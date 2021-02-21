Как будет выглядеть «Тамбов» в первом матче года. Загадка и для своих, и для чужих

Когда читаешь новости о «Тамбове», хочется то ли плакать, то ли истерично хохотать: переезды, долги, разбегающиеся футболисты, банкротство. Клуб, обречённый на погибель, спасают всем миром ради «сохранения целостности» и имиджа лиги. Только вот непонятно, что проще – пересчитать очки в таблице или скидываться, лишь бы аутсайдер хоть как, но дотащился до финиша. Всё равно вылетит, а там пусть хоть что с ним происходит – какая уже разница? Главное, что в истории РПЛ (чит. Сергея Прядкина) не будет ни одного снявшегося с чемпионата клуба.

«Денег нет ни на что». РПЛ теряет команду «Тамбов» снимается. Хотя нет, не снимается. Ой… Уже всё-таки снимается.

В пятницу объявили, что «Тамбов» всё же выйдет на кубковый матч с «Локомотивом», а также гордо доиграет сезон. К моменту выхода новости у клуба не хватало футболистов на полную заявку, а дозаявлять новичков им только-только разрешили – это стало возможным после того, как игроки отозвали свои претензии по невыплаченной зарплате из палаты. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прямо сказал: есть ночь, чтобы найти игроков и всё решить. Пока на сайте клуба в разделе «состав» всего семь человек.

Ну, и правда, почему бы за сутки до матча не собрать команду? Легко! У нас и не такое возможно.

«В Кубок России и чемпионат будем заходить новой командой, – говорил главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин. – Практически с чистого листа будем играть, еще есть время доукомплектоваться. Думаю, 3–4 матча пойдут на становление игры, чтобы мы были похожи на команду».

Помочь с игроками вызвались «Рубин», ЦСКА и «Динамо» – они отдали своих молодых дублёров в бесплатную аренду. «Нам хочется не просто доигрывать, а именно поиграть, – добавил Первушин. – Отношусь с опаской к первым турам и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить. Хочется собрать боеспособную команду и еще посражаться».

Из «Рубина» приехал нападающий Кирилл Климов, из ЦСКА – опорный полузащитник Тигран Аванесян. На transfermarkt в составе «Тамбова» значатся защитники Савелий Козлов, Виталий Шахов, Зураб Гигашвили и Никита Чичерин, полузащитники Владимир Кабахидзе, Мохаммед Рабиу, Николас Лоуренс, Никита Дроздов, а также нападающие Дмитрий Меренчуков и Саид Алиев.

Кто остался

Сергей Рыжиков. Перешёл в «Тамбов» в августе 2020, заключив контракт до 30 июня 2021. Пока он тренируется с командой, но, по словам его агента, всерьёз подумывает о том, чтобы закончить (вратарю 40 лет). «У меня был разговор с Серегой, – рассказал Алексей Сафонов «Спорт день за днём», – он сказал: «Слушай, в «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ не хочу. И здесь позориться не хочу – пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг появится кто-то хороший из молодых? А я его место эти полгода занимать буду». Рыжиков рассуждает уже как тренер. Человек с удовольствием играл бы ещё и ещё. Мотивация есть. Но есть и самолюбие».



Никита Чагров. Пришёл в «Тамбов» в январе прошлого года, контракт до 30 июня 2022 года. До этого играл за «Торпедо», молодёжку «Ростова», «Чайку» и курский «Авангард». За «Тамбов» провёл один матч.



Савелий Козлов. В январе этого года перешёл в «Тамбов» в аренду из «Оренбурга», соглашение рассчитано на полгода. Пару дней назад появлялись новости, что защитник, который на сборах тренировался в облегчённом режиме после операции, в клубе не останется. По сообщениям СМИ, Козлов вернётся в «Оренбург», так как «Тамбов» сокращает зарплатную ведомость. Пока, правда, он числится в команде Первушина.



Виталий Шахов. Тоже приехал в «Тамбов» из «Оренбурга» – осенью 2020-го. До этого играл за армавирское «Торпедо», «Черноморец», «Факел», «Томь», «Тосно» и «Балтику».



Александр Денисов. «Гумманитарная помощь» из Тулы. В 2009-10 годах привлекался в российскую молодёжку из дубля «Динамо», с 2015-го бессменно выступал в родной Туле.



Зураб Гигашвили. В «Тамбов» пришёл свободным агентом из «Армавира» осенью 2020-го. До декабря защитник играл в молодёжном первенстве и ни разу не попадал в заявку на игру РПЛ: дебют в Премьер-лиге состоялся в матче со «Спартаком», потому что половина основы выезд в Москву бойкотировала (из-за невплаты зарплат).



Никита Чичерин. В «Тамбове» с лета-2020. Бронзовый призёр чемпионата России в составе «Динамо», участник ЧЕ-U21. За «Тамбов» провёл 10 матчей.



Антон Килин. В январе собрался было в «Акрон», но, видимо, до нового клуба не дошёл. Или отозвали. В товарняке со «Строгино» играл за «Тамбов».



Никита Дроздов. Один из тех, кого отправили спасать «Тамбов»: полузащитник приехал из «Факела» 20 февраля. За воронежский клуб в этом сезоне провёл 21 матч.



Тигран Аванесян. Воспитанник ЦСКА этой зимой тренировался с основой в Испании, а потом его отправили в помощь «Тамбову».



Мохаммед Рабиу. Ганец приехал в Россию из французского клуба «Париж», но для него это был не первый визит: он уже выступал за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». В этом сезоне у него всего два матча за «Тамбов».



Владимир Кабахидзе. Полузащитник начинал в академии ЦСКА, потом играл за молодёжку «Арсенала» и команду «Универспорт». Год был без клуба, пока не попал в молодёжную команду «Тамбова». В основу его подтянули летом прошлого года, и в этом сезоне он выходил на поле в восьми встречах РПЛ и двух – Кубка России.



Азер Алиев. Опыт этого хавбека не будет лишним для аутсайдера. Алиев немного поиграл в РПЛ за Самару и немало – за «Уфу».



Николас Лоуренс. Клиент Дмитрия Селюка играл за молодёжку, но дважды выходил за основу. В клубе с лета 2019 года, но откуда он появился – даже transfermarkt не знает.



Олег Чернышев. Легенда клуба – вместе с «Тамбовом» он прошёл через ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Он пришёл в клуб в 2014 году, и за это время стал лидером по количеству матчей за команду и любимцем болельщиков.



Саид Алиев. В январе нападающий расторг контракт с «Велесом» по обоюдному согласию, и ходили слухи, что до лета он поставит карьеру на паузу из-за осложнений после коронавируса, но в итоге примкнул к «Тамбову».



Кирилл Климов. Эту фамилию вы наверняка уже слышали: россиянин занимался в системе «Монако». Но там у него не пошло, поэтому осенью прошлого года он приехал в «Рубин» и даже сыграл в РПЛ.



Дмитрий Меренчуков. Выступал за молодёжку «Тамбова» до декабря 2020 года, дебютировал за основу в матче со «Спартаком». Был в академии ЦСКА, осенью 2018 остался без клуба на полгода. В Тамбов переехал из «Новокузнецка». Лучший бомбардир прошлого молодежного первенства – 12 голов в 16 играх.

«Тамбов» доиграет сезон. Жалкая имитация нормального чемпионата Ура! Клуб как бы существует. Улыбаемся и машем.

Ожидается, что в «Тамбов» ещё доедут игроки. Деньги тоже будут – хоть какие-то. А что будет дальше, когда 11 туров закончатся, уже примерно понятно.