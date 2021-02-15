Карпину не нужен «Спартак». Станет ли он русским Фергюсоном?

Карпин выговорился в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ». За шутками, цинизмом и фирменным напором в стиле «Кокорин отдал семь точных передач, вот это да» тренер спрятал философские фразы о карьере и взрослении, трофеях и, особенно, своём будущем – без «Спартака» и сборной России.

Если тренерская философия не для вас, то вам хватит только цитат про сборную и «Спартак». «Миллион вещей намного интереснее, чем следить и знать то, что происходит в «Спартаке» + «Профессия [тренера] одна, а работа [в сборной] другая, хотя бы с точки зрения времени, и пока не понимаю, комфортно ли это».

Мог ли Романцев вернуться в «Спартак»? В 2009-м он консультировал Карпина и думал об этом Его последняя работа в московском клубе — без контракта, с Федуном не общался, ругал легионеров.

Другими словами, Карпин не думает ни о какой работе, кроме «Ростова», где за три года не взял ни одного трофея, не зашёл в группу Лиги Европы, но поставил фирменный агрессивно-зрелищный футбол и сформулировал понятие «клуба-банды», который отбирает очки у богачей и не раздаёт их беднякам.

Если так продолжится и Карпин не уйдёт на повышение в Москву, то в нашем футболе появится свой Алекс Фергюсон – пришедший однажды и создавший династию. Но не в «Спартаке» или «Зените», а в провинции, где помимо Лиги чемпионов с Бердыевым и подкатами Терентьева под баварских звёзд помнят своё уютно-локальное счастье вроде голов Адамова и победы в дерби над СКА.

Карпин работает в «Ростове» десять лет, выпутывается из всех трансферных ловушек, команда подбирается к тройке и уже играет в Лиге чемпионов – вот идеальный сценарий для русского Фергюсона. И вполне возможный. Не потому что мне так хочется, а потому что Карпин сам сформулировал, каким видит своё будущее. В «Ростове»!

Итак, аргументы в пользу ростовской династии Карпина. Из раннего и дополненные словами из «Инсайдеров».

Фото: fc-rostov.ru

1. Начнём с того, что «Ростов» сам выбрал Карпина. Летом 2016-го, сразу после отставки Бердыева и за полтора года до назначения, на фасаде дома в центре города появился огромный баннер с портретом Карпина и словами: «Добро пожаловать! Валера, верим!» Видели когда-нибудь такое?

2. Спустя три года работы в клубе Карпин сказал, что его ростовский план – создать команду. Всё, что было до этого, – покупки, игры, продажи игроков, Ерёменко, Попов, Мамаев, Шомуродов – уходит в фундамент. «Мой план – создать команду, которая приносит радость, – говорит тренер. – Как вы это поймёте? Да мне по барабану, поймёте вы это или нет. Главное, чтобы я это понимал».

3. Карпин спокойно живёт без трофеев и не переживает, что как тренер и как игрок почти ничего не выиграл. Классический набор спартаковца начала 90-х: три чемпионства, два Кубка + Кубок Интертото с «Сельтой».

«Я играл в командах, которые не выиграли. А кто-то сидит на скамейке в «Реале» и выиграл 15 трофеев. Хотелось бы выиграть? Конечно! Выиграл бы я десять трофеев, ну и? Дальше-то что? Думаешь, я кому-то хоть раз сказал, что я трехкратный чемпион России? Выиграли – и пошли дальше. Дадут за это орден – положу дома. Ничего внутри не изменится».

Карпин переживёт проигранный Суперкубок, не потеряет мотивацию без трофеев вне топ-клуба и продолжит «создавать».

Почему? Сам объяснил на примере Пирло.

«Пирло, выиграв Суперкубок, получил уверенность? Если бы он, проиграв этот трофей, не был уверен в себе, лучше совсем не тренировать. Смешно, если внутренняя уверенность – из-за внешних факторов, кубка или медали. Отношение игроков не изменится, им по барабану. Забудь, что ты выиграл вчера».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Карпин + руководство «Ростова» = партнёрство.

Цитата: «Идеальные условия для тренера – когда есть полное взаимопонимание и контакт с руководством. Даже на примере продажи игроков. Когда руководство понимает, что деньги нужны, но будет тяжело, это нормально. Когда есть такое понимание, тренеру работается проще».

Летом из «Ростова» ушли 17 игроков – было тяжело, но было и понимание. Карпин особенно расстроился, что уехал Зайнутдинов (был готов доплатить, лишь бы его не забирали) – но клуб оперативно и экономно перезакупился, достал молодого Глебова, вернул Терентьева, так что «Ростов» по-прежнему близок к зоне еврокубков.

Почему? Потому что тренер знал о будущих трансферах, готовился и «работал проще».

5. Наконец, Карпин не хочет перемен. В интервью на «Матче» дважды подчеркнул, что он старенький и назвал себя сентиментальным. Менять комфортные Ростов и «Ростов» – как раз не про перемены.

6. Карпин стал местным.

Не только потому что есть прописка и её можно показать Басте. Или вписаться за «Ростов» в битве против РПЛ, назвав лигу из-за нечётких правил карантинного сезона чемпионатом водокачки. Карпин постоянно признаётся Ростову в любви, говорит, что жизнь комфортнее, чем в Москве, называет город обалденным. «Мы живём в очень доброжелательном и тёплом во всех смыслах городе», – подтверждает жена Дарья. А местные мне постоянно рассказывают, как встречали тренера в ночном клубе и ресторане, видят выходящим из эконом-такси.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Мы и не думали, что Георгич такой». Интервью с Дарьей Карпиной про отношения и футбол Из которого вы узнаете ласковую версию «ёпт».

«Валера, верим» – это из прошлого. В Ростове про тренера говорят Валерий Георгич.

Ростов для него – та командировка, из которой не хочется возвращаться. А теперь ещё и не нужно.

И, кажется, Карпин наконец в этом признался.