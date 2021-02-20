«В раздевалке грелись чаем, в самолёте — коньячком». В РПЛ уже играли в «минус 20»

Зимний перерыв в российском футболе закончился, а морозы остались. По оценкам метеорологов, сразу несколько матчей Кубка страны под угрозой срыва. Всё из-за аномальной погоды: так, например, в Москве на дерби «Спартака» и «Динамо» обещают до -21 градуса!



Решение о проведении встреч будет приниматься в день игры. Однако уже сейчас понятно, что если матчи и состоятся, то в не самых лучших условиях. Но каково это — играть в лютый мороз? Рассказывают футболисты, которым «посчастливилось» быть на поле в такой ситуации.

Валерий Минько, бывший игрок ЦСКА

ЦСКА – «Спартак-Чукотка», 1999 год (-10)



«Играли в Москве на Кубок, на старой «Песчанке». Было очень холодно, много снега. Поля практически не видели! Играть, конечно, в таких условиях тяжело — дышится с трудом, ноги замерзают. Утеплялись, как могли: подштанники, шапка, перчатки, кто-то надевал под форму тренировочный комбинезон. Перед матчем ноги растирали, чтоб не отморозить. Терпели, кое-как бегали.



У нас тогда в регламенте даже, по-моему, не было прописано, в какую температуру нельзя проводить матч. Мы родились в СССР: нам сказали играть — мы играли. Я сам с Барнаула, в детстве и в -30 играл. Но футболом это не назовёшь. В такую погоду просто бегать-то тяжело, а тут ещё и комбинировать нужно. Я считаю, что играть при таких условиях нельзя. И уж тем более, если это статусный матч, как дерби «Спартак» — «Динамо».

Дерби «Динамо» — «Спартак» — под угрозой срыва! Как играть в такой мороз? В выходные в Уфе и Москве обещают аномальные холода.

Евгений Бушманов, бывший игрок ЦСКА и «Спартака»

«Крылья Советов» — ЦСКА, 1993 год (-20)



«Отлично помню тот матч. Играть при -20, само собой, очень тяжело. Это уже не футбол. Но у нас был последний тур, переносить игру было некуда. Хочешь не хочешь, а играть нужно. Очень сильно мёрзли пальцы ног. Во время игры думал только о том, чтобы поскорее закончили. После матча — сразу в душ, греться.



Но сейчас условия для игры в футбол совсем другие — лучше инфраструктура, поля, экипировка. Есть регламент, и если погода позволяет, почему бы и не сыграть?»

Александр Гришин, бывший игрок ЦСКА, ныне — тренер ФК «Казанка»

«Крылья Советов» — ЦСКА, 1993 год (-20)



«Играть в таких условиях было, мягко говоря, неприятно. При -20 тебя никакое термобельё уже не спасёт. Было практически не до футбола, главное — не заболеть бы, не замёрзнуть. Но раньше и не было такого, что решалось, будем играть или нет. Ни комиссии, ни делегатов. Играли реально в любую погоду. Мы даже и не задумывались — просто выходили на поле, делали своё дело. Играли тогда в кроссовках, потому что грунт промерзал, шипы бутс не втыкались в газон. И всё равно было скользко, даже в кроссовках.



В такую погоду играть просто нельзя. Даже о болельщиках если подумать — ну кто в -15 пойдёт на стадион, болеть за свою команду? Футбол — летний вид спорта, играть в него нужно летом. Я считаю, что надо опять играть по системе «весна-осень». Кто-то говорит, что просто круги поменялись местами, но мы в декабре и феврале не играли. Это издевательство — над футболом, игроками и болельщиками».

Валерий Масалитин, бывший игрок ЦСКА

«Крылья Советов» — ЦСКА, 1993 год (-20)



«Этот матч был в ноябре. Улетали из Самары промёрзшим военным самолётом. Играть в такой мороз, конечно, трудно. Раньше говорили: «Матч состоится в любую погоду». Приходилось приспосабливаться… Утеплялись чем могли — нам даже выдали какие-то хоккейные трико. Было холодно, хотелось, чтобы игра поскорее закончилась. Больше всего страдали зрители, мы-то ещё двигались. В такую погоду просто опасно играть — увеличивается риск получить серьёзную травму.



Стадионы должны быть подготовлены к нашим условиям. Если этого нет, то нужно переходить обратно на «весна-осень». Хуже не будет, зато летом будем играть в хорошую погоду. В 1990-м году, когда я был в «Витессе», мы поехали на игру против «Роды». Там тоже была минусовая температура, но сиденья были с подогревом, а от козырька шло тепло».

Антон Шунин, вратарь «Динамо»

«Томь» — «Динамо», 2008 год (-18)



«В Томске тогда было почти -20. Включили подогрев поля, ещё и снег шёл. Это был антифутбол: снег таял, ноги все мокрые, я надевал под вратарские перчатки ещё одни, тонкие. Играть было максимально некомфортно».

Форвард «Спартака» Зе Луиш познал все прелести русской зимы в Томске Фото: РИА Новости

Денис Глушаков, бывший игрок «Спартака», ныне — футболист «Химок»

«Томь» — «Спартак», 2016 год (-13)

«Помню тот матч. Было очень холодно, Фернандо забил красивый гол, выиграли 1:0. Сильно удивился, что агрономом (Геннадий Иванов. — Прим. «Чемпионата») изумительно подготовил газон в такой мороз: было ровное, почти идеальное поле. А в целом получилась такая, можно сказать, классическая сибирская игра. Никто не был уверен, что матч состоится, но ехали с желанием всё-таки сыграть. Настраивались на тяжёлое противостояние в суровых условиях.



Мы то, россияне, и в -20 играли. А вот то, что легионеры вышли и так отыграли — это достойно уважения. Как утеплялись? Я растирал мышцы и пальцы ног разогревающей мазью. Кто-то в команде тёплые стельки в бутсы вставлял. В раздевалке после матча согревались чаем. Потом был долгий полёт из Томска в Москву. Там — по 50 граммов коньячка…



Сейчас все привыкли к сборам в Дубае и других тёплых странах. А раньше и Лигу чемпионов в -15 играли! В «Лужниках», помню, с «Локо» против «Атлетика» играли в жуткий мороз. Есть такой момент, что сам себя внутри больше накручиваешь: мол, холодно, непривычно. На самом деле, в этом нет ничего экстремального. Надо выходить и играть».