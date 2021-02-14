Какой же красавец Миранчук! Россиянин снова выручил команду, выйдя на замену

В 22-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука одержала в гостях тяжёлую победу в матче с «Кальяри» благодаря точному удару Луиса Муриэля. В победном голе поучаствовал и россиянин, который в концовке игры мог удвоить счёт. Рассказываем, как Миранчук сыграл очередной матч в футболке «Аталанты» после результативной игры против «Торино» (3:3).

Лёша, как же так?! «Аталанта» оконфузилась, и Миранчук вместе с ней Оказывается, 3:0 по ходу дела — ещё не гарантия победы. Удивительный матч!

Первая голевая передача за «Аталанту»

Перед матчем главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини вновь решил не включать в стартовый состав российского полузащитника, оставив его на скамейке запасных в четвёртый раз подряд.

Однако Алексей вышел на поле сразу же после перерыва при счёте 0:0, заменив экс-футболиста «Спартака» Марио Пашалича. И если в первом тайме «Аталанта» выглядела максимально расхлябанной и несобранной, то уже во второй половине встречи у команды Джан Пьеро Гасперини появились хоть какие-то опасные моменты. На 52-й минуте Миранчук заработал опасный штрафной, однако удар Йосипа Иличича пришёлся прямо в руки голкипера «Кальяри» Алессио Краньо.

Ближе к концу матча «Аталанта» прилично прижала «Кальяри» у их ворот. На 83-й минуте Дуван Сапата головой отправил мяч в перекладину, а под конец игры победный гол забил Луис Муриэль. Миранчук снова выручил команду, отдав быструю передачу, а колумбиец вошёл в штрафную, обвёл защитника и мощно пробил мимо вратаря Краньо – 1:0. Спустя три минуты забить мог уже сам Алексей. Он вышел почти один на один с голкипером, но проткнул мяч мимо ворот, после чего боковой указал на положение вне игры.

Уже в следующей атаке «Кальяри» мог сравнять счёт. Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон в штрафной площади врезал сзади по ногам Даниэлю Ругани. Арбитр сначала показал на точку, но после просмотра VAR отменил пенальти в ворота Спортьелло.

Матч так и завершился минимальной победой бергамасков. Набрав 40 очков в 22 матчах, «Аталанта» так и не сдвинулась с седьмой строчки в турнирной таблице. Уже через неделю, 21 февраля, клуб Алексея Миранчука сыграет в чемпионате Италии против «Наполи», которого команда Джан Пьеро Гасперини совсем недавно обыграла по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии.