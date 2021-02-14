Разборки, суды и 19 миллиардов. «Самара Арена» — Россия в миниатюре

«Самара Арена» – самый проблемный объект чемпионата мира-2018. Уже в процессе его стройки генподрядчик судился с контрагентами, срывал сроки, из-за чего стадион сдали последним (за полтора месяца до начала турнира) с множеством недочётов, а в эксплуатацию ввели частично. В 2019 году правительство РФ выделило дополнительные 5,7 млрд рублей на достройку арены, но проблем меньше не стало: в конце января уже этого года «Самара Арена» подала иск к генподрядчику ПСО «Казань» с требованием устранить недостатки строительных работ. Внимание, в списке 374 пункта, которые требуют доработки или ремонта. 374!



Вот лишь некоторые из них:

– нарушение целостности ходового моста кровли;

– протекающая крыша;

– большая влагопроницаемость (попросту говоря, протечка) у здания стадиона в нескольких отметках;

– разрушение бетона вдоль деформационных швов на трибунах второго яруса;

– оползание земляного пласта сектора В;

– нарушения в проложении кабельных линий;

– отсутствие соединения дренажного трубопровода с общей системой водоотведения, а в дренажных лотках нет 100% количества креплений решёток;

– частичное разрушение кольцевых водосборных лотков, из-за чего вода протекает на нижние этажи.

Проблемы есть везде: с водой, с прожекторами (в сумме неработающих – 33 штуки), системой кондиционирования (ей «посвящено» аж 83 пункта!), системой пожаротушения и пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения…

И на этот стадион было потрачено порядка 19 млрд.

Борьба миллиардами: «Космос Арена» и её космические проблемы

ПСО «Казань», принадлежащее Равилю Зиганшину, стало генподрядчиком по строительству двух стадионов чемпионата мира – в Саранске и Самаре. Доверить такое ответственное и важное для страны дело казанской компании решили не просто так: у неё уже был опыт строительства спортивных объектов, а именно – «Казань Арены», возведённой к Универсиаде-2013. Основным подрядчиком ПСО «Казань» почти сразу же после выигранного тендера назначила аффилированную ей же ООО СК «Татдорстрой» и оценила стоимость контракта в 13,3 млрд рублей. Но смета неоднократно повышалась, и в итоге арена вышла почти на 6 млрд дороже.

Про проблемы, выявленные при строительстве самарской арены, писали и говорили больше, чем про любой другой стадион. Сначала ПСО «Казань» не выдавали разрешение на строительство, потому что компания вовремя не предоставила мэрии всю необходимую документацию, из-за чего работы начались с опозданием на три месяца. Позже, в 2016 году, стройка была фактически заморожена почти на полгода: по данным «Ъ-Волга», экс-губернатор Самарской области Николай Меркушин был недоволен казанским генподрядчиком и пытался пролоббировать интересы местных компаний. По ходу строительства Ростехнадзор систематически выявлял нарушения требований проектной документации и требовал у генподрядчика устранения дефектов, потому что нарушения могут стать фатальными. Компания Зиганшина неоднократно эти предписания не выполняла, получала штрафы, но всё равно продолжала строительные работы.

Кроме этого, изначально утверждённый проект несколько раз менялся, и в основном глобальные изменения касались крыши – из изначально прозрачной она стала почти полностью металлической, что в несколько раз удешевило проект (но вот незадача – при этом расходы росли). Сдача стадиона в срок (до конца 2017 года) затянулась как раз из-за купола: когда начался монтаж металлоконструкций, все недочёты, которые выявлял Ростехнадзор, дали о себе знать – это вылилось в дополнительные проблемы и срыв всех возможных дедлайнов.

Работать над куполом доверили московской компании ООО «Стальмонтаж-Электросталь» – все работы по монтажу должны были закончиться к маю 2017-го, но этого не случилось. Компании из партнёров в процессе работ превратились в оппонентов и начали судиться: Зингашин подал в суд на гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича, обвинив его в хищении средств. По словам СК «Татдорстрой», субподрядчик получил от них 2,6 млрд, а в актах о выполненных работах была представлена сумма лишь в 87,8 млн. Начались конфронтации, и в итоге «Стальмонтаж-Электросталь» от работ отстранили, а монтаж купола завершили при помощи сторонник организаций. В июле 2017 компания Уласевича начала процесс банкротства, что в ПСО «Казань» посчитали вынужденной мерой, чтобы избежать ответственность за сорванные сроки и не платить долги.

Уласевич же все обвинения отрицал и говорил, что деньги ушли на металлоконструкции, которые были смонтированы и установлены, пусть и с нарушением сроков, в чём, кстати, виноват «Татдорстрой». По словам гендира «Стальмонтаж-Электросталь», казанская компания уклонялась от приёмки работ, не подписывала акты и вообще должна 2,2 млрд рублей, из них 2,1 млрд – за неосновательное обогащение. Уласевич утверждал, что ни «Татдорстрой», ни ПСО «Казань» не оплатили эту сумму за металлоконструкции, купленные «Стальмонтаж-Электросталью» у партнёра ЗАО «КурганСтальМост». В итоге получилось так, что стороны официально не оформили передачу работ и денежных средств, то есть официально купола не существовало, были только металлоконструкции, принадлежавшие «Стальмонтаж-Электросталь». Это значило, что их можно было демонтировать и продать любому – небывалые чудеса российского строительства.

Но суд иск компании Уласевича не удовлетворил, апелляцию — тоже, – из-за отсутствия бесспорных доказательств, что металлоконструкции были доставлены генподрядчику именно по этой цене.



После ЧМ-2018 ПСО «Казань» из-за долгов тоже начала процедуру банкротства. Ни о каких «доделках» уже не шло и речи, да и вряд ли они что-то доделают сейчас – у них нет на это средств. Так что стадион, который с 1 января 2020 года находится на балансе Самарской области, видимо, придётся ремонтировать за счёт государственного бюджета.

Но есть и что-то хорошее: в скором времени территорию вокруг стадиона облагородят, и там даже появится пивной сад

Власти Самарской области намерены обустроить прилегающую к арене территорию, а займётся этим консорциум «КПМГ», в состав которого входит итальянская компания LAND Srl, московское «Архитектурное бюро Асадова» и Самарский государственный технический университет.

Всю площадь по мастер-проекту предложено разделить на три условные части: развлекательную, экономическую и экологичную (лесопарковую).

Зону площадью в 58 га, по большей части представляющую собой лес, планируют преобразить в ландшафтный парк, где будет водоём, игровые площадки, летний кинотеатр и пивной сад.

Фото: Министерство строительства Самарской области

Во второй зоне будет построен жилой комплекс со школой и детским садом, медицинский центр, арт-деревня, дворец бракосочетания, конгресс-центр и театр мюзикла.

В развлекательном кластере будет автомобильный кинотеатр, ипподром, центр семейного отдыха, водных видов спорта и экстрим-парк, а также ботанический сад.

Реализовать задуманное планируют в 2022-2024 гг., утвердить финальный сценарий – в марте этого года. На обустройство территории пойдут как средства из бюджета, так и привлечённые инвестиции.

Выглядит всё это прекрасно и звучит красиво, главное – чтобы не как со стадионом.