупых ошибок Алисона. «Манчестер Сити» выиграет АПЛ? Главный матч выходных. Это даже круче, чем хет-трик Головина.

На протяжении 75 минут мы проводили выдающийся матч, а потом проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались», – сказал Клопп, слова которого приводит BBC.



Но красноречивее всего об этом самой «непростой ситуации» в «Ливерпуле» говорит этот факт: после 24 игр прошлого сезона у команды было 70 очков. Сейчас после аналогичного количества – 40.



«Ливерпулю» необходимы срочные изменения. Пусть команда пока на четвертом месте, но уже 5 преследователей обходят их по потерянным очкам. Игра с «Лестера» стала для Клоппа 300 матчем во главе «Ливерпуля».



И если он ничего не придумает, до 350 может не доработать.