Один из самых невезучих бомбардиров мирового футбола. 300 голов — 0 трофеев!

Дефо уникален! Более 800 матчей в карьере, более 300 голов — и ноль трофеев. В октябре форварду исполнится 39 лет, и только сейчас Джермейн как никогда близок, чтобы выиграть своё первое чемпионство. В Англии, где легенда английского футбола провёл почти всю карьеру, он так и не смог поднять над головой ни один из кубков. Нападающему такого уровня, поигравшему на чемпионатах мира и Европы и сыгравшему почти 500 матчей в АПЛ, остаётся только посочувствовать.



На пути к первому возможному чемпионству в карьере Дефо пришлось многое преодолеть: поставить несколько рекордов, изменить рацион питания, съездить в MLS и сбежать из Англии. Рассказываем о необычном пути легенды «Тоттенхэма».

Дебют в АПЛ в 17 лет

Дефо сыграл первый матч в английской Премьер-лиге в 17 лет. В 2000 году он заключил контракт с «Вест Хэмом» и в дебютном матче в Кубке лиги сразу забил гол. Для получения игровой практики нападающему пришлось сменить прописку — Дефо на правах аренды перешёл в «Борнмут», где начал разрывать АПЛ. В составе «вишен» будущая звезда забил в 10 матчах подряд, побив рекорд Джона Олдриджа и Кларри Джордана. Гарри Реднапп, возглавлявший «Вест Хэм», хвалил нападающего и отзывался как о «ребёнке с большим будущим».



После возвращения в «Вест Хэм» Джермейн продолжил штамповать голы. Дефо забил 22 мяча за два года, но после окончания сезона-2002/2003 подал письменный запрос о выставлении себя на трансфер, так как не смог смириться с вылетом клуба в дивизион ниже. Тем не менее, после критики за этот поступок со стороны болельщиков и руководства клуба, Джермейн принёс извинения и остался в команде, но не подписал новый контракт. Зимой в разгар сезона-2003/2004 Дефо добился своего, став игроком «Тоттенхэма».

За полтора года забил 29 голов в «Тоттенхэме», но остался вне заявки на ЧМ-2006

«Я не могу вспомнить английского нападающего, который в его возрасте столького добился за такое короткое время. Его рекорд в 21 год — что-то весьма необыкновенное. Надеюсь, у него будет прекрасная карьера в «Тоттенхэме», — говорил о форварде и.о. главного тренера «шпор» Дэвид Плит. «Тоттенхэм» с трансфером не прогадал: только за первые полтора года в клубе Дефо наколотил 29 голов в 59 матчах. Такая результативность нападающего была вознаграждена — в 2004 году болельщики признали его игроком года в клубе, а в апреле 2005-го «шпоры» выписали ему новый контракт.



После этого Дефо сдал позиции. Сначала футболист остался вне заявки на ЧМ-2006, хотя при этом регулярно вызывался в сборную в отборочном цикле, потом возникли разногласия с главным тренером. «Когда Дефо получает мяч, он пытается решить всё сам, игнорируя партнеров», — критиковал нападающего за эгоистичность главный тренер Мартин Йол. Последней каплей стал эпизод с участием Хавьера Маскерано: форвард «шпор» так завёлся, что укусил игрока «Вест Хэма» после грубого фола на себе, чем спровоцировал потасовку. К удивлению присутствующих, главный арбитр показал обоим футболистам по «горчичнику» и больше не наказал зачинщика.

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Год в «Портсмуте», возвращение в «Тоттенхэм» с Реднаппом, помощь юному Кейну

В сезоне-2007/2008 Дефо стал игроком ротации и, отличившись четыре раза в 19 матчах, сменил прописку. Новым клубом Дефо стал «Портсмут», где его ждал Гарри Реднапп, знакомый по работе в «Вест Хэме». За новый клуб Джермейн отбегал только год и, забив 18 голов в 36 матчах, вернулся в «Тоттенхэм», но теперь не один — с Реднаппом. В 2008 году Дефо был близок к трофею, но «Портсмут» уступил «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.



В финансовом плане сделка выдалась курьёзной. Ещё год назад «шпоры» избавились от Дефо за € 7,5 млн, а теперь вернули за € 16 млн. Но всё-таки для «Тоттенхэма» это было удачное приобретение. В первой половине чемпионата Дефо отличился восемь раз и ещё два гола успел забить в трёх матчах за «шпор». Реднапп стал ставить Джермейна в связку к Павлюченко, убрав из основы Бента, и пара выглядела многообещающей.



Дефо зажёг в Лондоне новыми красками: забил «Портсмуту», вывел «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги, оформил хет-трик в ворота «Халл Сити», стал лучшим игроком августа, а в ноябре 2009 года забил пять голов в домашней игре с Уиганом». Этот матч включал второй самый быстрый хет-трик в истории Премьер-лиги, который был забит за семь минут, при этом Дефо стал лишь третьим игроком, забившим пять мячей в одном матче АПЛ после того, как это сделали Алан Ширер и Энди Коул. Впоследствии Димитару Бербатову и Серхио Агуэро удалось сравнять этот подвиг.

Завершив сезон-2009/2010 с 28 голами, Дефо получил травму лодыжки и футбольный год провёл не так стабильно, как прошлый. Позже нападающий вновь стал полировать скамейку, а в августе 2012-го подписал новый контракт со «шпорами». С приходом Андре Виллаша-Боаша ситуация мало изменилась. Португалец высокого ценил англичанина: «Я уверенно поставил бы его в один ряд с Фалькао. Он невероятно голоден до голов. Благодаря этому с ним легче работать, поскольку его не приходится многому учить. У него есть чутье на кроссы, поэтому, когда предоставляется возможность, он оказывается в правильном месте». Дефо редко появлялся на поле; португалец предпочитал в нападении Адебайора или Сольдадо.

К тому времени к основе подпускался Гарри Кейн. Джермейн помогал юному англичанину, ведь их первое знакомство случилось, когда Гарри было 11 лет. «Я играл в футбол на улице со своими товарищами, когда чёрный Range Rover остановился. Джермейн Дефо просто вышел и начал играть в футбол с нами. Мне было 11. В будущем я поговорил с ним об этом эпизоде, и он признался, что помнит об этом. А для меня это также воспоминание, которое я никогда не забуду. Когда Дефо покидал клуб, он сказал, что хочет, чтобы я носил 18-й номер на футболке. Он видел меня голеадором. Дефо и Клинсманн сами были потрясающими бомбардирами «Тоттенхэма», и сейчас мне удалось тоже забить несколько голов», — рассказывал Кейн.



В сезоне 2013/14 Дефо стал основным нападающим: забивал в Лиге Европы, приносил победу в Кубке Лиги и довёл свой личный счёт за «Тоттенхэм» до 139 голов, став пятым в списке лучших бомбардиров клуба всех времен. А в еврокубках обновил рекорд Мартина Чиверса.

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Уехал в «Торонто» по советам рэпера Дрэйка, но стал скучать по АПЛ, поэтому вернулся — и получил вызов в сборную!

В январе 2014 года Дефо отпустили в «Торонто» за € 7,3 млн. На Джермейна по-прежнему был спрос в Англии, но на него сильно повлияли совета друга, рэпера Дрэйка. «Я не могу точно сказать, насколько сильно повлияли мои советы. Я просто несколько раз созвонился с ним и дал всю необходимую информацию о Торонто. У нас сложились дружеские отношения, поэтому я очень рад видеть Джермейна здесь», — рассказывал рэпер. В Канаде Дефо отбегал только сезон и забил 12 голов в 21 матче. Надолго задержаться в MLS не получилось: Джермейн скучал по АПЛ и сильно хотел вернуться в сборную. «Каждое субботнее утро я просыпался как можно раньше и смотрел матчи АПЛ с чётким осознанием: «Я слишком сильно скучаю по Премьер-лиге», — заявил нападающий.



В январе 2015 года Дефо вернулся в АПЛ, подписав контракт на три с половиной года с «Сандерлендом», но перед этим вернулся в аренду в «Тоттенхэм» и добрался до отметки в 143 гола за клуб. Англичанин не смог смириться с дальними перелётами в Канаде, которые не столько утомляли, сколько наводили ужас и страх. Он продолжил держать планку результативности в «Сандерленде» и впервые два сезона забивал по 15 голов, а также дважды помог клубу сохранить прописку в АПЛ.



Дефо стукнуло 34 — и он снова получил вызов в сборную спустя четыре года в марте 2017-го. «Забавно получилось. Мне на телефон пришло сообщение от некоего Гарета, но я не стал смотреть текст, поскольку не знаю никаких Гаретов. Подумал: какой ещё Гарет? Отложил телефон в сторону. Но потом у нас с Саутгейтом состоялся хороший разговор», — был шокирован вызовом в сборную Дефо.



Возвращение Джермейна в сборную Англии получилось удачным. Саутгейт выпустил Дефо с первых минут в матче с Литвой на «Уэмбли», и нападающему потребовалось всего 20 минут, чтобы забить гол, который в итоге оказался победным. На исходе часа игры он уступил место на поле Джейми Варди и словно передал тому голевую эстафету. Через пять минут Варди установил окончательный счёт 2:0. Сборная Англии спокойно выиграла этот матч.

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Отказался от алкоголя и перешёл на вегетарианство

В чём секрет такой феноменальной игры Дефо? В режиме и питании. «Дефо тренируется каждый день, следит за собой за пределами поля, правильно питается и не выпивает. Чем старше вы становитесь, тем больше нужно пахать», — говорил тренер Дэвид Мойес.



