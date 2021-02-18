«Краснодар» ошибся с вратарем? Городов провалился в матче с хорватами

В Россию вернулся футбол. В 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» уступил загребскому «Динамо». Матч с самого начала стартовал крайне тяжело для хозяев. Игрокам «Краснодара» не удавалось доходить до штрафной соперника, а тот постоянно мучал ворота Городова (у Сафонова травма).

За первые 27 минут разница ударов: 1:7 в пользу хорватов. Помимо гола на 15-й минуте были и другие опасные моменты. Этому способствовали в том числе невынужденные потери мяча «Краснодара». Обидно, что это происходило при владении на своей половине поля. Ошибались в том числе Кабелла и Олсон. Чувствовалось, что гости выглядели точнее и сыгранее. Оно и понятно, учитывая, что хорваты в 2021-м году провели 8 официальных матчей, а «Краснодар» – 0. Ситуацию перевернул гол Берга. Не лучшим образом сыграл защитник «Динамо» по имени Гвардиол. Тактически было недальновидно скидывать мяч на ногу сопернику. Нападающий «Краснодара» моментально сориентировался и пробил под перекладину – 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

«Краснодар» сразу стал выглядеть иначе. Такое ощущение, будто по ходу матча вспомнил, как надо играть в футбол. До конца тайма команда Галицкого выглядела как минимум не хуже соперника. В перерыве еще появился Вандерсон, который так же стабильно летает по полю, как Кайо допускает рискованные действия в обороне. Впрочем на этот раз именно результативные ошибки остались за вратарем «Краснодара» Городовым. Во втором тайме он сначала вышел из ворот и не добрался до мяча – в результате Петкович бил фактически по пустым. А ближе к концу матча голкипер пустил в ближний угол.



Радовать может только то, что между этими двумя голами забил и «Краснодар». И снова отлично сориентировался Берг, который хитро накрутил защитника и выдал идеальную голевую передачу на Классона.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Получилось так, что хорваты трижды выходили вперед. И каждый раз «Краснодар» выглядел напористее и острее, если проигрывал. По этой логике вполне можно было ожидать ничьи, но до нее не удалось добраться несмотря на финальный навал. Ничего нового. Последние два сезона остаются безжалостны к нашим клуба в еврокубках.



Несколько фактов:

• «Краснодар» в два раза больше владел мячом – 66% против 34%.

• «Динамо» превзошло соперника по ударам (10:17) и по ударам в створ (4:9).

• Ответный матч состоится через неделю – 25 февраля. «Краснодару» нужно забивать минимум дважды.