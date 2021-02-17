Лига чемпионов. Онлайн. Месси почти вылетел, что ждёт Роналду?

Всем привет, друзья! Не успели мы отойти от первых матчей плей-офф главного клубного турнира Европы, как наступает пора новых. Сегодня, 17 февраля 2021 года, нас ждут новые противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Севилья» — «Боруссия», «Порту» — «Ювентус». «Чемпионат» предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встреч Лиги чемпионов. Начало матчей — в 23:00 мск.
Конечно, многих интересует, как выступит Криштиану Роналду на фоне вчерашнего провала «Барселоны» во главе с Лионелем Месси. На бумаге туринцы выглядят фаворитом, однако в нынешнем сезоне дела у «Ювентуса» складываются не так, как раньше. Кто знает, возможно, нас ждёт сенсация.
Матч «Севильи» и «Боруссии» можно рассматривать как противостояние команд, успешно сыгравших против клубов РПЛ на групповой стадии турнира. Испанцы дважды обыграли «Краснодар», немцы — «Зенит».
И почитаем, что пишут в испанской прессе об игре гениального французского футболиста.
Вчерашнее поражение «Барселоны» оказалось достаточно резонансным, хотя на первый план вышла отличная игра Килиана Мбаппе. Давайте освежим в памяти события матча на «Камп Ноу».
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