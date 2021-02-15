«Локомотив» приятно удивил зимой. Николич сменил схему, команда показывает мощный футбол

Позиции Марко Николича в «Локомотиве» с наступлением зимы заметно пошатнулись: команда провалила концовку 2020 года, ничего не добилась в Лиге чемпионов, а руководитель Василий Кикнадзе, нанимавший прошлым летом тренера на работу, был изгнан со своего поста.

Возглавивший клуб Леонченко успел произнести дежурные фразы о поддержке Николича, но мы всё прекрасно понимаем: если появится повод расстаться с ним, новые боссы «Локомотива» запросто такой возможностью воспользуются. И в столь действительно непростой ситуации, которая вдобавок усугубляется обилием выбывших важных игроков (сбор пропустили Миранчук, Баринов, Зе Луиш и Смолов, мало играли из-за повреждений Живоглядов и Куликов), Николич решился на перестройку команды под своё видение и стиль.

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Новая схема «Локомотива» — 4-3-1-2. Команда провела по ней все спарринги, и это было круто

Николич всегда был гибким тренером, но всё же за последние годы в Венгрии у него сформировались любимые структуры – 4-3-1-2 (так называемый ромб) или 4-3-2-1 («ёлочка»). Он часто и успешно применял их – и можно было предположить, что в «Локомотиве» работа сразу же пойдёт по тому же сценарию.

На деле старт перестройки оказался отложен на первый полноценный сбор. Сезон-2019/2020 «Локомотив» доигрывал на «багаже Сёмина», потом Николич перестроил команду на 4-4-2 (основная схема осенью), изредка меняя её на 4-2-3-1. 4-3-2-1 была применена лишь пару раз, в том числе против «Баварии» — и это тоже стало исключительно разовой историей, связанной с конкретными особенностями соперника.

В какой-то момент показалось, что Николич не хочет перестраиваться на 4-3-1-2 с ромбом попросту из-за отсутствия нужных исполнителей, поскольку это очень специфичная и необычная для нашего футбола система. Однако попросту получив время, даже без точечных трансферов профильных исполнителей Марко затеял революцию, сменил и адаптировал позиции многих ключевых игроков – и на выходе получилась очень любопытная история. С ромбом в центре поля «Локомотив» провёл все зимние спарринги. В том числе по 4-3-1-2 играл второй состав – для Николича важно, чтобы каждый игрок понимал базовые принципы.

В двух последних играх перед возобновлением сезона «Локомотив» последовательно уничтожил «Краснодар» (4:0 ещё в первом тайме) и «Ростов» (2:1, но по игре это было именно уничтожение, до перерыва должно было стать 5:0). Подчеркнём, что как «Краснодар», так и «Ростов» играли основными составами. Для «быков» матч с «железнодорожниками» вообще стал финальным аккордом перед Лигой Европы – и они, казалось бы, должны были быть более готовыми.

Кадровые особенности: Рыбчинский (внезапно) – правый защитник, Игнатьев – «восьмёрка», Мухин – нижний опорник, Камано – нападающий

Некоторые изменения позиций произошли вынужденно. Например, Рыбчинский из-за травмы Живоглядова превратился в правого защитника, провёл на ней три последних матча. Но я не удивлюсь, если в ходе сезона Дмитрий будет использоваться в этом же амплуа: фланговых полузащитников в 4-3-1-2 нет, для работы по всему флангу Рыбчинский быстр и вынослив, а в оборонительных характеристиках ещё можно прибавить.

Второе важное изменение: превращение Игнатьева в игрока середины поля. Не в вингера (на правом фланге атаки Владислав начал часто играть ещё осенью), а именно в объёмную «восьмёрку», которая переключается с фланга в центр и наоборот, встречается с мячом и в глубине, и в штрафной. В «Фехерваре» у Николича был игрок с очень похожим функционалом – француз Лоик Него. До прихода сербского тренера он играл правого защитника, затем его роль стала меняться в зависимости от тактики.

