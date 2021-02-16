Непобедимые чемпионы. Кто проходил весь золотой сезон без поражений

Первым клубом, выигравшим чемпионат без поражений, стал английский «Престон Норт Энд» в сезоне-1888/1889. С тех пор наша любимая игра сильно изменилась, но идеальных чемпионов футбол видел не так часто. Рассказываем о самых интересных беспроигрышных сезонах.

«Арсенал», сезон-2003/04

Тьерри Анри с золотым Кубком чемпионов Английской Премьер-лиги Фото: Clive Mason/Getty Images

«Канониры» до сих пор остаются единственной командой Премьер-лиги, которая смогла пройти весь сезон без единого поражения. До начала чемпионата, главной темой британских СМИ была покупка российским бизнесменом Романом Абрамовичем «Челси». Пока журналисты вещали только о «синей» части Лондона, легендарный тренер Арсен Венгер готовился войти в историю. Примечательно, что состав «Арсенала» к началу сезона был фактически укомплектован. Клуб приобрел только Йенса Леманна из «Боруссии», а также убедил юного Сеска Фабрегаса перейти из «Барселоны».



«Арсенал» и «Челси» считались главными фаворитами турнира. Соперники шли вровень первую половину сезона, но затем подопечные Венгера оторвались, выиграв пять матчей кряду. Догнать их было уже невозможно. Стоит отметить, что «канониры» очень уверенно сыграли с основными конкурентами: две победы над «Челси» (2:1, 2:1) и «Ливерпулем» (2:1, 4:2), и две ничьих с «Манчестер Юнайтед» (0:0; 1:1). «Арсенал» в общей сложности набрал 90 очков, победив в 26 из 38 матчей. За подобное достижение клуб даже получил специальную золотую версию кубка Премьер-лиги.

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«Милан», сезон-1991/92

После увольнения великого Арриго Сакки, «Милан» возглавил никому не известный Фабио Капелло, работавший до этого в административном аппарате клуба. Болельщики, да и большинство игроков, встретили Капелло достаточно прохладно. Специалист без большого опыта оказался в звёздной команде. Несмотря на скептицизм прессы и даже некоторых поклонников «россонери», Фабио с первых же матчей поставил такую игру, что обыграть «Милан» было почти невозможно. Миланцы сходу выиграли Серию А, пропустив всего 21 гол в 34 играх. Максимум, чем довольствовались основные конкуренты «красно-чёрных» — ничья: «Ювентус» — 1:1; 1:1, «Торино» — 2:0; 2:2, «Наполи» — 5:0; 1:1.



Оборона миланцев с Алессандро Костакуртой, Паоло Мальдини и Филиппо Галли в составе была настолько хороша, что беспроигрышная серия клуба в чемпионате Италии длилась 58 матчей. Неудивительно, что «Милан» еще два сезона становился чемпионом. Стоит упомянуть и Марко ван Бастена, который с 25 мячами стал лучшим бомбардиром сезона-1991/92, украсив победное шествие «россонери» в Серии А.

«Аякс», сезон-1994/95

«Аякс» в сезоне-1994/95 Фото: Getty Images

Подъём амстердамского клуба в 90-е напрямую связан с Луи ван Галом. Тогда ещё малоизвестный тренер выиграл с «Аяксом» всё, что можно. С 1991 по 1995 год «аяксиды» завоевали чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок и Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и, конечно же, Лигу чемпионов.

Особенно удачным оказался сезон-1994/95. Ван Гал собрал невероятный по именам состав: Эдвин ван дер Сар, Франк Райкард, братья де Бур, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт… И это далеко не полный список. За быстрый и атакующий футбол игроки даже получили прозвище «Дети Бога». Насколько «Аякс» был хорош при Луи, говорит и тот факт, что «Евреи» (как фанаты называют «Аякс»), выиграли золотые медали чемпионата с разницей мячей 106:28. Треть голов забили Патрик Клюйверт и Яри Литманен — 35. У конкурентов не было ни единого шанса: «Аякс» поглумился над ПСВ (4:1; 1:0) и «Фейеноордом» (4:1; 5:0), и только «Рода» (1:1; 1:1) смогла избежать поражений.

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«Ювентус», сезон-2011/12

В 2006 году туринский клуб был сослан во второй по силе дивизион Италии за участие в договорных матчах. Два титула чемпиона были отобраны и переданы «Интеру». После вылета в Серию Б, «Ювентус» еще пять сезонов ждал чемпионства. Первую золотую медаль после «Случая Кальчополи» клубу принес Антонио Конте. Именно он недавно засветился во всех СМИ, показав президенту туринцев Андреа Аньелли средний палец. Но в 2011 году ни о каком конфликте не было и речи. Руководство полностью доверилось Конте, который отплатил «идеальным сезоном» в Серии А.

