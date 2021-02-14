В рейтинге самых преданных футболистов мира – четыре россиянина. Акинфеев – №1!

Издание Sport Bible представило рейтинг самых преданных футболистов, который возглавил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Голкипер выступает за столичный клуб уже 17 лет и 8 месяцев, опережая занявшего второе место Лионеля Месси, чей стаж в «Барселоне» составляет 16 лет и 8 месяцев. В топ-30 также попали ещё три россиянина — Антон Шунин из «Динамо», Маринато Гильерме из «Локомотива» и Алан Дзагоев из ЦСКА. Расскажем подробнее о каждом из них.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Игорь — воспитанник московского клуба. Акинфеев-старший отдал сына в детско-юношескую школу ЦСКА, когда тому было всего 4 года. С тех пор вратарь защищает красно-синие цвета.

Игорь попал в первую команду в межсезонье 2002/03, вытеснив из основного состава Вениамина Мандрыкина. Юный кипер так впечатлил тренера Валерия Газзаева, что тот сразу позвонил Юрию Аджему, работавшему в молодёжной команде: «Кого ты мне привёл? Ему забить не могут, у меня у нападающих уверенность падает».

Дебют Акинфеева на взрослом уровне состоялся 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита». Игорь вышел на второй тайм и отыграл свой отрезок «на ноль». Талантливый вратарь довольно быстро привлек внимание европейских клубов. В свое время им интересовались такие гранды, как «Реал», ПСЖ и «Бавария». Но главным претендентом на русского кипера считался лондонский «Арсенал». В 2011 году СМИ активно писали об интересе «канониров» к Игорю: якобы в Акинфееве легендарный тренер Арсен Венгер видел преемника Йенса Леманна. Однако ЦСКА так и не отпустил своего вратаря.

Кто лучший вратарь года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги Легенды отечественного футбола уже сделали свой выбор.

Теперь уже и сам Игорь никуда не стремится. По словам Акинфеева, он хочет оставаться частью ЦСКА до выхода на пенсию. Все из-за любви к родному клубу: «В данный момент меня здесь держит клуб. Держит меня в хорошем смысле этого слова. Мне всё нравится, меня всё устраивает. Раньше я говорил, что хотел бы поиграть в ЦСКА еще года три-четыре, но, став взрослее, понял: не хочу никуда уходить. Если мне пинка под зад не дадут, то с радостью останусь в этом клубе до конца карьеры».

С «армейцами» Игорь выиграл уже 20 трофеев, став самым титулованным российским вратарем. Помимо шести чемпионств, на счету кипера шесть Кубков и семь Суперкубков России, а также Кубок УЕФА и множество индивидуальных наград.

За 17 лет Акинфеев сыграл за ЦСКА уже 662 официальных матча. По данному показателю он является рекордсменом клуба, опережая Сергея Игнашевича более чем на сотню игр. Текущий контракт вратаря рассчитан до лета 2022 года, так что статистика и достижения Игоря ещё будут обновляться.

Антон Шунин («Динамо»)

Шунин, как и его коллега Акинфеев, является воспитанником клуба, за который играет по сей день. Антон пришел в СДЮШОР «Динамо» в возрасте 7 лет и с тех пор даже не думал об уходе. Вратарь дебютировал в основном составе в 2007 году в матче 6-го тура чемпионата России с «Химками». Примечательно, что юный кипер по итогам первого же сезона получил награду «Открытие сезона» по версии Российского Футбольного Союза. Однако сходу закрепиться в основе Антону это не помогло. Поначалу он лишь иногда подменял Габулова.

«Даже не возникало мысли покинуть «Динамо». Готов к конкуренции с Габуловым и Березовским. Всё идет само собой. Это нормально, когда между игроками есть конкуренция» — заявил в 2013-м Шунин.

10 российских футболистов, которые добились наибольшего прогресса в нынешнем сезоне Кто-то прогрессирует в 33, а кто-то взлетает после слабого отрезка в ФНЛ.

