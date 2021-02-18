В России лучше, чем в Европе? Самые обрусевшие легионеры

Сегодня Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. В связи с этим мы решили вспомнить легионеров, которые прикипели душой к нашей стране, а также провели наибольшее количество матчей в чемпионате России.

10. Марио Фернандес (ЦСКА) — 223 матча

Символично, что открывает десятку именно защитник “армейцев”. Марио в ЦСКА с 2012 года, а новое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Если Фернандес никуда не уедет, то проведёт в ЦСКА 12 лет! Конечно, Марио уже не легионер и даже играет за сборную России, но без любви к нашей стране он бы вряд ли так надолго задержался в “армейском” клубе. “Я хочу играть только за ЦСКА и закончить здесь карьеру”, — сказал Фернандес, подписывая новый контракт.

9. Гёкдениз Карадениз (“Рубин”) — 226 матчей

Карадениз, в отличие от того же Фернандеса, приехал в Россию состоявшимся футболистом — на момент перехода в “Рубин” ему было 28 лет. В казанском клубе Гёкдениз отыграл 10 сезонов и дважды стал чемпионом страны. Только посмотрите, как Карадениз прощался с “Рубином”.

8. Георгий Пеев (“Амкар”) — 234 матча

Пеев провёл в “Амкаре” 11 лет и стал настоящей легендой клуба. Однако, несмотря на все заслуги, в 2016 году Георгию пришлось покинуть Пермь. Виной тому послужил конфликт с главным тренером “Амкара” Гаджи Гаджиевым. Другую команду Пеев найти не смог и завершил карьеру. Тем не менее, Георгий оставил яркий след в истории РПЛ: в 234 матчах он забил 41 гол и отдал 40 результативных передач. Сейчас Пеев занимается агентской деятельностью.

7. Жоаозиньо (“Краснодар”, “Динамо”, “Сочи”) — 244 матча

Как и Марио Фернандес, Жоаозиньо больше не считается легионером — в 2016 году он получил российское гражданство. За 10 лет в нашей стране бразилец успел поиграть в трёх клубах: “Краснодаре”, “Динамо” и “Сочи”. К тому же, он встретил здесь свою будущую супругу и выучил русский язык. “Я уже и не знаю, где мой первый дом — в России или Бразилии”, — признался Жоаозиньо.

6. Сесар Навас (“Рубин”, “Ростов”) — 250 матчей

Испанец играл в России до 39 лет. За это время он настолько обрусел, что по окончании карьеры решил даже не возвращаться на родину. С 2019 года Сесар Навас работает в селекционном отделе “Рубина” — в его обязанности входит просмотр как российских, так и иностранных футболистов для клуба.

30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть третья Мы добрались до первой десятки. Вспоминаем самых крутых иностранцев нашего чемпионата.

5. Данни (“Динамо”, “Зенит”) — 270 матчей

Португалец является одним из лучших легионеров в истории РПЛ. Данни 7 раз попадал в “Список 33”, а в 2010 году его и вовсе признали лучшим игроком чемпионата России. В составе “Зенита” он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а также множество титулов внутри страны. Здесь начинали заниматься футболом сыновья Данни — Бернарду и Франсишку. У них, кстати, есть российское гражданство.

4. Гильерме (“Локомотив”) — 275 матчей

Ещё один натурализованный бразилец в нашем списке. Летом исполнится 14 лет с того момента, как Гильерме приехал в Россию. По количеству матчей за “Локомотив” он занимает четвёртое место в истории клуба. Также на счету Гильерме 16 матчей за сборную России. Уже в Москве у вратаря родились две дочери. “Хочу сделать гражданство своим детям”, — заявил однажды Гильерме.

3. Захари Сираков (“Амкар”) — 276 матчей

За 11 лет, проведённых в “Амкаре”, Сираков полюбился пермской публике. В честь болгарина даже назвали одну из трибун на стадионе “Звезда”. Неоднократно интерес к Захари проявляли ведущие клубы России, но сам игрок каждый раз отвечал отказом — уверял, что его всё устраивает в “Амкаре”. Сейчас Сираков работает тренером в академии “Левски”.

2. Элвир Рахимич (“Анжи”, ЦСКА) — 284 матча

Рахимич живёт в России уже 22 года! В далёком 1999-м он стал игроком “Анжи”, а чуть позже перебрался в ЦСКА. С “армейцами” Элвир выиграл пять



чемпионств, семь Кубков страны и Кубок УЕФА. Не успел босниец закончить карьеру, как его взял в помощники Леонид Слуцкий. Сейчас Рахимич трудится в клубной академии ЦСКА. Оба сына Элвира — Амар и Маджид — выступают за юношеские команды “армейцев”.

Кто из золотого ЦСКА 2000-х уже тренирует. Семак и тут впереди всех! Двое ведут борьбу за выход в РПЛ.

1. Кристиан Нобоа (“Рубин”, “Динамо”, “Ростов”, “Зенит”, “Сочи”) — 294 матча

Эквадорец приехал в Россию 14 лет назад. В 2015 году Кристиан перешёл в греческий ПАОК, но спустя два года вернулся в РПЛ. За это время он сменил пять российских клубов и везде демонстрировал свой высочайший уровень. В 35 лет Нобоа по-прежнему играет эффективно: в текущем сезоне он провёл 15 матчей за “Сочи”, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.



Будучи футболистом “Рубина”, Кристиан нашёл себе русскую жену. Здесь же появились на свет два его сына. Даже после расставания Кристиан с Ольгой сохранили теплые отношения.

«Мне нравится в России, — признался Нобоа в интервью “Матч Премьер”. — Сначала, конечно, было тяжело: другая страна, холодно, все говорят на другом языке, новая культура. Но со временем я привык ко всему. Россия для меня — как второй дом”.