«Ювентусу» не было равных в сезоне-2011/12 Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«Бьянконери», как часто называют «Юве», не проиграли ни одного матча в чемпионате, хотя их игра была далека от идеальной. В обороне всё было как надо — всего 20 пропущенных мячей. А в атаке — не очень: ни один игрок туринцев не попал даже в топ-10 лучших бомбардиров сезона. В 38 матчах подопечные Конте добились победы 23 раза. Ещё 15 игр закончились ничьей. К слову, у финишировавшего вторым «Милана» было 24 победы и 8 ничьих. Но 6 поражений сыграли ключевую роль в борьбе за трофей.



Несмотря на турбулентность в атаке, «Юве» неплохо сыграл с главными соперниками в сезоне-2011/12: победа и ничья с «Миланом» (2:0; 1:1) и «Удинезе» (0:0; 2:1), и два триумфа в матчах с «Лацио» (1:0; 2:1). Что касается Конте, то он выиграл ещё два чемпионских титула кряду до увольнения, а «Ювентус» с 2012 года не уступает лидерство в Серии А.

«Порту», сезон-2010/11

Свои лучшие результаты «драконы» (как сами себя называют фанаты клуба) показывали при Жозе Моуринью в начале XXI века. Но и Андре Виллаш-Боаш оставил глубокий след в истории португальского гранда. Он стал первым тренером в истории местного чемпионата, кто выиграл титул, не уступив ни в одном матче. «Порту» в сезоне-2010/11 действительно смотрелся интересно. Подопечные Боаша уверенно взяли чемпионат, выиграв 27 из 30 матчей. «Драконы» также вдоволь поиздевались над «Бенфикой» (5:0; 2:1) и были сильнее «Спортинга» (1:1; 3:2).



Большую роль в чемпионстве сыграл латиноамериканский дуэт Халк — Фалькао. Бразилец с 23 мячами стал лучшим бомбардиром турнира, а колумбиец разделил второе место с 16 голами.



Чемпионат Португалии далеко не самый сильный в Европе, поэтому подопечные Боаша закрепили успех ещё Кубком и Суперкубком Португалии, а также взяли Лигу Европы.



После ухода Андре, его место занял Витор Перейра. Специалист не растерялся и сразу же выиграл два чемпионата кряду. Но сезон-2012/13 получился особенно ярким, учитывая, что «Порту» ни разу не проиграл — второй раз в своей истории. Особенно поражает разница мячей — 70 забитых и 14 пропущенных в 30 матчах. В «идеальный сезон» Боаша было примерно также — 73:16.

«Динамо» и «Шахтёр»

Единственные клубы с постсоветского пространства, выигрывавшие национальное первенство без проигрышей — украинские «Динамо» и «Шахтёр». Примечательно, что киевляне трижды завоевывали золото чемпионата Украины таким образом — в сезонах-1999/00, 2006/07, 2014/15. Впервые это достижение покорилось великому Валерию Лобановскому, а затем его примеру последовали Анатолий Демьяненко и Сергей Ребров.

«Динамо» в сезоне-1999/2000 Фото: Getty Images

«Шахтёр» же всего один раз становился «сухим» чемпионом — в сезоне-2001/02. Тогда идеальный сезон «горняки» провели под руководством итальянского специалиста Невио Скалы.



В более слабых чемпионатах подобное явление тоже имело место быть.

Хорватия — «Динамо» Загреб, сезон-2014/15.

Чехия — «Спарта», сезон-2009/10.

Сербия — «Партизан», сезоны-2004/05 и 2009/10; «Црвена Звезда», сезон-2007/08.

Греция — ПАОК, сезон-2018/19.

Армения — «Пюник», 2003 год.

Болгария — ЦСКА София, сезон-2007/08

Кипр — «Аполлон» Лимассол, сезон-2005/06; «Анортосис», сезон-2007/08.

Венгрия — «Дебрецен», сезон-2011/12.

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Бонус. «Бенфика», сезон-1977/78 и «Црвена Звезда», сезон-2007/08.

Португальская и сербская команды провели идеальные, казалось бы, сезоны. «Бенфика» одержала 21 победу при 9 ничьих, пропустила всего 11 мячей, но… титул достался «Порту» из-за меньшего количества ничьих, даже несмотря на одно поражение.



С «Црвеной Звездой» случилась аналогичная ситуация. «Красно-белые» добились успеха в 21 игре. Ещё 12 закончились ничьей. Но даже 75 очков было недостаточно, чтобы стать чемпионом. «Партизан» выиграл титул, опередив злейшего врага на 5 очков. Вот как выглядит невезение.