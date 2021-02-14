Но и без негативных комментариев не обошлось.

«Этот русский очень хорош!» Что пишут в Италии об игре Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей на Луиса Муриэля в матче с «Кальяри» (1:0). Однако у болельщиков клуба из Бергамо игра 25-летнего футболиста оставила смешанные впечатления. Некоторые даже не хотели, чтобы Миранчук появлялся на поле.

Какой же красавец Миранчук! Россиянин снова выручил команду, выйдя на замену Когда его начнут выпускать в стартовом составе?

«Гасперини не понял, что я имел в виду, поскольку я определённо не имел в виду выход на поле Миранчука!»

«Гасперини, ты заслуживаешь проиграть только потому, что продолжаешь выпускать этот мешок картошки Миранчука, а не Малиновского».

Но были и те, кто предрекал, что Миранчук сегодня будет полезен на поле.

«Сегодня решает Алексей Миранчук».

«Отличный гол Муриэля, но какой голевой пас от Миранчука».

«Миранчук мне понравился, он вышел, помогал держать и отбирать мяч».

А вот на сайте болельщиков «Аталанты» впечатления от игры Миранчука в матче с «Кальяри» были в основном положительными.

Kaiser

«Миранчук становится лучше и верит в себя».

Awa

«Муриэль — хорошо, Миранчук — здорово».

Lucetto

«Миранук играл лучше, чем в предыдущих матчах. Если не ошибаюсь, то он записал на свой счёт результативную передачу».

EVAIR70

«Я согласен, сегодня мне очень понравилась игра Миранчука».

Galeotto58

«Этот русский очень хорош! Он изменил игру. Конечно, он не реализовал хороший момент при счёте 1:0 (в этом эпизоде арбитр зафиксировал офсайд. – Прим. «Чемпионата»), но как его теперь можно критиковать?»

E-E-Evair

«Правильно. Сегодня русский был очень хорош. Он никогда не сможет в полной мере заменить Иличича, но это отличный футболист».

Lomba91

«Небольшое негативное замечание по Миранчуку. Он выглядит как робот без чувств. Всегда улыбается, даже если допускает ошибку. Никогда не видел его погружённым в игру, и мне это не нравится. Миранчук всегда будто бы проводит тренировочный матч».

andreito71

«Его мало ищут. Он мало чего сделал, но при этом качественно работает с мячом. Собственно, его передача оказалась решающей».

ILICIC55

«Важную роль сыграла скамейка запасных. Выход на поле таких ребят, как Муриэль, Миранчук и де Рон, оказал немаловажное значение».

Moreto

«Мне понравилась его игра. Он оказал хорошее влияние на матч и был близок к голу. По сути, сделал то, что от него требовалось».

dolcissimo2

«Муриэль изменил игру при непосредственном участии Миранчука».

Primieroneroblu

«Миранчук сегодня был гораздо заметнее, ему комфортнее играть в центре поля».

SubbuteoGroup

«Очень хороший вход в матч Миранчука. Он добавил качества команде».

Jacomino

«Миранчук понравился мне больше, чем Иличич».

IEx-Cridoni27

«Пока рано делать выводы, но его талант уже виден».

Fritz

«Видно, что Миранчук обретает уверенность и доверие».