«Прядкин скоро квартиру заложит, лишь бы клуб не снялся». Фанаты смеются над «Тамбовом»

«Тамбов» остаётся. Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что команда выйдет на матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». «С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь».

Российский футбольный союз подтвердил, что клуб продолжит выступление в чемпионате и кубке.



«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата Ура! Клуб как бы существует. Улыбаемся и машем.

Закончилась ли сага с «Тамбовом» пока непонятно. Ведь ещё вчера в клубе заявили, что денег ни на что нет, а уже сегодня команда готова играть против «Локомотива». Болельщики российского футбола поражены решениями принимаемым клубом.

Реакция болельщиков

Ну вот так вот.

Футбол, как во дворе.

Вот такое интересное мнение.

Марсоход NASA нашёл футболистов «Тамбова».

«Денег нет ни на что». РПЛ теряет команду «Тамбов» снимается. Хотя нет, не снимается. Ой… Уже всё-таки снимается.

Новый девиз клуба.

Все мы немного «Тамбов».

Только дома «Тамбов» так и не сыграл.

Вот будет смех.

Реакция читателей «Чемпионата»

@borrachito: «РФС уже оплатил продолжение банкета? А то там вчера тренер какой-то жаловался».

@xasusan: «Тот момент, когда клуб уже хочет сняться, но РФС тащит их, чтобы не падать в грязь лицом, не замечая, что уже давно испачкались».



@wenk: «Возвращение живых мертвецов».

@borrachito: «Это хитрый план. «Локомотив» убирает из календаря матч с «Тамбовом» и не приезжает на матч, а «Тамбов» просто выходит на матч и забирает техническую победу».



@kreu4i: «А смысл спрашивается: где доигрывать сезон, если нет никаких перспектив на будущее».



@Kerchara1990: «Так бы вы «Кубани» помогли в своё время, клоуны».



@rbune: «Официально вышли на рынок продажи очков».



@feelgoodback: «Анекдот про 100 мужиков и одну бабу продолжается».



@liman78: «Кто-то не смог руководить. Возможно, наворовали, а теперь просвет, что футболисты начали отказываться от претензий. Отдайте деньги людям, которые играли, а потом думайте, что вы там хотите».