«Взгляните на Златана. Если футболисты сохраняют высокую мотивацию, они могут играть на протяжении многих лет. Почему топ-клубы не обращают внимания на Дефо, который постоянно забивает и не получает серьёзных травм?» — сравнивал двух звёздных нападающих Жозе Моуриньо.



Дефо перешёл на вегетарианство, на это его вдохновила девушка. Она показывала спортсмену документальные фильмы на тему, после которых атлет и принял решение отказаться от мяса. «Я не вижу ничего сложного в том, чтобы перестать есть мясо, яйца, молочные продукты, потому что это заменяется гораздо более важным для меня чувством, которое я испытываю, забивая голы», – рассказал Дефо в одном из интервью. Каждый день англичанин пьёт смузи из шпината и капусты, пользуется криокамерой, занимается йогой и не притрагивается к алкоголю.

Благотворительность и дружба с Брэдли Лоури

Джермейн в Англии не только играл в футбол, но и занимался благотворительностью. Будучи игроком «Сандерленда» Дефо не остался в стороне проблемы юного фаната. Брэдли Лоури — юный болельщик «Сандерленда», которому в пять лет диагностировали нейробластому – агрессивную злокачественную опухоль нервной системы. Её редко выявляют на первых стадиях, поэтому выживаемость очень низкая (около 50%). Дефо стал близким другом Брэдли, гостем в доме семьи и неизменным проводником на поле. Когда Брэдли ещё не лежал в больнице, перед матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» ему дали пробить пенальти Асмиру Беговичу. После нескольких советов Диего Косты он отправил мяч в сетку. Болельщики признали тот гол лучшим в декабре.

С Дефо у мальчика сложились особые отношения. Отец Брэдли болел за «Сандерленд», а его сын особо любил форварда. В марте Дефо вывел Брэдли на матч отбора к ЧМ-2018 и с тех пор был постоянно на связи с семьёй ребёнка. «Я с трудом сдерживал тогда слёзы», — признался Дефо, который в том же матче забил гол. Брэдли Лоури стал символом объединения английского футбола — он открывал матчи АПЛ, выходил на поле с футболистами разных клубов. В поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток. К сожалению, болезнь взяла своё. 7 июля Брэдли не стало. Он умер в госпитале в окружении своей семьи. Дефо знает по себе, что такое семейная трагедия – он рано потерял двух братьев и сестру, затем скончался его отец. За неделю до этого, когда стало известно, что у Лоури нет шансов в борьбе с болезнью, Дефо приехал в больницу, чтобы попрощаться.



Позже англичанин сделал татуировку в память о Брэдли. Дефо набил на правой руке имя мальчика и подписал видео в «Твиттере»: «Для тебя, мой лучший друг».



«Отношения с ним многое значат для меня. Что бы ни случилось, я всегда смогу посмотреть на татуировку, и она немного ободрит меня», – сказал Дефо.

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«Борнмут» и переход в «Рейнджерс» к Джеррарду

Тем же летом, когда не стало Лоури, Дефо вернулся в «Борнмут» на правах свободного агента, где показал себя в начале 2000-х в роли будущей звезды. Возвращение оказалось символичным: Дефо забил четыре гола и вышел на седьмую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ в истории.



В январе 2019-го он на правах аренды перешёл в шотландский «Рейнджерс», а впоследствии подписал полноценный контракт. В сезоне-2018/2019 англичанин сразу доказал Джеррарду, что не намерен сидеть на скамейке, наколотив 10 голов во всех турнирах. В чемпионате Дефо сыграл 12 матчей, забил шесть мячей и раздал пять голевых передач. «Рейнджерс» занял второе место, отпустив «Селтик» на девять очков. В следующем сезоне ничего не изменилось: Дефо штамповал голы (13 мячей в 20 матчах), но «Рейнджерс» снова на второй позиции.



Всё изменилось в этом сезоне. Джермейн восстанавливался от травмы подколенного сухожилия и превратился из бомбардира в игрока ротации. У Дефо восемь матчей (только три в основе) и два гола. В декабре 2020-го Джермейн провёл 800-й матч в карьере и забил 322 гола. На этот раз «Рейнджерс» мчится к трофею семимильными шагами, оторвавшись от «Селтика» на 18 (!) очков, и уже близок к тому, чтобы вернуть чемпионство спустя 10 лет.



«Обидно будет завершить карьеру, не выиграв ни одного серьёзного трофея, особенно выступая за топ-клуб. Завершив карьеру, всегда хочется рассказывать: «Я выиграл то, я выиграл это». В этом вся суть. Уверен, мы сможем что-нибудь выиграть. Когда придет первый титул, за ним следом пойдут и остальные», — рассказывал Дефо в 2013 году в «Тотенхэме».

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Дефо не получилось выиграть трофей с «Тоттенхэмом» и теперь об этом можно только мечтать. Чемпионат Шотландии не такой престижный, как АПЛ, но победа в нём запомнится на всю жизнь. Ведь это, скорее всего, первый и последний трофей в карьере Дефо.