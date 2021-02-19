Судья не выдержал криков и пободался с игроком во время матча. В Англии большой скандал

История из третьей английской лиги дошла до главных медиа страны. Такое бывает нечасто, и должно было случиться что-то совсем чудовищное. Обычно игроков или тренеров обвиняют в нелепой агрессии по отношению к судьям. Но в этот раз получилось наоборот: арбитр Даррен Дрисдейл не сдержался и отреагировал на возмущение футболиста, толкнув его.

Как так получилось и как отреагировали в Англии

В матче «Испвич Таун» – «Нортгемптон» заканчивалось основное время. Дело шло к нулевой ничьей, но одна из последних атак хозяев привела к потенциальному пенальти. Игроки возмущённо побежали к рефери, но тот остался непреклонен. Больше всего недоумевал полузащитник «Испвича» Алан Джадж. И судья Дрисдейк не сдержался. Поняв, что слова не помогают, он боднул футболиста в голову.

«Я прекрасно понимаю, что для нас как для судей важно сохранять самообладание на протяжении всего матча и всегда профессионально взаимодействовать с игроками. Мне очень жаль, что я не сделал этого, и могу только извиниться перед Аланом Джаджем и его командой», – сказал Даррен Дрисдейл в обращении после матча.

Интересно, что «Испвич» даже не подавал никаких жалоб. Но дело уже на контроле у Английской футбольной ассоциации (FA), и его рассмотрят в ближайшее время.

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После игры многие раскритиковали Дрисдейла. Главный тренер «Испвича» Пол Ламберт призвал наказать рефери по всей строгости.

«Думаю, извинения – слишком просто, ведь легко извиниться после случившегося. Произошедшее было невероятным, никогда не видел такого. Судья потерял контроль. Что случилось бы с Аланом Джаджем, если бы он поступил так с рефери? Футболиста ждал бы полугодовой или годичный бан плюс крупный штраф.

FA должна взглянуть на это, и надеюсь, они не станут защищать рефери. Нельзя допустить, чтобы такие ситуации повторялись. Игроки не могли поверить в случившееся. Они были ошеломлены», – сказал Ламберт Sky Sports.

Кто ещё извинялся за свои действия?

Дрисдейл не первый рефери, кто извиняется за свои действия. Правда, в основном приходилось просить прощения не за агрессию.

Помните судью-мем Бобби Медли? В 2018 году рефери матча «Эвертон» – «Ньюкасл» проглядел очевидную игру рукой в штрафной площади ливерпульцев и извинялся жестами прямо по ходу игры. Ведь «сороки» в итоге проиграли 0:1. Но делал рефери это настолько комично, что стал героем шуток в «Твиттере». Извинился он и после матча. Правда, очки проигравшей команде никто не вернул.

Боб Медли Фото: Clive Rose/Getty Images

Вернёмся в 2014-й. Матч «Челси» – «Арсенал», где команда Арсена Венгера влетела 0:6. Казалось, какие могут быть ошибочные решения при таком-то счёте. Такие: Андре Марринер удалил Кирана Гиббса, перепутав его с Алексом Окслейд-Чемберленом. Да-да, и это всего 7 лет назад. Судья просто не различил футболистов и отправил отдыхать невиновного. Шарма ситуации добавил тот факт, что это был 1000-й матч Венгера в качестве главного тренера «Арсенала». Марринеру пришлось очень долго извиняться и ссылаться на усталость, потерю концентрации и прочие факторы.

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Ещё один забавный эпизод случился в 2009-м в матче «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Лондонцы проигрывали 1:2, ван Перси сравнял счёт, но судья разглядел маленький офсайд. В ярости Венгер пнул стоящую рядом бутылку, а на это обратил внимание четвёртый судья. Он тут же доложил об этом главному Майку Дину, и тот отправил Венгера на трибуны. Важно понимать, в тот момент не существовало официально закреплённого правила удаления тренеров, и это происходило очень редко, особенно в топовых матчах. После случившегося за Дина извинялись все судьи Англии.

Самая жёсткая история произошла в сентябре 2012-го с судьёй Марком Хасли. Он ошибся с назначением пенальти в ворота «Ливерпуля» в игре с «МЮ» и вынужден был долго это вспоминать. Дело в том, что в соцсетях на него накинулись все фанаты «красных дьяволов», угрожая убийством. Рефери даже обратился в полицию, а вскоре завершил карьеру.

Последний пример – свежая история, произошедшая с Майком Оливером. Футбол в Англии только вернулся после пандемии, а судья грубо ошибся в матче «Астон Вилла» – «Шеффилд». Все повторы показали, что мяч пересёк линию ворот, однако Оливер посчитал, что это не так.

Позже это объяснили одним случаем из тысячи, когда все камеры были загорожены препятствиями. Но извиняться всё равно пришлось.