Болельщики оценили целеустремлённость кипера. Но настоящим героем для бело-голубых Антон стал в тот момент, когда вместе с родным клубом пошёл в ФНЛ. Хотя возможностей сменить прописку у него в разные годы хватало.

«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит», — вспоминал Шунин. — Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал».

Антон Шунин Фото: Эдгар Брещанов,«Чемпионат»

После этого Антон стал капитаном команды и одним из её лидеров, вернув себе статус основного вратаря. Нельзя не упомянуть, что Шунин занимает первое место по количеству сыгранных матчей среди игроков бело-голубых — 283. Чего Антону не хватает, так это трофеев – пока единственную золотую медаль он выиграл в ФНЛ.

34-летний Шунин в общей сложности выступает за «Динамо» 14 лет и 01 месяц, занимая 12-е место в списке самых преданных игроков по версии Sport Bible.

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Вратарская карьера российского бразильца — одна большая случайность. Маринато начинал в «Атлетико Паранаэнсе»… защитником. На ворота Гиля, как его ласково называют болельщики «Локомотива», встал только потому, что однажды тренировку пропустили киперы. Гильерме быстро освоился в новой роли и с тех пор не задумывался о смене амплуа. В России Гильерме оказался тоже благодаря счастливому стечению обстоятельств. В уже далёком 2007 году скауты «железнодорожников» в поиске опорного полузащитника посетили матч «Атлетико Паранаэнсе» и так впечатлились игрой молодого вратаря, что рекомендовали его руководству.

Гильерме подписал с «Локо» пятилетний контракт, но сразу закрепиться в основе не смог. Помешали долгая адаптация и две тяжёлые травмы — разрыв крестообразных связок. Из-за этого клуб даже подумывал расстаться с кипером. Но на сборах в 2009 году вратарь приглянулся тренеру Юрию Сёмину, после чего прочно занял место в воротах и отыграл уже 340 матчей.

Гильерме, в отличие от других натурализованных игроков (Ари, Фернандес…), не получил паспорт в одночасье, чтобы сразу начать выступать за сборную России. Бразильцу пришлось пройти семь кругов бюрократического ада, в том числе сдать экзамен по русскому языку, истории и праву. Паспорт РФ и истекающий контракт — главные причины, почему Маринато мог перейти в другой российский клуб, включая «Спартак». Красно белые хотели приобрести вратаря летом 2019 года, но он отказался от выгодного предложения и продлил соглашение с «Локо» до 2022 года.

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локо». Почему я не ушёл? Первое — болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — всё, что у меня есть в футболе, мне дали здесь. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении» — заявил Гильерме в выпуске шоу «КраСава».

Общий стаж Гили в «Локомотиве» — 13 лет и 6 месяцев. Как итог — 19-е место в списке самых преданных игроков топ-10 чемпионатов.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Полузащитник ЦСКА — единственный полевой игрок среди самых преданных игроков из России в рейтинге Sport Bible. Алан выступает за клуб уже 13 лет и 1 месяц. В 2008 году Дзага, как его называют товарищи по команде, провёл первую официальную игру за красно-синих — против «Луча-Энергии» в чемпионате России.

Осетинский футболист быстро полюбился болельщикам ЦСКА не только за высокий уровень игры, но и за рвение к победе. СМИ неоднократно констатировали, что Дзагоев перерос РПЛ и что ему пора в Европу. Интерес со стороны зарубежных команд был, однако повреждения сыграли с Дзагоевым злую шутку. Полузащитник травмировался более 20 раз, пропустив в общей сложности около 900 дней.

Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на частые повреждения, Алан успел выиграть с ЦСКА 11 трофеев и провести 367 матчей – это пятый результат в истории клуба. В июне 2019-го Алан продлил соглашение с «армейцами» до конца сезона-2020/21. Чтобы остаться в клубе, он пошёл на значительное понижение зарплаты.

«С предложениями из других клубов звонили достаточно часто. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь». Что ни сделаешь ради любимого клуба.