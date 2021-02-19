«Спартак» избавляется от людей Газизова. Урунов больше не нужен клубу

А ведь ещё недавно игроком интересовались в Европе.

«Спартак» объявил о трансфере Урунова в августе прошлого года. Остон был одним из тех, кого хотел подписать бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Помимо Урунова экс-генеральный директор привёл за собой Наримана Акавова, который занял пост главы селекционного отдела. Но тот продержался на этой должности не больше трёх месяцев. Ещё одним желанием Газизова было подписание Александра Кокорина: «Мы обязаны взять этого игрока. Если мы хотим быть первыми и сильными, Кокорин должен быть в «Спартаке».

Но ни Нариман Акавов, ни Александр Кокорин, ни Остон Урунов не помогли Газизову долго задержаться на посту генерального директора. Он проработал в «Спартаке» пять месяцев, побив антирекорд по продолжительности нахождения в клубе на этой должности. Акавова и Кокорина уже нет в «Спартаке». Видимо, теперь уйдёт и Урунов.

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Пакеты ЦУМа и «тикток»

Сразу после подписания Урунов взял себе 20-й номер и записал видео в клубный «тикток». Соглашение с игроком было рассчитано на длительный срок, а детали контракта не уточнялись. Сегодня стало известно, что «Спартак» отзаявил Урунова. А генеральный директор «Уфы» рассказал о возможной аренде игрока в башкирский клуб.

Болельщики «Спартака» с самого начала неоднозначно отнеслись к этому трансферу. Накалила ситуацию и ставшая знаменитой фотография Остона с пакетами ЦУМа. Но вскоре узбекистанец удалил пост. В клубе, по словам Газизова, состоялся разговор с Остоном: «Я ему сказал: «Ты чего, *****, что ли? Убирай!» Всё просто. Слушайте, он молодой парень: купил вещи, показал – смотрите, как клёво! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень».

Фото: Из личного архива Остона Урунова

«Актив, за который готовы биться»

Была информация, что Уруновым интересовались два российских клуба: ЦСКА и «Рубин». Интерес казанского клуба подтверждал и Газизов: «Урунова готов забрать «Рубин» и не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться. Почему в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат».

Газизов также верил, что Урунов будет играть в большом европейском клубе, а «Спартак» сделает его сильнее. Но в клубе не отрицали и вариант возможной аренды в связи с недостатком игровой практикой. К сожалению, результат Урунов так и не показал. Всего за «Спартак» полузащитник провёл девять матчей и забил один мяч.

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Аренда в «Уфу»

Слухи о будущем полузащитника усилились после ухода Газизова с поста генерального директора. А уже сегодня «Спартак» отзаявил Урунова. Причин может быть много, нельзя забывать и о месте для легионера. В клубе очень ждут Квинси Промеса, но переговоры пока затягиваются. Тем более, состав «красно-белых» пополнил Йоррит Хендрикс – центральный полузащитник. После этого конкуренция для Остона стала слишком сложной.

Про интерес «Уфы» было известно давно. Но если раньше это было лишь желанием, то сегодня генеральный директор клуба Ринат Шайбеков официально подтвердил «Чемпионату» информацию о письме «Спартаку»: «Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку».