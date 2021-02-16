«Бесят понты молодых игроков». Суровые методы воспитания от Роя Кина

Здесь не будет никакой аналитики. Мы просто собрали пять бодрых историй про героев АПЛ – про то, как нарушали режим, как общались с тренерами и как расстраивались из-за неудач.

1. Фердинанд выходил на поле с перегаром. Он держал в руке стакан с виски, когда ему сказали о попадании в состав

Почти два года назад Рио Фердинанд рассказал о разгульном образе жизни на старте карьеры. Он тогда играл за «Вест Хэм», и, по его словам, такое поведение было нормой среди многих молодых футболистов.

Интервью Фердинанда для The Guardian:

«В выходной я мог выпить очень много пива – пинт семь-восемь. А потом перейти на водку. Представляете, на водку!

Думаете, на следующий день я отлеживался? Нет, я жрал миллион жвачек и шёл на тренировку. В «Вест Хэме» так делали взрослые игроки. Но сильнее всего напивались молодые.

У нас не было людей, которые это всё контролировали. Ребятам из первой команды было всё равно. А мы, дублёры, получали офигенно большие деньги и пили, пили, пили. Я даже как-то вышел на поле, будучи немного пьяным. Перед игрой с «Арсеналом» я пропустил три виски с колой. Мне было 17 лет, ну какой нормальный человек выпустит 17-летнего в матче против «Арсенала»?

А я вышел, поменял Славена Билича и поиграл пару минут. Пофиг, я хорошо держался.

Я вот что хочу сказать: когда мне сообщили о попадании в заявку на первый матч АПЛ в моей жизни, я стоял со стаканом с виски. Но алкоголь – это вред. Сейчас молодёжь более профессиональна. Она много тренируется, конкуренция стала выше.

Такой, как я, не заиграл бы сейчас. Но тогда я быстро сделал выводы. После перехода в «Лидс» я выпивал только после игр. После перехода в «Манчестер Юнайтед» я завязал вообще. Фергюсон – он как ищейка. Ты приходишь на тренировку, а он знает всё. Вплоть до того, в какое время вечером до этого ты ходил в туалет.

В отпуске перед первым сезоном в «МЮ» я нажирался две недели, признаюсь. Я праздновал. После – завязал».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

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2. Атмосфера в «Челси» при Моуринью – любовь и идеальные взаимоотношения. Жозе даже троллил игроков

Многие бывшие игроки «Челси» отмечали: как только Жозе Моуринью появился в команде, она расцвела. Моуринью подбирал игроков не только по футбольным характеристикам, но и после небольшого расследования по личностным качествам.

Как в команде появился Дрогба? Да, был сильным форвардом. Но у Моуринью было минимум три альтернативы Дрогба – тот стал игроком «Челси», потому что постоянно улыбался.

Почему Паулу Феррейра перешёл в «Челси» одновременно с Моуром? Да, были знакомы по «Порту». Но Моуринью признавался, что очень уважал Феррейру как человека:

«Каждый день он здоровался со всеми, не только с игроками, но и с сотрудниками базы. Просто обходил всех и здоровался, желал хорошего дня. Это прекрасный человек для любого коллектива».

Моуринью ценил и молодых – особенно Фрэнка Лэмпарда. Вместе часто гоготали, разговаривали о чём-то, обсуждали тактику на предстоящие матчи.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Моуринью рассказывал о Лэмпарде так:

«О, Фрэнки, я люблю его. Прекрасный человек. Он очень весёлый. Мы могли пошутить, мы могли поругаться, мы могли подколоть друг друга, а могли послать в порыве ссоры. Знаете, какая моя самая любимая история про Фрэнки? Мы поехали на предсезонную подготовку в США, и каким-то образом Фрэнки оказался почти полностью голым в фойе гостиницы. Он прикрывался маленьким полотенцем и ржал.

Что я сделал? Повернулся и на всё помещение заорал: «Дамы и господа, поприветствуйте в будущем лучшего игрока мира». Фрэнки убежал из фойе быстрее, чем бегал от защитников».

3. Рой Кин врезал молодому из «Манчестер Юнайтед» – просто тот приехал на машине подороже

«Бесят понты молодых игроков. Сначала было: «Эй, малой, подай мяч». А буквально через день: «Ламборгини»? Какого хрена?»

Рой Кин был главным в раздевалке «Манчестер Юнайтед» в течение 13 лет. Всё это время он настраивал там молодёжь, передавал все дополнительные наставление Фергюсона, был связующим звеном между игроками и тренерским штабом. Но главной своей задачей он считал контроль дисциплины.

Киран Ричардсон числился в основном составе «Манчестер Юнайтед» с 2002-го. Вот что он говорил про Кина:

«Цепной пёс. Я всегда выбирал на двусторонке его команду. Почему? Просто иногда Рой вел себя как придурок. Просто обычный эпизод – он двумя ногами летит в тебя. А потом ещё и орет, если ты упал и скорчил лицо от боли.

