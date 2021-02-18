«После ухода из футбола я будто бы умер». Куда пропал легендарный Роберто Баджо

18 февраля свой 54-й день рождения празднует один из величайших футболистов мира Роберто Баджо. «Божественный хвостик», как его прозвали болельщики за своеобразную прическу, был культовой фигурой европейского футбола 1990-х.

Он начинал своё восхождение в скромной «Виченце», которая тогда находилась в третьем по силе дивизионе Италии. Даже в футбольном захолустье талант Роберто не остался незамеченным, и его карьера стремительно пошла вверх. Лучшие годы форварда прошли в «Фиорентине» и «Ювентусе», где он стал настоящей звездой Серии А. Его обожали за креативность, разносторонность и голевое чутье. Карьера футболиста могла быть еще ярче, если бы не постоянные травмы.



«Говорят, что на протяжении своей карьеры я творил чудеса с мячом. И мало кто догадывается, что самое большое чудо – это то, что я доиграл до 35 лет. Ведь в последние годы в моём распоряжении оставалось полторы ноги», — сказал как-то Баджо.



Свой последний матч на клубном уровне обладатель «Золотого мяча» провёл 16 мая 2004 года на «Сан-Сиро» против «Милана». Когда его меняли на 88-й минуте, стадион устроил Робби овацию.

Скучал по болельщикам и простому общению

Завершив карьеру, Баджо фактически «растворился». В отличие от многих коллег, он не стал тренером, экспертом на телевидении или комментатором. Даже на стадионах Роберто появляется крайне редко, лишь изредка принимая участие в благотворительных матчах. В одном из интервью «Хвостик» заявил: «После ухода из футбола я будто бы умер».

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Роберто не раз признавался, что ему не хватает футбола и фанатов, с которыми он мог спокойно разговаривать по несколько часов после игры.



«Всегда и везде, где бы я ни играл, у меня были хорошие отношения с болельщиками. Чтобы игра доставляла удовольствие людям, нужно стараться делать то, чего не могут делать другие футболисты. Для меня это было не так уж и сложно, иногда проще простого», — говорит он.

Баджо так не хватало позитивной энергии от простых людей, что в 2007 году он даже создал сайт, на котором лично отвечал на все вопросы. Но со временем экс-футболист забросил это дело и перестал обновлять страницу.



В соцсетях Роберто тоже нет. Все аккаунты ведут болельщики, а самое крупное сообщество базируется в Facebook.

Тренерская лицензия и пассивный доход

Летом 2010 года, после вылета Италии с чемпионата мира, Роберто был назначен техническим директором национальной федерации футбола, ответственным за работу с молодёжью и поиск новых талантов.



«Я хотел бы работать с молодёжью, оберегать её от опасностей, о существовании которых мне известно. В жизни я всегда хотел искать и создавать ценности», — подчеркнул Баджо.



Однако офисная работа оказалась не для него. Баджо жаловался на скуку и непонимание со стороны вышестоящих лиц. По мнению футболиста, его идеи не воспринимались. Спустя три года Роберто покинул свой пост.



«В декабре 2011 года я представил свой проект, составленный из 900 страниц, но оказалось, что впустую, — жаловался он. — Мне не нравится просто сидеть на стуле, я хочу делать конкретные вещи. Именно поэтому я решил уйти, скрепя сердце», — сказал Баджо в эфире итальянского телевидения.



Будучи частью футбольного аппарата, Баджо не терял время. В июле 2011 года он получил лицензию профессионального тренера 2-й категории, которая даёт право работать главным в молодёжных командах Серии С (и ниже), а также вторым тренером в Cерий А и В. Через год, окончив девятимесячные курсы в центре подготовки специалистов в Коверчано, Роберто сдал экзамены и получил тренерскую лицензию UEFA Pro. Но работать по новой специальности «Божественный хвостик» так и не начал.



Роберто получил несколько предложений, и ни одно из них не заинтересовало его. Звезду приглашала даже Футбольная федерация Китая.



«Никогда не говори никогда. В футболе нельзя исключать ничего. Каждый новый день может преподнести что-то новое», — сказал Баджо в интервью La Gazzetta dello Sport. Но на этом всё и закончилось.

Фото: David Davies/Offside via Getty Images

Находясь в творческом отпуске, Баджо выпустил автобиографию под названием «Ворота, или Мяч в небе». В ней автор рассказал о многочисленных травмах и непростых отношениях с тренерами.



«Травмы научили меня тому, что каждый счастливый момент может закончиться возвращением в самое начало. Это помогло мне начать думать, что каждый следующий день лучше предыдущего».



Чем ещё Баджо зарабатывает на жизнь — большая загадка. По некоторым данным, он удачно вложился в несколько видов бизнеса, включая строительный и туристический, поэтому ежемесячно получает круглую сумму на свой счёт. Портал Сelebrity net worth сообщает, что состояние Роберто на январь 2021 года оценивается в 15 млн долларов.

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Помощь другим как смысл жизни

Большую часть свободного времени Баджо проводит на своем ранчо в коммуне Кальдоньо.

«Только там я спокоен 24 часа в сутки. Я обожаю возиться с многочисленными племянниками, детьми моих семи родных братьев и сестёр. Считаю, что в любом возрасте человек должен оставаться немного ребёнком», — говорит он.



Роберто полностью посвятил себя буддизму, состриг легендарный хвостик, любит охоту и прогулки в тишине на природе. Личная жизнь экс-игрока тоже не попадает в объективы журналистов. Баджо по-прежнему проживает со своей второй половинкой — Андреиной Фабби. У пары уже трое взрослых детей – две дочери и сын. По признанию Роберто, он даже не мог поиграть с сыном в футбол, поскольку старые травмы дают о себе знать. «Мое колено – это жуть! Из-за него всю карьеру не получалось бегать по-настоящему», — констатирует Роберто.



Кроме того, Баджо активно занимается благотворительностью. Он давно является послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и регулярно ездит по неблагополучным местам планеты. За помощь в сборе средств жертвам землетрясения на Гаити и строительство больниц в странах третьего мира итальянец удостоился престижной награды Peace Summit Award, которая присуждается лауреатами Нобелевской премии мира. Родная Италия отметила своего героя орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» — высшей наградой страны.



Сам Роберто спокойно относится к собственным достижениям: «Моя жизненная философия – смотреть вперед и поменьше оглядываться в прошлое».