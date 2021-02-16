Пока до 1/8 финала из наших добрался только Миранчук.

Как изменились клубы, попавшие в плей-офф ЛЧ. Когда там появятся российские команды?

Уже сегодня возобновится розыгрыш Лиги чемпионов. Настало время узнать, в каком состоянии клубы подошли к плей-офф. Рассказываем, что нового у каждой из команд.

«Боруссия» М – «Манчестер Сити»

В клубе из Мёнхенгладбаха скоро произойдут серьёзные изменения. Марко Розе, главный тренер команды, летом покинет свой пост и возглавит дортмундскую «Боруссию». Клубу с трудом удалось удержать лидеров: большой спрос был, в частности, на Флориана Нойхауса.



«Манчестер Сити» же набрал отличную форму и выносит всех в АПЛ. В преддверии матча с «Гладбахом» у Гвардиолы лишь одна проблема — возможная потеря Илкая Гюндогана. В недавнем матче с «Тоттенхэмом» немец получил травму и пока неизвестно, как скоро он вернётся в строй.

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«Лацио» — «Бавария»

«Орлы» мощно начали 2021 год, одержав семь побед в 10 матчах. К первой встрече с «Баварией» римский клуб подходит без двух основных защитников — Штефана Раду и Луиса Фелипе. Усилить проблемную зону должен Матео Мусаккио, которого «Лацио» забрал из «Милана» совершенно бесплатно.



«Бавария» продолжает ослаблять конкурентов по Бундеслиге. Пострадал на этот раз «Лейпциг» — Деотшанкюль Юпамекано летом перейдёт в мюнхенский клуб за 42 млн евро (хотя Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро). В лазарете у «Баварии» числятся Гнабри, Мюллер и Горецка. Вряд ли они успеют восстановиться к первому матчу с «Лацио».

Самые большие изменения произошли с «Челси». Там сменился тренер — вместо Фрэнка Лэмпарда пришёл Томас Тухель Фото: Getty Images

«Атлетико» — «Челси»

В отличной форме и «Атлетико». Команда Диего Симеоне уверенно лидирует в чемпионате Испании — 5 очков от «Реала» и две игры в запасе. К тому же, «матрасники» укрепили состав: форвард «Лиона» Мусса Дембеле был взят в аренду, куплен из «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа.

Пора серьёзно поговорить об «Атлетико». Симеоне устроил революцию – и всё работает Набирают очки в том же темпе, как в сезоне, когда взяли чемпионство. Суарес – монстр.

Пожалуй, самые большие изменения произошли с «Челси». Там сменился тренер — вместо Фрэнка Лэмпарда пришёл Томас Тухель. Немецкий специалист пока с работой справляется: в пяти матчах под его руководством «пенсионеры» одержали четыре победы. Будет интересно понаблюдать за «Челси» в противостоянии с таким сильным «Атлетико».

«Лейпциг» – «Ливерпуль»

«Быки» к первому матчу с «Ливерпулем» подходят с серьёзными потерями в составе: травмированы Форсберг, Лаймер и Хенрикс. Не поможет «Лейпцигу» и новичок команды Доминик Собослаи.

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«Мерсисайдцы» в январе откровенно «поплыли». Последние три встречи «Ливерпуль» проиграл, причём сделал это с разгромным общим счётом — 2:8. По-прежнему восстанавливается от травмы Вирджил ван Дейк, не может рассчитывать Юрген Клопп также на Гомеса, Матипа, Фабиньо, Кейта, Хендерсона и Жоту. В общем, проблем хватает.

«Порту» — «Ювентус»

«Порту» не может выиграть последние четыре матча. В лазарете из лидеров только бразилец Отавио. До сих пор отсутствует Нану, который пострадал от рук российского голкипера «Белененсеша» Станислава Крицюка.

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«Юве» придётся играть в ближайшее время без Артура, Хуана Куадрадо, Пауло Дибалы и Аарона Рэмси. Под жёстким давлением находится главный тренер туринцев Андреа Пирло. В Серии А «бьянконери» занимают лишь 4-е место, что не может радовать поклонников клуба и его руководство.

«Барселона» — «ПСЖ»

Каталонцы набрали отличный ход — на их счету семь побед кряду в чемпионате Испании. Травмированы Серхи Роберто, Пике, Араухо, Фати и Брейтуэйт. Но и без них остановить «Барсу» будет крайне тяжело, ведь Месси хорош, как в свои лучшие годы: в пяти матчах он забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.



Парижане сменили тренера — на место Томаса Тухеля пришёл Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист одержал восемь побед в 10 матчах у руля «ПСЖ». Снова получил травму Неймар, также вряд ли успеет восстановиться к матчу с «Барсой» Анхель Ди Мария.

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«Севилья» — «Боруссия» Д

Зимой андалусийцы за полцены взяли Алехандро Гомеса из «Аталанты». В отличной форме Юссеф Эн-Несири, которого признали лучшим игроком Примеры в январе (семь голов в шести матчах). Травмирован Лукас Окампос, лидер «Севильи» последних лет. Сроки его возвращения пока неизвестны.



Дортмундцы, похоже, поторопились с отставкой Люсьена Фавра. Новый главный тренер «Боруссии» — Эдин Терзич — одержал лишь шесть побед в 12 матчах. Летом его на посту сменит Марко Розе. Травмирован основной вратарь Роман Бюрки, надолго выбыл из строя Аксель Витсель. Бельгиец порвал ахилл и вернётся на поле ближе к лету.

Алексей Миранчук подходит к плей-офф Лиги чемпионов полностью здоровым Фото: Getty Images

«Аталанта» — «Реал Мадрид»

В «Аталанте» нас, конечно, больше всего интересует Алексей Миранчук. Россиянин подходит к плей-офф Лиги чемпионов полностью здоровым. Недавно в компанию к Миранчуку и Малиновскому в Бергамо приехал ещё один русскоязычный игрок — Виктор Коваленко из «Шахтёра». Теперь наблюдать за «Аталантой» станет ещё интереснее.

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