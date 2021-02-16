Кто и как придумал гимн Лиги чемпионов? История создания шедевра

Гимн Лиги чемпионов – это настоящая магия. Не знаем человека, искренне любящего футбол, которого бы он не трогал до мурашек и не вызывал счастливую улыбку на лице от предвкушения чего-то грандиозного. Его ставят на звонок, поют в школах, исполняют на улицах и включают детям, чтобы те успокоились. Даже собаки к нему неравнодушны.
До 1992 года у Кубка чемпионов не было гимна. Потом УЕФА сделал масштабный ребрендинг, на который повлияли фанаты и недовольство клубов
В 1980-е Кубок европейских чемпионов испытывал явный кризис и потребность в изменениях. Во-первых, по имиджу турнира сильно ударили буйные фанатские выходки – особенно повлияло трагическое событие в Брюсселе, когда на финальном матче «Ливерпуля» и «Ювентуса» погибли люди. В условиях хулиганизма и подобных происшествий футбол стал предметом любви только для заинтересованных фанатов, а не нейтральных зрителей.
Во-вторых, клубы начали беситься из-за формата турнира, согласно которому команды вылетали после первого же раунда. Сильвио Берлускони в интервью World Soccer назвал его «историческим анахронизмом» и «экономической чепухой», потому что такие гранды, как «Милан», могут выбыть на ранних этапах. «Это не современное решение», – возмущался он. Берлускони был одним из первых, кто увидел в футболе продукт, который при верно выстроенных процессах может в потенциале приносить куда больше прибыли, поэтому медиамагнат понимал: в таких условиях невозможно зарабатывать ни клубам, ни телеканалам.
Берлускони был не одинок в своём недовольстве – мнение итальянца разделял и Кэмпбелл Огилви, в конце 80-х работавший секретарём «Глазго Рейнджерс», а позднее ставший президентом шотландской федерации. «Внутри страны у нас был потолок, – говорил он, – а в Европе вы могли выбыть после первого раунда. Это вызвало дискуссию: можно ли создать систему, некую структуру, в котором у нас гарантировано было бы шесть игр, три из которых – дома?».
Берлускони решительно был настроен создать турнир нового формата, поэтому поручил Алексу Флинту из агентства Saatchi and Saatchi составить подробную концепцию новой лиги, вложив туда главную идею – монетизацию с помощью телетрансляций. «Я сделал то, что он хотел, – рассказывал Флинт в интервью Independent. – Всё отвечало его требованиям, а не футбола».
Но планы итальянца не были реализованы: УЕФА зашевелился и понял, что время перемен настало. В организации увидели потенциал в идеях Берлускони, а также предложениях Огилви, который наравне с медиа магнатом ратовал за изменения. Формат турнира изменился, а вместе с этим был проведён масштабный ребрендинг: появилось новое название, лого, айдентика и гимн. Задача по созданию нового имиджа легла на маркетинговое агентство TEAM Marketing – оно стало эксклюзивным партнёром Лиги чемпионов.
Для гимна выбрали классическую мелодию: в основу легло произведение, которое исполняется во время коронации британских монархов
Идея создать для турнира главную мелодию появилась из соображений, что Лига чемпионов должна своей музыкой и новым положительным имиджем воссоздать любовь к футболу, как игре, которой бы все наслаждались, а также сформировать образ безупречности и чего-то великого. Для этого идеально подходила классическая музыка. «Это удивило многих, потому что футбол скорее ассоциируется с рок-н-роллом, чем с классикой, – говорил соучредитель TEAM Marketing Крейг Томпсон. – Все думали, что мы возьмём за основу песню Queen – We are the Champions, но нам хотелось чего-то классического».
Написать запоминающуюся и цепляющую мелодию доверили Тони Бриттену – выпускнику Королевского музыкального колледжа. В 1992 он работал над множеством рекламных заказов, поэтому, когда к нему пришёл его агент с заказом от TEAM Marketing, он не счёл эту работу чем-то величайшим. «Стыдно признаваться, но тогда гимн Лиги чемпионов был всего-навсего рутинным заказом», – рассказывал Бриттен УЕФА.
Он отправил полдюжины классических произведений маркетологам, но всё было не то: им хотелось не просто мелодию, а произведение со словами, не соло, а чего-то, что можно исполнить в хоре. «Меня спросили, могу ли я сделать что-то в стиле «Садок-священника» Генделя, я сказал, что без проблем», – говорил Бриттен. Также композитора попросили, чтобы слова были на трёх официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.
Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.
And all the people rejoiced, and said:
God save the King! Long live the King!
May the King live for ever,
Amen, Alleluia.
«Когда тебе дают заказ со своей спецификой (а тут нам прямо сказали, что им нравится «Садок-священник» Генделя), могут возникнуть трудности, – делился Бриттен. – Наша работа с музыкой похожа на монтаж фильма. Продюсеры работают с черновой дорожкой, используя куски мелодии, чтобы почувствовать сюжет произведения, а потом приходят к тебе – ты пишешь музыку, выдаёшь, а в ответ слышишь, что это не похоже на ту самую черновую дорожку. Ещё бы! Конечно, ведь это похоже на мою музыку. От Генделя в итоге остался только один элемент – восходящая струнная фраза в самом начале. Всё остальное – просто вдохновение, то, что было у меня в голове. Я не сидел и не думал: «Так, этот аккорд мне нравится, украду-ка я его». Мне нужно было струнное арпеджио, как у Генделя, потому что на него очень хорошо ложится вокальная линия. В этом примитивизме есть свой интерес: на мой взгляд, это один из ключей к произведению. Запоминается не мелодия, а то, что гармонический ряд идёт блоками. Мне кажется, гимн работает именно так».
Бриттен работал по фрагментам: сначала набросал ряд громких слов и фраз на английском, потом с переводчиком взялся за перевод на немецкий и французский – тот дал ему альтернативные варианты, которые, может, не в точности передавали смысл, но зато звучали.
Текст получался из шести куплетов, которые состоят из четырёх фраз и повторяются дважды:
Ce sont les meilleures équipes (фр. – это лучшие команды)
Es sind die allerbesten Mannschaften (нем. – это лучшие команды)
The main event (англ. – главное событие)
Die Meister (нем. – мастера)
Die Besten (нем. – лучшие)
Les grandes équipes (фр.– большие команды)
The champions (англ. – чемпионы)
Une grande réunion (фр. – большая встреча)
Eine große sportliche Veranstaltung (нем. – великое спортивное событие)
The main event (англ. – главное событие)
Самое известное «The chaaaaampions», кстати, могло быть другим: среди вариантов было «величайшие», «лучшие», «самые захватывающие» и «самые значимые».
Сотрудники TEAM Marketing, контролировавшие весь процесс написания произведения, когда впервые его полностью прослушали, были ошеломлены: это было как раз то, что нужно. «Величайший праздник музыки», – оценил работу Бриттена Томпсон.
Вся работа заняла около шести недель. Гимн записали с первого раза в Angel Recording Studios в Лондоне: слова доверили исполнить хору из Академии святого Мартина в полях, а мелодию – Лондонскому симфоническому оркестру.
«Я не пытался делать вид, что создаю произведение искусства, – говорил Бриттен. – Я был обеспокоен лишь тем, чтобы сделать его подходящим для футбола».
Но в этом он явно преуспел: его рутинный заказ со временем и правда стал произведением искусства. Уж для футбольных болельщиков точно.
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