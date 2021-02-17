«ПСЖ» был лучше, но этого мало: матч сделал Мбаппе. В «Барсе» такого игрока не оказалось

С начала сезона Роналд Куман дал множество поводов для комплиментов. Постоянно играет молодёжь. И не только золотая, вроде Дембеле и де Йонга. Играют и Мингеса, Араухо, Педри, Дест, Тринкау – отчасти в их взлёте сыграли роль травмы других игроков, но не только. Дело и в установке тренера, который последовательно привносит в основу разнообразие. Даже Пуч, звезда «Ла Масии», которого Куман явно невзлюбил, получил игровое время.

Это невероятный масштаб обновления. А ведь я ещё ничего не сказал про Фати, который получил тяжёлую травму, но когда играл, был одним из лучших. Даже если в будущем в основе закрепится половина от перечисленных новичков, всё равно получается новая команда. Прессингующая, бегущая, способная на скоростные атаки. На фоне всех этих обновлений «Барселона» далеко отпустила «Атлетико» в чемпионате, но идёт вровень с «Реалом» и не подвергает риску место в Лиге чемпионов. После 22 туров Примеры у каталонцев 46 очков – столько же, сколько было год назад с Эрнесто Вальверде. А команда другая.

Решающий пенальти за «Барселону» забил игрок, у которого ни одного матча в старте. Кто он? Все уверены, что он гений. Все, кроме Кумана.

Все эти перемены – тектонические, хоть и не слишком яркие. Это фундамент. Он важен, его нельзя недооценивать, за него тренеру нужно сказать спасибо. А что касается всего остального…



Суперклубам нужны большие идеи. Особенно в больших матчах. Идеи, которые можно по-разному интерпретировать, по-разному реализовать, но которые будут давать стабильность и преемственность. Даже у Эрнесто Вальверде была идея, хотя это и забавно звучит. При нём «Барселона» играла большие матчи как маленькая команда. Не в том смысле, что отдавала мяч, а сушила и замедляла игру, полагалась на топовую реализацию лидеров. «Ливерпуль», «Ман Сити», «Бавария» ведут себя по-другому: они раскрывают матчи, а не закрывают. Такой подход, игра с полутора моментами в стиле «мы забьём из ничего, а они нет», категорически расходился с ценностями «Барселоны», но оправдал себя в первом сезоне. Правда, не оправдал во втором и провалился в третьем. С тех пор клубу не хватает идей.



Куман – при всех его достоинствах – не про идеи. Да, он хорошо справляется с эпидемией травм, да он придумал несколько интересных вариантов на фоне личного кризиса Лео Месси, который испортил несколько месяцев. Всё это не отменяется даже после разгрома от «ПСЖ». Но вот что делать в больших матчах, Куман не знает.



Это не вывод по одному матчу. То же самое я написал в октябре, после поражения «Барселоны» от «Реала». Поражения, в котором Куман как минимум не помог команде. С тех пор в команде многое поменялось, но только не это: что делать в больших матчах, Куман по-прежнему не знает.

Все говорят о судье, но в конце всё испортил Куман. Он подставил «Барселону» Разбираем главные события «класико».

Сравните стартовые составы. У «Барселоны» из важных футболистов нет Фати, а Пике только восстановился после травмы и был не до конца готов, хотя вышел с первых минут. Но у «ПСЖ» не играли Неймар и Ди Мария, два самых умных игрока. Важна не только их потеря, но и сомнительность их замены: Икарди с начала сезона забил только шесть голов во всех турнирах. У Гризманна больше за последние полтора месяца. После матча Куман сказал, что «ПСЖ» — более опытная команда, и более совершенная. Не совсем понятно, как он измерил опыт и совершенство. Но Маурисио Почеттино, хотя у него хватало кадровых проблем, а стартовый состав не входит в элиту Европы, если посмотреть на уровень каждого из 11 футболистов, справился лучше.