Для «восьмёрки» при ромбе важно выдавать огромный объём: в атаке успевать насыщать как фланговые зоны, так и центральные, при обороне успевать покрывать всю ширину поля (при классике она контролируется четвёркой хавбеков, при ромбе – всего лишь тройкой). Игнатьев в свои 34 этот объём даёт, визуально он один из лучших по движению в каждом матче. Левой «восьмёркой» соответственно играет Крыховяк – тоже игрок с широким функционалом и двигательной активностью.

Третье важное кадровое изменение – Мухин в роли нижнего опорника. Мы не знаем, как Николич расставит игроков, когда вернутся Баринов и Куликов, но пока на позиции «шестёрки» оказался молодой полузащитник 2001 года рождения. Сборы Максим провёл здорово, свою работу в каждом матче делал: открывался под передачи в первой стадии атаки, сохранял мячи, показывал высокую точность передач (она колебалась вокруг 90%), подстраховывал, перехватывал, подбирал – то есть делал всё необходимое.

Четвёртая корректировка: Жемалетдинов стал «десяткой», причём очень подвижной и острой. В игре с «Эстерсундом» Рифат набрал «1+1», с «Краснодаром» — «1+2», с «Ростовом» тоже были бы баллы, если бы Камано не порол моменты.

Наконец, Камано, проваливший стартовую часть сезона, теперь превратился из вингера в подвижного нападающего. Пока рано говорить о его преображении, но француз в каждом матче имеет уйму моментов после рывков за спины соперникам.

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«Локомотив» старается наработать выход из-под прессинга за счёт адресных передач. Есть несколько алгоритмов

«Локомотив» на сборах старался наработать выход из обороны через адресные передачи, а не упрощение. Алгоритмов было несколько:

1) длинная передача от Гильерме в раскрытом виде (то есть футболисты стояли в широких позициях);

2) использование отличного первого паса Чорлуки. Хорват мог спокойно получить мяч в полуметре от Гильерме (то есть даже не уходил к боковой линии штрафной – так мяч приходит к нему быстрее, меньше расстояние), вытащить на себя соперника и адресно доставить на партнёра;

3) выход через комбинирование: в первой стадии атаки к защитникам опускались Крыховяк и Мухин, которые создавали вместе с партнёрами треугольники или ромбы и выходили из-под давления за счёт чёткой подстройки друг под друга;

И лишь в редких случаях, когда, например, нужно было взять паузу, Гильерме просто выгонял партнёров вперёд и выбивал. Логично, что под чужим прессингом «Локомотив» пробует развивать атаку через контроль, для этого есть ресурсы: играющий ногами голкипер, один центральный защитник с шикарным первым пасом (Чорлука) и ещё один – с просто хорошим (Пабло), а также мобильные и качественно двигающиеся под мяч опорники (Крыховяк и Мухин).

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Трудность для соперников №1. Затруднённый прессинг из-за численного превосходства «Локомотива» в центральной зоне

Одна из отличительных особенностей схемы 4-3-1-2 – насыщение пространства вокруг центральной оси при развитии атаки. Сразу четыре игрока («шестёрка», две «восьмёрки» и «десятка») могут смещаться в середину и двигаться под мяч. Из-за этого соперникам не очень удобно организовывать высокий прессинг, поскольку не получается разбирать всех оппонентов один в один.

Проблемы уже всецело ощутили как «Краснодар», так и «Ростов». Агрессивно прессингующая команда Валерия Карпина вообще провалила задачу: большинство попыток высоких отборов «Локомотив» разбивал. Жемалетдинов или Игнатьев получали мяч за центром поля, оказывались на открытом мяче – и были готовы выполнить адресную передачу за спины защитникам.

