Лучший бомбардир АПЛ с начала зимы – не нападающий. Гениальная находка Гвардиолы

С начала сезона Илкай Гюндоган только в чемпионате забил 11 раз. До этого у него в карьере не было больше шести голов за сезон во всех турнирах. Это уже впечатляет, но есть ещё одно обстоятельство, которое делает его результативность просто феноменальной.

Дело в то, что все эти 11 голов Илкай забил ПОСЛЕ 12-го тура – до матча с «Вест Бромом» 15 декабря он не забивал вообще. А после набирает в среднем 0,9 гола за игру. Для сравнения: лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах набирает в среднем 0,7 гола за игру.

Такой разброс результативности выглядит совершенно невероятно и объясняется, конечно, не тем, что Гюндоган набрал какую-то особенную форму или стал лучше попадать по воротам. Нет, изменилась игра «Ман Сити» в целом и его роль в команде в частности.

Почему Гвардиоле понадобилось что-то менять

В начале сезона у «Сити» были серьёзные проблемы с креативом. У них есть множество причин, но в контексте Гюндогана нас интересуют две основных. Первая – отсутствие Агуэро и плохая форма Жезуса. Вторая – слишком медленный и узкий розыгрыш мяча, который затруднял создание моментов. То есть «Сити» много владел мячом, в том числе, на чужой половине – но без толку. По соотношению пасов на чужой половине поля на забитый гол «Сити» в первых 10 турах был в тройке худших команда АПЛ (304 паса на гол – хуже только «Бёрнли» и «Шеффилд»).

Проблема была не только кадровой, но и системной. В начале сезона Гвардиола часто использовал сложную схему: с двумя ложными фулбеками и двумя инвертированными вингерами одновременно. Наверняка в этом была какая-то задумка (возможно, создавать численное большинство в полуфлангах, которые Пеп считает ключевыми зонами), но это не работало. Команда не использовала всю ширину поля, так что соперникам было просто сохранять компактность. При этом скорость комбинаций была недостаточно высокой – против «Сити» можно было защищаться статичным низким блоком. Тогда последовали изменения.

Как изменилась структура атаки

Материал о структурных изменениях выходил на «Чемпионате» совсем недавно. Коротко приведу оттуда пару основных тезисов. В последние месяцы схема «Сити», даже отталкиваясь от базовых 4-3-3 или 4-2-3-1, по ходу матча становится невероятно подвижной. Некоторые из идеи сохранились, например, кто-то четвёрки защитников играет ложного фулбека, также на поле может быть и инвертированный вингер, но есть и новые идеи. Теперь кто-то всегда создаёт ширину атаки.

Это может быть фулбек: универсал Канселу, либо Зинченко, который невероятно прибавил в этом сезоне. И это может быть вингер: в последние месяцы у «Сити» почти всегда на поле играет один игрок с ближней к бровке рабочей ногой. Иногда Фоден слева, иногда Стерлинг справа. Иногда они оба одновременно играют не инвертированных, а обычных вингеров. Например, так было в матче с «Тоттенхэмом». Также Пеп регулярно использует ложную девятку. К чему это привело: теперь команда лучше растягивает соперников по горизонтали. И одновременно на поле есть ложная девятка – игрок, который постоянно напрягает растянувшихся защитников резкими рывками в первую линию атаки. Подробно об этом вы можете прочитать в статье, а теперь переходим к Гюндогану.

Новая схема Гвардиолы: «Сити» давит аутсайдеров и не замечает потери Де Брёйне Теперь её протестирует «Ливерпуль».

У «Сити» с ложной девяткой нет форварда, который постоянно находится в штрафной. Зато есть игроки, которые заполняют штрафную в нужный момент. Один из них – де Брёйне, Силва, Фоден – тот, кто исполняет ложную девятку в конкретном матче. Но есть и другие. Например, вингер: когда атака разворачивается на противоположном фланге, второй вингер смещается в центр и предлагает себя под удар либо на дальней штанге, либо во втором темпе. И в завершающей фазе в штрафной обязательно оказывается Гюндоган.

