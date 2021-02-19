Карпин – интересно, Москва – нет. За кем следит Евсеев в РПЛ

Всем привет! На связи Вадим Евсеев. Добро пожаловать в мои авторские колонки, в которых я раскрываю своё футбольное мировоззрение и формулирую тренерские мысли.

Наш футбол возвращается: в четверг первый официальный матч в новом году провёл «Краснодар», в выходные стартуют матчи Кубка России. Самое время рассказать, игра каких команд нравятся мне больше всего и в чём особенность работы тренеров – моих хороших знакомых.

В чём отличие наших тренеров от немецких на примере «Уфы» и «Баварии». Объясняет Евсеев Тренер рассказал, как пытался использовать идеи Гвардиолы.

В РПЛ есть три клуба, за которыми в этом сезоне слежу внимательно.



Нравится, как играет «Ростов». Последние 2 года они играют по схеме 4-3-3: высокий прессинг, давление, быстрый переход из обороны в атаку. Строится начало игры от вратаря. Атакующие футболисты постоянно ищут пространство, мяч идёт в свободную зону. Такой быстрый современный футбол.



Я это связываю в том числе с тем, что у Валеры Карпина большая обойма помощников-испанцев, и футболисты подбираются именно под этот стиль. В «Ростове» есть те, кто может пас отдать, и есть игроки завершения. При этом клуб готов расстаться с лидерами, не видя в этом трагедии. Шомуродов уехал в Италию, покинул клуб опытный Попов, но команда хуже играть не стала. Селекция у «Ростова» отличная, игроки подбираются под стиль команды. Видна работа и генерального директора, и спортивного, и тренера. И всё это – единое целое. Чувствуется, что Карпин в Ростове надолго, неслучайно контракт с ним был подписан на 5 лет.



В этом сезоне мне понравилось, как перестраивается «Ахмат». Процесс непростой, но мы видим, как Талалаев выстраивает более молодую атакующую команду. Опытные игроки уходят: Роши, Иванов. Хотя Роши скоростной футболист, расставание с ним меня удивило. Наверное, требования тренера поменялись?



«Ахмат» играет в вертикальный футбола, на лучших качествах игроков. Бериша по-другому раскрылся, на мой взгляд, он один из лучших легионеров чемпионата. Нравится и то, что грозненцы стараются много атаковать. Что задействуют местных футболистов. Молодым воспитанникам клуба дают шанс, кто-то пользуется им, кто-то нет, но тенденция налицо. Идёт омоложение команды, много новых игроков.



Игровая модель «Ахмата» поменялась. Там всегда была неуступчивая команда, но сейчас она играет в другую схему, с четырьмя защитниками – 4-4-2, которая может «уйти» в 4-2-3-1. Вариант современного агрессивного футбола.



Если же говорить о команде, которая вызывает симпатию своей игрой и философией на протяжении долгого времени, и где очень качественных набор игроков – то это «Краснодар».

«Футбол не ради голов». Евсеев раскрывает свою легендарную фразу на примере топ-матча АПЛ А также объясняет, как управлять большим мужским коллективом.

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Впечатлило, как клуб укомплектовался к Лиге чемпионов: два игрока на каждую позицию, качественные атакующие иностранцы. Выстраивается игра в короткий и средний пас. «Краснодар» давно имеет свой рисунок и свой подход. Интересно смотреть, наблюдать.



Правда, были травмы, болезни, выпала большая группа игроков. Пришлось вынужденно сделать ставку на игроков из «Краснодара-2», но результата не было. Это объяснимо. Иметь три состава невозможно. Когда команда вся в строю, то и игра качественная. Показательный в этом смысле был матч с «Локомотивом», когда «Краснодар» выиграл 5:0.



«Ростов» сейчас на пятом месте, «Краснодар» седьмой, «Ахмат» десятый. Но именно они стилистически в этом сезоне представляются мне наиболее интересными командами. Думаю, в мае будут стоять в таблице повыше.