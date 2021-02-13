Гвардиола отправил Моуринью на пенсию? «Манчестер Сити» близок к чемпионству

“Манчестер Сити”, похоже, становится главным претендентом на чемпионство в АПЛ. “Ливерпуль” проиграл третий матч подряд, а “МЮ” до встречи “горожан” с “Тоттенхэмом” отставал от своих соседей на 5 очков. Теперь отрыв “Манчестер Сити” вырос до 8 очков, чуть ближе к лидерам “Лестер” (7 очков). Неплохой задел, учитывая то, что у “горожан” есть ещё игра в запасе.

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Интерес к матчу подогревал и результат предыдущей встречи между командами. “Тоттенхэм” нанёс последнее поражение “Манчестер Сити” в чемпионате — случилось это в 9-м туре (2:0). С тех пор “горожане” воспряли духом и начали своё восхождение к лидерству в турнирной таблице. “Шпоры” же, наоборот, стали играть всё хуже и хуже, одержав лишь 4 победы в 13 матчах АПЛ.



По сравнению с игрой против “Ливерпуля” Гвардиола сделал всего два изменения в составе: вместо Диаша вышел Лапорт, а Фоден сместился на фланг атаки, уступив место в середине Габриэлю Жезусу. Моуринью также произвёл две перестановки — Танганга и Дайер поменяли Орье и Алдервейрелда соответственно.



“Манчестер Сити” привычно действовал по гибридной схеме: при атаке футболисты располагались по схеме 3-4-3, а при обороне возвращались к исходным 4-3-3. Кроме того, игроки активно менялись позициями — Жезус часто отходил в середину поля, а Гюндоган мог по ситуации оказаться в центре атаки.



“Тоттенхэм” ожидаемо больше оборонялся. В первые минуты “шпорам” удалось считанные разы перейти с мячом за центр поля. Гости могли что-то создать только в контратаках или на стандартах. Что, в принципе, и произошло: на 14-й минуте Гарри Кейн пробил со штрафного и угодил в крестовину ворот Эдерсона!

Несмотря на перевес во владении мячом, “Манчестер Сити” долгое время не удавалось создать по-настоящему опасный момент. Были подходы к чужим воротам, но до ударов так и не доходило. Выручил пенальти, который заработал Илкай Гюндоган. Немец не смог обработать мяч, но получил сзади по ногам от Хёйберга. Пол Тирни указал на “точку”.



Учитывая все проблемы “горожан” с исполнением одиннадцатиметровых, как никогда остро стоял вопрос о том, кто будет его исполнять. Говорили даже, что пенальти доверят бить Эдерсону (он якобы хорош в этом на тренировках). Бразильский вратарь уже начал идти к “точке”, но его отговорил Бернарду Силва. Выбор пал в итоге на Родри. Испанец направил мяч в угол, куда прыгнул Льорис, но всё-таки забил.

После гола игра ненадолго успокоилась. Остроты у ворот обеих команд не наблюдалось, градус матча поддерживали только жёсткие стыки в середине поля. В конце первого тайма сцепились Жезус и Ламела: были стычки, разговоры на повышенных тонах и даже подзатыльники. Судье пришлось охладить пыл игроков — ограничились беседой.



На 42-й минуте “горожане” могли удвоить преимущество. Стерлинг вошёл в штрафную и покатил мяч на Гюндогана. Тот пробивал в касание, но Санчес заблокировал удар. Во второй фазе атаки бил уже Жезус и попал в перекладину. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу “Манчестер Сити”.



“Тоттенхэм” вернулся на поле в обновлённом составе — вместо Лукаса Моуры вышел Мусса Сиссоко. Гвардиола решил ничего не менять. И, наверное, правильно сделал, ведь уже на 49-й минуте Гюндоган забил второй мяч своей команды. Немецкий полузащитник подключился в атаку, дождался передачи от Стерлинга и пробил с левой ноги. Удар получился не самым удачным, но для гола хватило и этого.

По такой игре счёт 2:0 был фактически приговором для “Тоттенхэма”. Хозяева грамотно оборонялись и не позволяли “шпорами” разгонять быстрые атаки. В позиционном наступлении “Тоттенхэм” и вовсе выглядел блекло.



Третий гол “горожан” вообще вышел феноменальным. Эдерсон, казалось бы, выносил мяч, но получилась в итоге адресная передача на Гюндогана. Илкай поставил корпус защитнику и уверенно разобрался с Льорисом. Когда немец так действует, “Манчестер Сити” и не замечает отсутствия Де Брёйне.

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К сожалению для “горожан”, после второго забитого мяча Гюндоган получил травму. Илкай покинул поле, держась за пах. Будет жаль потерять Гюндогана именно сейчас, когда он набрал такую отличную форму.



Пошли замены. У “Тоттенхэма” вышли Бэйл и Алли, а в составе хозяев появился Марез. Самый опасный момент “шпор” во втором тайме создал как раз Бэйл — он протащил мяч и, накрутив трёх защитников, пробил по воротам. Эдерсон не без труда отразил удар валлийца.



Матч так и закончился — 3:0 в пользу “Манчестер Сити”. Если “горожане” не потеряют ход, то чемпионство у них в кармане. Столь мощный “Сити” вряд ли кто-то сможет остановить. По крайней мере, в АПЛ то уж точно.