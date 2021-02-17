Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси?

«Барса» – «ПСЖ» – это, вероятно, главная вывеска в 1/8 финала ЛЧ. Пускай сейчас команды не лидируют в своих чемпионатах, но очень многое сходится в этом противостоянии. Тут и самый невероятный камбэк в плей-офф ЛЧ (0:4, 6:1). Тут и Почеттино, который тренировал «Эспаньол» и говорил, что никогда не возглавит «Барсу». Тут и команды, совершившие самый дорогой трансфер в истории футбола. А ещё говорят, что Месси через несколько месяцев направится тем же путем.

И именно Месси открыл счет с пенальти. Причем фол на де Йонге было невозможно заметить на первых трех повторах и только четвертый не оставил сомнений – Курзава действительно задел ногу соперника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Казалось, что всё логично. «Барселона» изначально была явным фаворитом, судя по котировкам букмекеров. Однако затем у хозяев всё пошло не так. Тер Штеген выдал пару шикарных сейвов, но не смог потащить всё.

При отсутствии Неймара главная опасность исходила, конечно же, от Мбаппе, который на широком шаге уходил от соперников. И одно дело, если нападающий это делал в центре поля, но когда он так прошел в штрафной Лангле, «ПСЖ» сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Это было только начало проблем для каталонцев, потому что во втором тайме «Барселона» пропустила ещё трижды. Отличился Мойзе Кин, а еще два гола на счету всё того же Мбаппе. Хет-трик француза в таком матче – это не только мощнейшая заявка на проход в 1/4 финала, но еще и дополнительный аргумент в споре о том, кто лучший футболист в мире прямо сейчас. Долго борьба шла между Месси и Роналду. Похоже, что эта эпоха уходит, а в новой Мбаппе отрывается от Неймара, Холланда и остальных.



Стоп-кадр с трансляции, который идеально характеризует матч:

И несколько статистических фактов об игре:

Мбаппе – второй футболист в истории ЛЧ, кто оформил хет-трик в матче с «Барселоной» (первый – Шевченко).

Месси уже 13 лет подряд забивает 20+ голов, учитывая все турниры.

«ПСЖ» – первый клуб, который победил «Барселону» в плей-офф на «Камп Ноу» с 2013 года.

Дракслер сделал больше всех перехватов мяча (3). Хавбек появился на поле на 73-й минуте.

Теперь «Барселоне» нужно забивать минимум четыре гола в Париже. Ответный матч – 10 марта.