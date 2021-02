Кто и как придумал гимн Лиги чемпионов? История создания шедевра

Гимн Лиги чемпионов – это настоящая магия. Не знаем человека, искренне любящего футбол, которого бы он не трогал до мурашек и не вызывал счастливую улыбку на лице от предвкушения чего-то грандиозного. Его ставят на звонок, поют в школах, исполняют на улицах и включают детям, чтобы те успокоились. Даже собаки к нему неравнодушны.

До 1992 года у Кубка чемпионов не было гимна. Потом УЕФА сделал масштабный ребрендинг, на который повлияли фанаты и недовольство клубов

В 1980-е Кубок европейских чемпионов испытывал явный кризис и потребность в изменениях. Во-первых, по имиджу турнира сильно ударили буйные фанатские выходки – особенно повлияло трагическое событие в Брюсселе, когда на финальном матче «Ливерпуля» и «Ювентуса» погибли люди. В условиях хулиганизма и подобных происшествий футбол стал предметом любви только для заинтересованных фанатов, а не нейтральных зрителей.

Во-вторых, клубы начали беситься из-за формата турнира, согласно которому команды вылетали после первого же раунда. Сильвио Берлускони в интервью World Soccer назвал его «историческим анахронизмом» и «экономической чепухой», потому что такие гранды, как «Милан», могут выбыть на ранних этапах. «Это не современное решение», – возмущался он. Берлускони был одним из первых, кто увидел в футболе продукт, который при верно выстроенных процессах может в потенциале приносить куда больше прибыли, поэтому медиамагнат понимал: в таких условиях невозможно зарабатывать ни клубам, ни телеканалам.

Берлускони был не одинок в своём недовольстве – мнение итальянца разделял и Кэмпбелл Огилви, в конце 80-х работавший секретарём «Глазго Рейнджерс», а позднее ставший президентом шотландской федерации. «Внутри страны у нас был потолок, – говорил он, – а в Европе вы могли выбыть после первого раунда. Это вызвало дискуссию: можно ли создать систему, некую структуру, в котором у нас гарантировано было бы шесть игр, три из которых – дома?».



Берлускони решительно был настроен создать турнир нового формата, поэтому поручил Алексу Флинту из агентства Saatchi and Saatchi составить подробную концепцию новой лиги, вложив туда главную идею – монетизацию с помощью телетрансляций. «Я сделал то, что он хотел, – рассказывал Флинт в интервью Independent. – Всё отвечало его требованиям, а не футбола».



Но планы итальянца не были реализованы: УЕФА зашевелился и понял, что время перемен настало. В организации увидели потенциал в идеях Берлускони, а также предложениях Огилви, который наравне с медиа магнатом ратовал за изменения. Формат турнира изменился, а вместе с этим был проведён масштабный ребрендинг: появилось новое название, лого, айдентика и гимн. Задача по созданию нового имиджа легла на маркетинговое агентство TEAM Marketing – оно стало эксклюзивным партнёром Лиги чемпионов.

Для гимна выбрали классическую мелодию: в основу легло произведение, которое исполняется во время коронации британских монархов

Идея создать для турнира главную мелодию появилась из соображений, что Лига чемпионов должна своей музыкой и новым положительным имиджем воссоздать любовь к футболу, как игре, которой бы все наслаждались, а также сформировать образ безупречности и чего-то великого. Для этого идеально подходила классическая музыка. «Это удивило многих, потому что футбол скорее ассоциируется с рок-н-роллом, чем с классикой, – говорил соучредитель TEAM Marketing Крейг Томпсон. – Все думали, что мы возьмём за основу песню Queen – We are the Champions, но нам хотелось чего-то классического».



