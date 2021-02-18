Будущее Пирло определит не матч с «Порту». И вообще не качество футбола

Вы, наверное, помните, каким унылым был прошлогодний «Ювентус» под руководством Маурицио Сарри. Даже президент клуба Андреа Аньелли после смены тренера дал откровенное описание проблемы: «Сарри – отличный человек, он обожает футбол и я рад, что он выиграл скудетто с нами, но между ним и «Ювентусом» никогда не было химии». На протяжении всего сезона ходили слухи о конфликтах между тренером и кем-то из лидеров. В итоге от увольнения его не спасло даже чемпионство.

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.

Нынешний «Ювентус» после 21 тура чемпионата набрал 42 очка – на девять меньше унылого «Ювентуса» Сарри, – а в Лиге чемпионов выглядит так же неубедительно. И что, даже скудетто не спасёт Андреа Пирло от увольнения? Нет, сейчас всё по-другому.

«Пирло был талантливым игроком и стал талантливым тренером. Он очень умён, у него свой взгляд на игру, он не любит примитивный футбол». Тренер, о котором так говорит Криштиану Роналду, может чувствовать себя спокойно. У Пирло и Роналду отличные отношения, об этом говорят не только журналисты или телеведущие, но и бывшие игроки «Ювентуса» (от Бендтнера до Матри). Да, промежуточные результаты хуже, чем были при Сарри, но игроки постоянно выражают тренеру свою поддержку.

Фото: Valerio Pennicino/Juventus FC via Getty Images

Маттейс де Лигт говорит, что с Пирло команда играет в современный футбол (как будто с Сарри был старомодный). Данило говорит, что Пирло удалось завоевать команду и что это очень важно для любого тренера. Аарон Рэмси говорит, что команда получает больше удовольствия от футбола, чем в прошлом сезоне, потому что на тренировках улучшилась атмосфера. Артур говорит, что многому научился в новом клубе, а Джиджи Буффон – что все должны прибавить, чтобы стать командой Пирло.

Впечатляет, не правда ли? Аньелли тоже впечатлён – он за этим и звал Андреа. После назначения он сказал, что «весь мир ждёт неудач «Ювентуса» и провала Пирло». Звучит немного пафосно, зато президент поддерживал тренера и после худшего старта за всё время, что Аньелли управляет клубом. Две победы в шести первых матчах – даже Луиджи Дельнери стартовал лучше. Но после слабого старта команда постепенно пришла в себя. А точнее, постепенно стала привыкать к сложным идеям Пирло. Правда, получается по-прежнему не всё.

Матч с «Порту» — тренерское поражение

Любого другого тренера после матча с «Порту» уничтожили бы – не за результат даже, а за качество игры. «Порту» 80 минут делал что хотел. Умно прессинговал и спровоцировал прессингом сразу несколько ошибок. После одной из них был забит гол, но «Порту» мог забить и больше – например, когда Войцех Щенсны ошибся и отпасовал на Сержиу Оливейру. Перекрывал центр и не допускал опасных моментов – и вообще ударов с игры. За первый тайм туринцы пробили с игры всего один раз. «Порту» был явно лучшей командой 80 минут, а в последние 10 после случайного гола мог не только пропустить второй, но и забить третий.

Кстати, Родриго Бентанкур не просто грубо ошибся: «Порту» знал, как «Ювентус» будет разыгрывать, именно поэтому Оливейра накрывал его с первой минуты, и не перестал после ошибки. Это не отменяет саму ошибку, но меняет её восприятие: момент был в какой-то степени спланированным. Центральные полузащитники не отпускали прямых соперников, даже если те спускались в защиту.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Это был тренерский мастер-класс. Сержиу Консейсау отлично подготовился: и к медленному розыгрышу мяча, и к медленной полузащите. «Порту» не боялся смело идти в прессинг и не разбивался, а сохранял компактность за счёт высокой обороны. И это принесло гол. У Консейсау был и запасной план: оборона в среднем блоке с парой форвардов, которые перекрывали направления передач через центр. «Ювентус» много владел мячом, но не мог по-настоящему доминировать – это до ворот слишком далеко.

Как важен кредит доверия

А теперь пара наивных вопросов: неужели Пирло действительно лучший тренер, чем Сарри? А если нет, то почему он? Неужели только из-за статуса легенды?

Это важные вопросы, потому что они описывают совершенно другой подход к управлению большим клубом, отличный от традиционного. Напомню, Пирло стал тренером главной команды через три дня после того, как его позвали в молодёжку – то есть в клубе изначально понимали, что он не гений-вундеркинд, который всё поймёт на лету. Просто решили, что это не имеет значения. Это нелогично с привычной точки зрения. Но у «Ювентуса» своя логика.

О чём вообще думает «Ювентус»? Пирло – легенда, но он никогда не работал тренером Туринский клуб доверился легендарному игроку, который ненавидит разминки и обожает «4-3-3».

Покупка Криштиану Роналду вряд ли сделала команду сильнее в спортивном отношении. Зато добавила миллионы просмотров, лайков, обсуждений и остальных видов хайпа. «Ювентус» всегда был тихим топ-клубом – и начал шуметь. Дальше – смена стиля. Да, у Сарри не получилось поставить зрелищный футбол, ведь именно с ним он ассоциируется. Именно за этим его позвали. Прививать зрелищный стиль команде, которая исторически была эффективной, но серой машиной. А когда у Сарри не получилось – позвали человека с ещё более смелыми идеями. И заодно легенду, чтобы в раздевалке всё искрило и шумело, а не уныло бормотало.

Пирло звезда, он играл не только в Европе, но и в США, его знают по всему миру, а с Роналду он говорит на равных. Так какая разница, как там «Ювентус» играет? Звезда довольна, шоу продолжается, это главное. Действительно, революционный подход.

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Пирло позволено больше, чем любому другому тренеру. Можно считать, что это несправедливо, но, знаете, во-первых, в жизни и не такое бывает, а во-вторых, это как минимум интересно. А что, если у него в итоге получится? Или наоборот, что, если никакое доверие и никакие отношения так и не сделают Пирло топ-тренером? Как долго он сможет сохранять авторитет без результатов? Каких результатов достаточно, чтобы сохранять авторитет? Это же новый опыт для футбола, не такой, как с Зиданом и Гвардиолой.

Зидан изучил «Реал» полностью за шесть лет работы в структуре клуба: он успел не только возглавить молодёжку, но и побыть спортивным директором. Гвардиола ездил по всему миру, чтобы изучать детали профессии тренера на практике, и он знал о «Барселоне» всё. У Пирло ничего этого нет. Только дипломная работа и легендарный статус. Ну и доверие президента. Достаточно ли этого, чтобы возглавлять топ-клуб? Мы выясняем это прямо сейчас.