То же самое наблюдалось и в спарринге с «Краснодаром». Чтобы качественно запрессинговать структуру 4-3-1-2, в которой два чужих полузащитника опускаются вниз, а ещё два – ищут между линиями выше (в то же время два нападающих утаскивают твоих защитников), нужно либо смещать фланговых игроков, либо поднимать одного из центральных защитников. Что, во-первых, рискованно, так как всегда страшно оставлять свою зону, во-вторых, требует идеальной синхронизации.

Трудность для соперников №2. Камано и Иосифов превосходно ныряют за спины. Играть против них с высокой линией – проблематично

В первом тайме спарринга с «Ростовом» Камано убегал один на один, под углом и по центру, четыре раза. Четыре! Иосифов – дважды. Причины были одними и теми же: команда Карпина высоко поднимала линию, пыталась прессинговать, но «Локомотив» преодолевал этот прессинг либо очередным смещением Игнатьева в середину, либо длинной передачей от Чорлуки.

Камано и Иосифов – два быстроногих парня, отлично ориентирующихся на линии офсайда. Для игры против высокой линии обороны они отлично подходят. Кроме того, каждый здорово работает на подборах. Если же «Локомотив» будет вскрывать более низко посаженный блок, то Николич запросто может организовать связку из большого нападающего и быстрого: Эдер + Камано или Зе Луиш + Камано. В игре с «Эстерсундом» мы как раз первую пару и увидели.

Трудность для соперников №3. «Локомотив» может отправлять трёх игроков в первую линию своего прессинга

«Локомотив» не был стабилен в прессинге на протяжении зимних сборов: в каких-то матчах команда стремилась отбирать мяч высоко, в других – спокойно опускалась назад и соблюдала компактность.

В отличие от классической схемы 4-4-2, где в первой линии прессинга оказывается пара форвардов, 4-3-1-2 позволяет поднимать сразу трёх футболистов. Если ты играешь против системы 4-Х-Х, то два нападающих работают по центральным защитникам, а «десятка» — по опускающемуся опорнику. Если встречаешься с 3-Х-Х, то разбираешь один в один при прессинге всех центральных защитников. Тогда тройка полузащитников снизу прессингует по зональному принципу, в зависимости от направлении чужой передачи смещается к конкретному флангу.

Кроме того, ширина поля при начале чужой атаки контролируется в «Локомотиве» именно тройкой – покрываемое расстояние шире, меньше возможностей для соперников беспрепятственно заходить к середине на самостоятельном продвижении мяча.

Прогноз, касающийся обороны: теперь «Локомотив» будет отбирать мяч повыше. В первой части сезона красно-зелёные статистически прессинговали реже остальных топ-клубов, индекс PPDA согласно Understat составил 10,00, промежуточное место – 9-е. Выше и «Спартак» (7,08), и «Краснодар» (7,76), и «Ростов» (9,06), и «Динамо» (9,76), и ЦСКА (9,88). В Wyscout показатель «Локомотива» ещё скромнее – 11,44 и 11-е место.

Промежуточные выводы и прогнозы

В каждом из зимних матчей проявлялись и проблемы, связанные с переходом на новую систему. Одна из них – контроль ширины при разворотах. Тройке полузащитников сложно быстро смещаться на противоположный фланг при диагонали, поэтому если соперники насытят зону дальней штанги двумя игроками, то там один фланговый защитник окажется против нескольких оппонентов. Рыбчинскому было тяжело: он пропустил несколько передач за голову, постоянно разрывался. Хотя и Рыбусю слева эпизодически приходилось ничуть не легче.

Есть ещё и трудности с прессингом в ситуациях, когда соперник опускает к защитникам двух опорников, а не одного. Однако если оценивать игру «Локомотива» в комплексе, то на сегодняшний день команда заметно похорошела – и проявила себя в спаррингах просто здорово. Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите до старта сезона последнюю игру с «Ростовом» — уверен, получите от первого тайма настоящее удовольствие.

И это, повторимся, с учётом обилия выбывших лидеров. Когда вернутся Миранчук, Баринов, Зе Луиш и другие, может получиться ещё веселее.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.