«ПСЖ» знал, что делать в каждой фазе игры. Например, без мяча: команда выстраивалась по схеме 4-1-4-1, крайние форварды играли низко и перекрывали центр. Три атакующих игрока парижан за матч совершили 15 оборонительных действий. Да, это похоже на план. Следствием этого стала тотальная стерильность владения «Барселоны». Пике и Лангле не испытывали давления, но им просто некуда было пасовать. В итоге они вдвоём вступили в игру больше 100 раз за первый тайм. Зато любой из тройки полузащитников «Барселоны» коснулся мяча реже, чем любой из тройки полузащитников «ПСЖ».

Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси? Киллиан сделал хет-трик и увозит из Барселоны мяч на память.

У Кумана тоже был план, но половинчатый. «Барселона» прессинговала высоко, не давала разыгрывать защитникам, только делала это только частью команды. Возможно, опасаясь слишком раскрываться. Команда разбивалась на две группы: атакующая тройка + Педри + ближний к мячу латераль – потом Бускетс, похожий на одинокий маяк – иногда рядом оказывался де Йонг, но чаще он было слишком далеко. Потом тройка защитников. Поэтому у «ПСЖ» редко проходили атаки – но когда проходили, каждая была убийственно опасной.



Ещё один тип ситуаций, в котором «ПСЖ» радикально превзошёл хозяев – контактная игра. Отчасти это зависит от стиля судейства: гости играли так жёстко, что постоянно фолили. Обычно судьи дают карточки просто за количество нарушений. Это вынуждает игроков менять стиль и сбавлять агрессию. Сейчас был не тот случай: Верратти и Гейе сфолили по три раза, Кюрзава – четыре, и только Гейе получил от Бьёрна Кёйперса жёлтую. В перерыве Почеттино заменил его на Эрреру, и тот за второй тайм набрал восемь оборонительных действий. То есть «ПСЖ» просто физически доминировал: был мощнее и агрессивнее.

Фото: David Ramos/Getty Images

Чтобы выиграть такой матч, «Барселоне» нужно много условий. Например, чтобы Гризманн забивал явные моменты. Чтобы не приходилось отыгрываться. Чтобы Мбаппе, который в этом сезоне упустил 12 явных голевых моментов, упустил ещё парочку. Но всё пошло не так. Собственные немногие моменты «Барселона» не реализовала (хотя на второй гол в сумме точно наиграла), а Мбаппе провёл матч на фантастическом уровне.



Мбаппе – ключевой фактор матча. План Почеттино поставил «ПСЖ» в удобные условия и лишил «Барселону» остроты, а разбитость каталонцев упростила гостям выход в атаку. Но именно индивидуальное мастерство Мбаппе конвертировало эти исходные условия в разгром. Его первый гол – почти шедевр. Он получил неудобный пас, Лангле был прямо перед ним – это проигрышная ситуация, но Мбаппе забил уже через две секунды. Второй гол: наказал Деста за секунду потерю концентрации.



Последний фактор – Месси. Он совершенно потерялся. Почти не получал мяч в опасных зонах (всего три касания в штрафной, включая удар с пенальти), почти не пытался обводить (две попытки, у Мбаппе – 13), не ускорялся и не врывался в штрафную.

Попав в трудный сценарий, Куман опять не смог адекватно отреагировать. Он только после третьего гола убрал Деста, хотя тот явно плыл против Мбаппе. А все остальные его решения – это типичный Куман, когда нужно отыгрываться. Он просто выпускал атакующих футболистов. Де Йонг в защите, Пучи и Пьянич в опорной зоне, Тринкау и Дембеле с Месси и Брайтуэйтом в атаке – супернасбалансированное наполнение схемы, при котором «Барселоны» раскрылась до неприличной степени и получила четвёртый гол. Это никогда не работает, не сработало и сейчас.

Во всём этом нет ничего нового. Обновлённая «Барселона» справляется с аутсайдерами, но проиграла «Реалу», «Атлетико», «Севилье», а теперь и «ПСЖ». Фундамент, заложенный Куманом, хорошо бы не растерять в следующем сезоне. А для всего остального клубу нужны идеи.



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