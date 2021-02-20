«Спартак» не воспользовался вылетом «Зенита». Гол Тюкавина – шедевр!

Перед «Динамо» – «Спартак» говорили не столько об игре, сколько о том, что в дерби мы увидим хоккей с мячом вместо футбола. Были призывы перенести матч. Но интересно, что немецкие тренеры команд не поддержали эти разговоры. Сандро Шварц сказал: «Мы сможем адаптироваться к погоде. У меня будет самая холодная игра – максимум было «-8». Но мы рады вернуться в игровой ритм. Не думаю, что мороз окажется мешающим фактором». Доменико Тедеско добавил от себя: «Если будет возможность, мы хотим играть».



В результате бело-голубые и красно-белые вышли на поле при температуре около 9-11 градусов мороза.

В стартовом составе «Спартака» обратило на себя внимание отсутствие Алекса Крала. В московском клубе сообщили: чешский полузащитник пропускал дерби из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата, однако должен быть готов к следующему матчу. Крала заменил по позиции дебютировавший в основе новичок красно-белых Йоррит Хендрикс.



Первые минуты прошли с преимуществом «Спартака». Первый внятный удар по воротам нанёс с подбора как раз голландец. Динамовцы не сразу адаптировались к условиям игры и к сопернику, который преподнёс небольшой тактический сюрприз. При взгляде на составы казалось, что Тедеско вернулся к схеме 3-5-2, а на деле оказалось, что Павел Маслов и Роман Зобнин закрывали на пару правый фланг в 4-4-2. Виктор Мозес в свою очередь занял позицию левого полузащитника.



Тем не менее быстрый гол забило «Динамо». Мозес сначала здорово отработал в обороне, совершив впечатляющий рывок в штрафную и лишив своего оппонента гола, однако после продолжения эпизода подачей углового сыграл рукой в собственной штрафной. Впрочем, по новой трактовке правил нигериец скорее действовал в рамках дозволенного. И всё-таки судья Кирилл Левников и его ассистенты с VAR приняли решение наказать «Спартак» пенальти. Даниил Фомин забил с «точки» гол, который существенно повлиял на дальнейший ход встречи.

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После этого у «Спартака» почти ничего не получалось при владении мячом. До перерыва красно-белые ни разу не пробили в створ. Правда, и для «Динамо» удар Фомина с одиннадцатиметрового остался единственным попаданием в створ за 45 минут. Команды успешнее мешали друг другу играть, нежели сами что-то придумывали по московскому холоду. Игроки слишком спешили, стремясь как можно быстрее доставлять мяч вперёд, отсюда большое количество брака. Это относится и к Хендриксу, который часто хотел играть в одно касание. Дерби недоставало качества, а вместе с ним и огня.

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Во втором тайме Тедеско поменял позициями Мозеса и Зобнина. При всём универсализме Романа жаль, что он постоянно кочует с места на место. Для полузащитника сборной России это не очень хорошо, и, конечно же, не должно радовать Станислава Черчесова. Но в целом «Спартак» прибавил после работы тренерского штаба в перерыве и на 54-й минуте как раз Мозес поучаствовал в самом опасном моменте, созданном командой Тедеско за игру. Нигериец слишком плохо, особенно для игрока его класса, пробил на добивании: спартаковцы просто простили динамовцев в этом эпизоде. Сделали героем Антона Шунина.



В результате «Спартак» опять пропустил тогда, когда этого не ждали. Какой же потрясающий гол, едва появившись на поле, забил 18-летний Константин Тюкавин! Себастьян Шиманьски послал мяч со штрафного по низкой траектории, а Тюкавин перехитрил опекавшего его Самуэля Жиго и принял самое умное решение – нанёс сложный удар стопой. Получился гол-шедевр!



К этому времени у «Спартака» уже играл Александр Соболев, а Зобнин превратился в центрхава. Свежий центрфорвард нанёс пару ударов: забил бы, интрига сохранилась бы до самого конца. А так красно-белые фактически выбросили белый флаг на 82-й минуте. Всё стало ясно после красной карточки, заработанной Мозесом за срыв контрвыпада хозяев. Кстати, не будь пенальти, нигериец получил бы не второй «горчичник», а первый.



Тедеско выглядел сегодня спокойнее, чем обычно, хотя после вылета «Зенита» у его команды появлялись более реальные шансы на победу в Кубке России. Но, очевидно, причина поражения красно-белых в дерби не в том, что тренер плохо зарядил команду эмоционально. Спартаковцам нужны игроки, способные решать исход матчей в одиночку, как Квинси Промес в его лучшей форме.