Вышел на замену и забил пяткой «Спартаку»! Герой дерби Тюкавин – кто он?

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин – герой дерби со «Спартаком». И не просто так: ему 18 лет, в своём возрасте он считается мега-талантливым игроком с огромным потенциалом. Костя дебютировал за основу осенью – заработал победный пенальти в матче с «Тамбовом», в ноябре со «Спартаком» разогнал контратаку с подбора, а зимой на сборах начал забивать и в итоге стал лучшим бомбардиром команды наравне с Грулёвым (по 4 гола).

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● Костя родился в Котласе, Архангельская область, откуда родом и «армеец» Вадим Карпов. Детство у него было спортивное: флобор, теннис и бенди – без этого в семье Тюкавиных быть не могло. Отец Кости, Александр, – самый титулованный российский игрок в хоккее с мячом и заслуженный мастер спорта РФ. Тюкавин-младший тоже катался, но бенди для него скорее был хобби, увлечением для удовольствия, а вот футбол – серьёзной работой с прицелом на большое будущее.

● В академию «Динамо» его привёл отец. Костя прошёл школу, молодёжку (брал с ней бронзу и золото) и успел чуть-чуть поиграть за «Динамо-2» в ПФЛ – в 11 матчах забил шесть голов и отдал две голевые. Шварц забрал его в основу из второй лиги, когда там ещё не закончился первый круг.

● Год назад Тюкавин уже выходил результативно на замену против «Спартака» — только в молодёжном первенстве. «Динамо» и тогда выиграло – 5:2.

● Большую роль в развитии Тюкавина сыграл Валерий Маслов: учил не симулировать и ругал за зазнайство.

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● Тюкавину импонирует Александр Кокорин: нападающий «влюбил» его в себя во время игры за «Динамо» – Костя тогда ещё подавал мячи. Они даже чем-то по-футбольному похожи: оба быстрые, резко ныряют за спины защитникам, подвижные.

● Шварц ценит Тюкавина за то, что он очень постоянно отрабатывает, готов работать на команду, подвижен в прессинге и обладает хорошим качеством реализации моментов.

«Я могу точно сказать, что у этих игроков (Тюкавина и Захаряна. — Прим. „Чемпионата“) большой потенциал, — говорил тренер в интервью нашем порталу месяц назад. — И, что более важно, каждый из них постоянно показывает готовность к получению новых знаний и тех принципов, которые мы привносим в команду для того, чтобы они могли прогрессировать и становиться лучше. Сейчас сложно говорить, будут ли парни играть в двух первых матчах после паузы, против «Спартака» и «Ахмата». Сейчас важно, чтобы ребята выдерживали интенсивность тренировочного процесса и могли физически на равных конкурировать со зрелыми игроками.

В первую очередь очень важно, чтобы каждый игрок был прилежным и усердным в своей работе. А у Тюкавина помимо этого я увидел очень хорошее качество реализации моментов. И это тот игрок, который готов работать на команду».

«Знаю, что Клопп следит за «Динамо». Как немец Шварц строит команду своей мечты в России С земляком Тедеско он виделся в Москве только раз. Менее чем через месяц встретится снова – в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак».

● Свой стиль игры Костя описывал так: «Я люблю как забивать, так и отдавать передачи, люблю играть спиной к воротам, могу взять игру на себя».



● Параллельно с футболом Тюкавин учится в колледже – закрывает всё, по словам отца в интервью Sports.ru, на четвёрки-пятёрки. Хотя в детстве за плохие оценки ему доставалось: наказывали лишением всяких гаджетов, но Костя воспринимал это как возможность лишний раз сходить к друзьям на коробку, поиграть.