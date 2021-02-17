«Мы продолжим делать свою работу». Заявление «Чемпионата» на реплику тренера «Краснодара»

В еврокубках за день до матча проходят пресс-конференции главных тренеров. Сегодня такое общение с журналистами состоялось в Краснодаре – там завтра в 1/16 финала ЛЕ встретятся «Краснодар» и «Динамо» Загреб. Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер хозяев Мурад Мусаев заявил, что «Чемпионат» и другие СМИ дезинформировали болельщиков по поводу травмы Рамиреса.

Приводим дословно.

– Каково состояние Рамиреса? Каковы сроки его возвращения в строй?

– Интересно, откуда вы вообще знаете, что с Рамиресом? Такие серьёзные издания, как «Чемпионат», который является нашим партнёром, и другие известные российские СМИ говорят, что у Рамиреса порваны «кресты». Откуда у вас эта информация? У него не порваны «кресты». Да, он получил травму и его не будет несколько месяцев, но характер травм наших футболистов мы не комментируем. Просим СМИ давать только проверенную информацию, а не верить слухам.

Здесь хотелось бы обратить внимание главного тренера «Краснодара», что «Чемпионат» не сообщал, что у Рамиреса что-то не так с «крестами». Мы первыми дали новость о травме защитника – там сообщалось: «Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок». О «крестах» – ни слова. В этом можно убедиться, глянув новость. Мы её не редактировали (это легко определить с помощью поисковиков). Возможно, какие-то другие издания сообщали о «крестах», но точно не «Чемпионат». Тем более Мусаев по сути подтвердил именно то, о чём мы и сообщали.



Мы даже догадываемся, откуда взялось недопонимание. Когда мы узнали о повреждении Рамиреса, то ещё до публикации новости обратились за официальным комментарием в «Краснодар» – уточняли в том числе насчёт «крестов» (была и такая промежуточная информация, которую мы отвергли при перепроверке). Видимо, в клубе подумали, что раз мы уточняли по поводу «крестов», то и в новости опубликовали что-то подобное. Это не так.



Мы понимаем желание «Краснодара» не афишировать травму футболиста перед важным матчем, но и клубу нужно понимать, что в современном информационном пространстве скрыть что-либо почти невозможно. И как только такая информация появляется, мы её проверяем, а затем публикуем, если уверены в её истинности. Это наша работа. Обвинять журналистов в «погоне за слухами», когда сам впоследствии подтверждаешь этот «слух», не лучшая тактика.

Мы желаем здоровья Рамиресу и будем завтра болеть за «Краснодар» – единственную нашу команду в еврокубках. Несмотря на очевидные симпатии в Лиге Европы к команде Мусаева, мы продолжим заниматься своим делом – сообщать новости о спорте. Даже если информация о травме Рамиреса нарушает планы «Краснодара».



Точно так же мы первыми сообщили о переговорах ЦСКА по Рондону, и, кажется, это не сильно обрадовало руководство клуба. Точно так же, как мы первыми сообщили о переговорах Николича с «Локомотивом», что яростно отрицала прежняя дирекция клуба. Точно так же, как мы первыми сообщали о приходе Дюкова в РФС, за что нас обвиняли в погоне за сплетнями.



Мы точно не безупречны и можем где-то ошибиться, но нам не кажется, что в этом случае у «Краснодара» есть повод обвинять нас в плохо сделанной работе.