Как играет Гюндоган

Его подключения в атаку случаются настолько часто, что видны даже на тепловых картах. Но лучше, конечно, смотреть на кары касаний. Первая – с матча с «Бёрнли», когда Гюндоган играл чистого опорника. «Сити» закончил матч разгромом.

Вторая – с матча с «Тоттенхэмом». Тоже разгром, Гюндоган играет номинального полузащитника, но постоянно подключается к атакам.

В первом случае Гюндоган оказывался в билд-апе даже ниже, чем Родри. Он был первым адресатом центральных защитников. Во втором случае он получал мяч реже не только Родри, но и Бернарду. Зато семь раз втретился с мячом в чужой штрафной и ещё восемь – прямо перед штрафной. Это лучший показатель в обеих командах, после Стерлинга.

Сам Илкай объясняет изменения просто: «Сейчас я больше играю восьмёрку, а раньше был скорее шестёркой». Вряд ли всё именно так: восьмёрки не оказываются в чужой штрафной так часто и не наносит столько ударов из штрафной. Гвардиола говорит, что Гюндоган просто получил новую установку и справляется с ней так же, как раньше справлялся с другими установками. Но правда в том, что никогда раньше в своей карьере Гюндоган не играл так, как сейчас – именно в плане стиля.

Гол «Челси» Гюндоган забил в блестящем стиле: получил мяч спиной к воротам, развернулся под давлением и идеально пробил под дальнюю штангу. Но стиль даже важнее мастерства: это не гол полузащитника, а гол нападающего. Футболиста, который нацелен на удар, даже спиной к воротам. Находясь в первой линии атаки, но метрах в 15 от ворот, Гюндоган был нацелен не на продвижение мяча – нетипично и для его амплуа, и для футбола Гвардиолы.

А вот гол «Ливерпулю»: в течение всего эпизода Гюндоган находится в штрафной. Он играет центрального нападающего – и проявляет необходимую концентрацию, успевает первым на добивание.

Гол «Вест Брому». Гюндоган снова открывается как центральный нападающий – делает рывок за спину защитникам. Правда, пас идёт не на ход, поэтому эпизод заканчивается не выходом один на один, а ударом с линии штрафной.

Такой же гол Гюндоган положил «Тоттенхэму». Красоты добавляет пас – его отдал вратарь. Но структура та же: рывок за спину центральным защитникам. Даже Варди не убежал бы лучше.

Перечисленные голы требуют не какого-то одного навыка, например, рывка в штрафную, а целой комбинации навыков.

Нужен идеальный тайминг, чтобы читать момент и оказываться в штрафной вовремя – ведь Илкай всё же не форвард и не находится в первой линии постоянно. Нужна нацеленность на удар в сочетании с участием в остальных аспектах игры: комбинациях, прессинге и позиционной структуре. Это сложно даже для форвардов: например, Габи Жезус хорош во всех аспектах, кроме собственно удара. А Гюндоган способен сочетать разные качества в одном эпизоде. Оцените гол «Кристал Пэлас»: он сам включился в прессинг, отобрал мяч и шикарно попал в девятку.

Одно обстоятельство делает великолепную статистику Гюндогана ещё лучше: он забивает не только много, но и в больших матчах. Гол «Челси», дубль «Ливерпулю», дубль «Тоттенхэму». Пенальти, с которого Родри открыл счёт, заработал тоже Гюндоган. То есть он – абсолютный герой матч. Который не то чтобы очень легко складывался: «Тоттенхэм» абсолютно устраивал счёт 0:0 и до пенальти у «Сити» не было моментов.

В сумме, Гюндоган – важнейший игрок атаки «Сити» с начала зимы. Он не проваливается в основной роли и параллельно освоил новую на высочайшем уровне. Удивительная трансформация для сложившегося 30-летнего игрока.