У Роя был строгий пунктик относительно моды и роскоши. Он не лез к более опытным игрокам. Но за молодыми он особенно следил. Переборщил с одеколоном – орёт. Пришёл с дорогими часами – орёт. Слишком намазана голова – орёт.

Как-то я купил БМВ и на новенькой тачке пригнал на базу «Юнайтед». Кин ездил на старом Вольво. Он как с цепи сорвался, подошёл такой: «Эй, ты какого хрена здесь устроил? Ты кем себя возомнил?»

Меня в этот момент перекрыло. Я дерзко ему ответил: «Старик, если ты не можешь позволить себе машину подороже, это твои проблемы». Я даже не заметил, как присел на колени и начал задыхаться. Рой мощно треснул с кулака мне в живот и добил по спине с локтя.

Единственное, что я услышал от него: «Ещё раз я услышу от тебя такое, все зубы повыбиваю».

Я только с годами понял, чему нас учил Рой. Конечно, будь у меня голова и мозги, как сейчас, я бы не повёл так себя. Но и людей бить я бы тоже не стал».

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4. Коло Туре выбил трансфер в «Арсенал», травмировав Венгера

Зима-2002. Коло Туре приехал на просмотр в «Арсенал» из ивуарийского «Мимозаса». Скауты «Арсенала» так разрекламировали 21-летнего Туре Венгеру, что тот согласился на трансфер. Единственное условие – Туре будет тренироваться в жестком ритме целый месяц и лично убедит Венгера в правильности покупки.

И Туре убеждал – носился по тренировочной площадке, жёстко вступал в отбор и постоянно боролся за мяч даже на обычных двухсторонках. Мартин Киоун говорил о Туре: «Вроде хлипкий мальчишка. Как-то он съездил по ногам Тьерри Анри. Тот в шутку спросил: «Парнишка, ты одурел? Ты кто вообще?»

Туре обиженно пробурчал: «Я Коло, я приехал на просмотр из Кот-д’Ивуара». Анри понял, что обидел его, и больше не задавал ему такие вопросы».

До конца просмотра оставалась неделя, несколько тренировок. Туре делал запросы руководству «Арсенала» по своему трансферу. Но боссы молчали, потому что Венгер не отвечал им. На одной из последних тренировок Анри искал на фланге Денниса Бергкампа, отдал неаккуратную передачу, которую заблокировал Туре.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Туре выбил мяч за пределы поля, но не затормозил и сбил Арсена Венгера с ног. Тот встал, выругался, а после тренировки захромал к медику. Киоун в интервью TalkSport вспоминал:

«Мы зашли к Венгеру – он сидел с мешком со льдом и опухшей лодыжкой. Мы переглянулись с Тьерри и как бы прочитали в глазах друг друга мысль: Коло в команду не попадет точно. Тьерри спросил у Венгера, как помягче объяснить Туре, что он не попал в «Арсенал».

Но тот наехал: «Вы что, шутите? У него желания играть больше, чем у вас. Мы берём его!»

«Арсенал через пару дней заплатил за трансфер Коло Туре в районе 150 тысяч фунтов.

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5. Звезда «Лидса» плакал после продажи в другой клуб – этот переход помог клубу не обанкротиться

2004-й. «Лидс» в одном шаге от полнейшего разорения: долги, понижения в классе, прощание с мыслями о светлом будущем в Премьер-лиге. Тогда из клуба уходили Видука, Милнер, но больнее всего расставание переживал Алан Смит.

Он рассказывал The Guardian:

«Меня уведомили о продаже ещё весной, где-то в апреле. Не просто позвонили или сказали лично. Мне просто прислали письмо: «Дорогой Алан. Мы вынуждены сообщить вам, что будете проданы в ближайшее трансферное окно в связи с нестабильной ситуацией в клубе». И так далее.

Я офигел тогда. На следующий день я был у руководства, и они сказали, что за меня предлагают солидные деньги сразу несколько клубов. Я спрашивал, могу ли остаться в команде и помочь ей. Но мне просто ответили: «Твоя продажа сделает «Лидс» лучше».

Алана Смита продали в «Манчестер Юнайтед» летом 2004-го. Про тот переход Смит говорил:

«Круто, что я уходил в «Юнайтед», но, чёрт, я очень расстраивался. Я играл в академии «Лидса», я пробрался в основу – а теперь клуба будто бы не существовало. Помню, что я очень плакал. За неделю до перехода я выплакал все глаза.

А потом церемония представления меня как нового игрока «Манчестер Юнайтед». Я улыбался, а в душе была грусть. Первые месяцы в «МЮ» я не понимал, почему я попал туда. И даже там я плакал. Но меня успокаивал маленький вымпел «Лидса» – он стал важнейшей частью моего манчестерского дома. А потом я возил его с собой везде.

Просто потому что я любил и люблю этот клуб».