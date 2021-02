«Аллах наградил большим сердцем». В соцсетях боятся за жизнь экс-вратаря ЦСКА Чепчугова

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов продолжает удивлять даже после завершения карьеры. Профиль экс-футболиста в социальной сети «Инстаграм» вызвал настоящий ажиотаж в СМИ, ведь к публикациям Сергея очень много вопросов.



«Если честно, до сих пор не понимаю, что именно смущает? То, что пишу? Каждая публикация несёт определённый смысл и некую загадку. Если же люди не понимают, значит буду выражать мысль до конца», — сказал недавно Сергей в интервью «Чемпионату».



Интервью Чепчугова вообще было похоже на исповедь: в нём он рассказал о серьёзной разлуке с семьёй, из-за которой у Сергея начались проблемы с алкоголем, тяжёлом разводе и даже суицидальных мыслях. Но после слов Чепчугова казалось, что проблемы начали отступать. Кажется, это не так.

«Казалось, что я ухожу из жизни...» Что происходит с бывшим вратарём ЦСКА Чепчуговым Пронзительное интервью-исповедь с многолетним дублёром Акинфеева.

За последние два дня на странице Чепчугова появилось сразу несколько загадочных публикаций. Сначала футболист опубликовал фото известного учёного и бизнесмена Илона Маска с подписью: «Галактики! Приобретая планеты — светят звёзды, лучи солнца! У меня есть нерешённый вопрос с Гинер Е. Л.! Он мне мешает демонстрировать уникальность интеллекта!!!»

Затем последовало видео с дочкой, но проблема поста осталась прежней – какой-то нерешённый вопрос с президентом ЦСКА, Евгением Гинером.

«Маленькие эпизоды большого интеллектуального дядьки! Но ему всего 35! Когда мы общаемся виртуально по вертикали Илон мне это нравится! Я озвучил проблему на предыдущей фотографии! Да, и может подключим Уилл Смит! В общем приходите 17.02.2021. В подсознание! До встречи! »

Подписчики Сергея не растерялись и предложили подключить к вопросу и Виктора Пелевина.



Следующий пост не менее загадочен: «when I charm your soul live with me don't be surprised. Human activity is not transformed into a vessel Выступим 17.02.2021! Ураааааа! Не позвольте в миг выступлений мне показать новые обличия! Жестяные руки в Америке, остановка времени от судного дня! Я надеюсь на ваше понимание! Забыл указать, от солнечных лучей, которые мы замечали от гнева богов в земли был луч света! Благодарю что вы мне открылись, но пустить вам в мир я пока не уверен! Наслаждайтесь игрой. И, да!!! Совсем упустил лёгкий момент! Если ты решаешь мне помочь от смерти человечества, я признаю тебя генералом! До встречи 17.02.2021! Поиграем умами 🌎🌏»

Что будет 17.02 нам остаётся только гадать. Подписчики пытались выяснить, но получили следующий ответ: «Сжатые 3 планеты будут сопротивляться 4 не достигнув 8! Я надеюсь парни достигнут 9! Сейчас мы просто выбираем!»



Дальше – больше! После Маска и Неймара – Жан-Клод Ван Дамм.



«Я надеюсь в вечер 17.02.2021! Вы присоединитесь! Парень, я скажу честно! Не употребляйте наркотики! Полезно будет поговорить сознанием, я вынужден в эту минуту надеяться! До встречи!»

Больше всего вопросов вызвало короткое, но крайне необычное видео, на котором некто, скорее всего сам Чепчугов, делает вид (или не делает), что пытается съесть бычки от сигарет.

После этой публикации пользователи сети выразили желание помочь экс-футболисту.

Кто-то даже призывает ЦСКА не бросать в беде своего бывшего игрока.

Некоторые пользователи обращаются с призывом о помощи к бывшему защитнику ЦСКА и сборной России Василию Березуцкому.

Буквально час назад на странице Сергея появился еще один пост с напоминанием о сакральной дате 17.02: «Когда Аллах меня наградил большим сердцем! До встречи 17.02.2021! И не забываете, я Сократа достану из могил!»

Пока чёткого ответа, что это было, ждать не приходится.