Дерби «Динамо» — «Спартак» — под угрозой срыва! Как играть в такой мороз?

В ближайшие выходные российский футбол вернётся – нас ждёт восемь матчей 1/8 финала Кубка России. Но праздник под угрозой из-за морозов: в Москве и Уфе погода, судя по прогнозу, совсем не футбольная.

🌨 В Уфе 22 февраля обещают небольшой снег и минус 15° днём. Это опасно – матч могут перенести. Если же всё пойдёт по плану, то на стадионе всё готово, а поле (оно там искусственное) в порядке: подогрев включили в начале осени и с тех пор не отключали. «Приезжала комиссия, провела инспекцию, их всё удовлетворило», – сообщил «Чемпионату» генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.

По регламенту, если температура воздуха опускается ниже минус 15 градусов, то делегат матча должен запросить согласие на проведение матча у обеих команд – если хотя бы одна не согласна, матч переносится. Замер температуры производится трижды: за 3 часа, за 2 часа и за час до матча. Во время последнего замера обязательно присутствие главного арбитра или резервного судьи.

🌨 В Москве в день встречи «Динамо» и «Спартака», по сообщениям столичного Метеобюро, температура опустится до минус 21°-16°. Сервис Gismeteo прогнозирует -19°, «Рамблер-погода» – минус 11°, «Яндекс.погода» – минус 11°-10°. Как будет в действительности – покажет время, но уже сейчас понятно, что погода может стать преградой для проведения матча.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

21 февраля днём обещают также небольшой снег, минус 10°-9°, вечером – минус 13°-11°. В «Локомотиве» заверили, что поле к матчу готово, несмотря на обильные снегопады и холода: «Футбольное поле укрыто защитным материалом, – сказал «Чемпионату» главный агроном клуба Владислав Лысенко. – Жизнеспособность газона поддерживается за счёт работы системы подогрева, искусственного освещения и подпочвенной аэрации. Игровая поверхность полностью отвечает всем регламентным требованиям и готова к проведению матчей. Конечно, снегопады и длительные морозы не позволяют проводить все желаемые агротехнические мероприятия, поэтому рост травы приходится замедлять, чтобы сохранить запас влаги и элементов питания под укрывным материалом».

🌨 22 февраля в Химках обещают небольшой снег и минус 15°-11°днём. Какая бы в итоге ни была погода, к матчу там готовы: «Но стоит учесть нюансы, которые могут произойти далее, – сказал «Чемпионату» заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов. – Мы знаем, что по регламенту можно играть при минус 15°, но надо понимать, что для газона это будет сильный стресс. Даже при допустимой температуре на флажке — -13-14° — газону пережить эти морозы будет сложновато. Для газона вообще опасно всё, что ниже минус 5°, но об этом не принято думать. При этом через 4-5 дней после кубковой игры предстоит принимать игру «Химки» — «Уфа». К кубковой игре газон, конечно же, будет готов, поэтому если и рассматривать перенос, то только из-за погодных условий».

Но без футбола точно не останемся – в других городах с погодой проблем нет.

☀️В Краснодаре обещают минус 1°-0°.

☀️В Ростове по прогнозу стоит минус 3° и солнце.

😎Ну а «Зениту» и «Арсеналу» никакие морозы не страшны: на «Газпром Арене» закроется крыша, и внутри всем будет комфортно – и игрокам, и зрителям.