Написать запоминающуюся и цепляющую мелодию доверили Тони Бриттену – выпускнику Королевского музыкального колледжа. В 1992 он работал над множеством рекламных заказов, поэтому, когда к нему пришёл его агент с заказом от TEAM Marketing, он не счёл эту работу чем-то величайшим. «Стыдно признаваться, но тогда гимн Лиги чемпионов был всего-навсего рутинным заказом», – рассказывал Бриттен УЕФА.



Он отправил полдюжины классических произведений маркетологам, но всё было не то: им хотелось не просто мелодию, а произведение со словами, не соло, а чего-то, что можно исполнить в хоре. «Меня спросили, могу ли я сделать что-то в стиле «Садок-священника» Генделя, я сказал, что без проблем», – говорил Бриттен. Также композитора попросили, чтобы слова были на трёх официальных языках УЕФА: английском, французском и немецком.





Amen, Alleluia. «Садок-Священник» (англ. Zadok the Priest) – гимн, написанный Фридрихом Генделем в 1727 году по случаю коронации английского короля Георга II. Это торжественное произведение на библейскую тему. Вот текст:Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.And all the people rejoiced, and said:God save the King! Long live the King!May the King live for ever,Amen, Alleluia.

«Когда тебе дают заказ со своей спецификой (а тут нам прямо сказали, что им нравится «Садок-священник» Генделя), могут возникнуть трудности, – делился Бриттен. – Наша работа с музыкой похожа на монтаж фильма. Продюсеры работают с черновой дорожкой, используя куски мелодии, чтобы почувствовать сюжет произведения, а потом приходят к тебе – ты пишешь музыку, выдаёшь, а в ответ слышишь, что это не похоже на ту самую черновую дорожку. Ещё бы! Конечно, ведь это похоже на мою музыку. От Генделя в итоге остался только один элемент – восходящая струнная фраза в самом начале. Всё остальное – просто вдохновение, то, что было у меня в голове. Я не сидел и не думал: «Так, этот аккорд мне нравится, украду-ка я его». Мне нужно было струнное арпеджио, как у Генделя, потому что на него очень хорошо ложится вокальная линия. В этом примитивизме есть свой интерес: на мой взгляд, это один из ключей к произведению. Запоминается не мелодия, а то, что гармонический ряд идёт блоками. Мне кажется, гимн работает именно так».



Бриттен работал по фрагментам: сначала набросал ряд громких слов и фраз на английском, потом с переводчиком взялся за перевод на немецкий и французский – тот дал ему альтернативные варианты, которые, может, не в точности передавали смысл, но зато звучали.



Текст получался из шести куплетов, которые состоят из четырёх фраз и повторяются дважды:



Ce sont les meilleures équipes (фр. – это лучшие команды)

Es sind die allerbesten Mannschaften (нем. – это лучшие команды)

The main event (англ. – главное событие)



Die Meister (нем. – мастера)

Die Besten (нем. – лучшие)

Les grandes équipes (фр.– большие команды)

The champions (англ. – чемпионы)



Une grande réunion (фр. – большая встреча)

Eine große sportliche Veranstaltung (нем. – великое спортивное событие)

The main event (англ. – главное событие)



Самое известное «The chaaaaampions», кстати, могло быть другим: среди вариантов было «величайшие», «лучшие», «самые захватывающие» и «самые значимые».

Сотрудники TEAM Marketing, контролировавшие весь процесс написания произведения, когда впервые его полностью прослушали, были ошеломлены: это было как раз то, что нужно. «Величайший праздник музыки», – оценил работу Бриттена Томпсон.

Вся работа заняла около шести недель. Гимн записали с первого раза в Angel Recording Studios в Лондоне: слова доверили исполнить хору из Академии святого Мартина в полях, а мелодию – Лондонскому симфоническому оркестру.



«Я не пытался делать вид, что создаю произведение искусства, – говорил Бриттен. – Я был обеспокоен лишь тем, чтобы сделать его подходящим для футбола».



Но в этом он явно преуспел: его рутинный заказ со временем и правда стал произведением искусства. Уж для футбольных болельщиков точно.