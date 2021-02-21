Новая схема «Спартака» пока вызывает вопросы. А Мозес был одним из лучших у красно-белых

«Спартак» неудачно вкатился во вторую часть сезона – команда сразу же вылетела из Кубка, не смогла забить «Динамо» и пропустила дважды, а лидеры допустили уйму ошибок. Болельщики красно-белых забили тревогу: новая схема не работает, Мозес и Хендрикс пустые, Тедеско оставили зря, весной всех ждёт глубочайшее разочарование.

Разбираемся, действительно ли в субботу всё было настолько плохо.

«Спартак» не воспользовался вылетом «Зенита». Гол Тюкавина – шедевр! Команда Доменико Тедеско тоже вылетела из Кубка России. Ей срочно нужен Квинси Промес!

Тедеско перестроился на 4-2-3-1, но хотел максимально запутать «Динамо». По 3-5-2 команда провела 30 секунд (!)

Главный тренер красно-белых перед возобновлением сезона уверял, что базовая структура у его команды останется прежней – 3-5-2, поскольку она отлично работает и доставила массу неприятностей соперникам. Мы видели, что в спаррингах Доменико наигрывает исключительно 4-2-3-1 (4-4-2) и понимали, что заявления немца скорее всего окажутся хитростью, но Шварцу всё равно приходилось в уме держать оба варианта. Полностью отбрасывать возможность 3-5-2 было нельзя.



Тедеско хранил интригу до последнего и постарался максимально запутать коллегу-оппонента: перед стартовым свистком «Спартак» выстроился по 3-5-2, где Мозес занял позицию правого защитника (и даже отоборонялся здесь первый эпизод), а Зобнин расположился в зоне под нападающими. Схема просуществовала ровно 30 секунд, до первого штрафного. Далее в паузе «Спартак» перестроился на 4-2-3-1, Мозес убежал налево, а Зобнин – направо.

Всё это было явным заигрыванием с соперником и попыткой его понервировать. Очень интересно, как красно-белые проводили разминку, были ли там упражнения с длинными передачами от центральных защитников и в какой структуре команда выстраивалась. За идею Доменико –респект. Смотрелось забавно.

В атаке «Спартак» сбивался на построение фланговых треугольников. Движения между линиями не хватало

Главная идея красно-белых в атаке – доведение мяча до фланговых полузащитников, находящихся в широких позициях, смещение в их сторону Ларссона, игравшего роль «десятки» и дальнейшее построение комбинационного треугольника. Команда пробовала вылезать из фланговых зон вдвоём-втроём и готовить ситуацию для прострела или навеса.

Других атакующих алгоритмов в игре «Спартака» не хватало. «Динамо» редко прессинговало и оборонялось компактным средним блоком, где футболисты играли не персонально, а держали зоны. Можно было бы активнее заполнять пространство между линиями за счёт смещений туда Мозеса и Зобнина, но фланговые полузащитники упорно держали ширину и тем самым исключали варианты между линиями. Там пытался двигаться только Ларссон, но с ним одним обороне «Динамо» справиться было легче, чем в случае, если бы в прослойке между фланговыми и центральными защитниками открывались два-три футболиста «Спартака». Схема 4-2-3-1 даёт такие возможности.

Расположение Мозеса и Зобнина предопределило характер атакующих действий – в них преобладал фланговый акцент. И в начале атаки идеальным вариантом для «Спартака» стала доставка мяча в ширину.

Левый фланг «Спартака» несколько раз вскрыл оборону «Динамо»: Мозес, Айртон и Ларссон классно взаимодействовали, но не было финальных точек

Слева у «Спартака» в первом тайме всё получалось: Айртон, Мозес и смещающийся Ларссон несколько раз вскрывали оборону бело-голубых и выходили на перспективные ситуации для фланговых передач. Не хватало качество исполнения – бразилец и нигериец ни разу не поставили чёткой финальной точки, хотя на двоих имели семь попыток.

При этом проблемы «Динамо» на фланге были именно системными, особенно проваливался правый полузащитник Липовой. Он постоянно путал ситуации, когда нужно идти в прессинг и когда нужно сохранять компактный блок, раскрывался, убегал давить на Хендрикса и упускал из виду наличие в своей зоне за спиной сразу двух оппонентов, Мозеса и Айртона.

Так родился один из самых опасных моментов «Спартака» в первом тайме с пасом Мозеса вразрез на Айртона, когда Евгеньев прервал плохой прострел бразильца и потом побежал выговаривать партнёру.

Правый фланг «Спартака» в первом тайме выглядел очень слабо в атаке, зато Маслов почти выключил Лесового

Если левый фланг «Спартака» до перерыва чётко работал и рождал остроту, то правый впереди провалился. Первый навес в штрафную из этой зоны состоялся уже в добавленное к первому тайму время. Зобнин никак не мог пройти один в один Варелу, а Маслов не обеспечивал нужной динамичной поддержки. Хотя было изначально ясно, что Павел – скорее оборонительный вариант фулбэка для схемы 4-2-3-1.



Обратная сторона медали – уверенная игра правого фланга в обороне. Маслов достойно справился с Лесовым и не позволил тому (в отличие от осеннего матча в чемпионате, когда Лесовой терзал Мозеса) много создать. Из 15 единоборств Маслов выиграл у оппонента 13, попутно совершив шесть удачных отборов.

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Суммарно за матч «Спартак» провёл 48 атак через левый фланг, 22 – через правый, 15 – через центр. Не очень здоровое распределение, причём акцент мог быть ещё сильнее, если бы Тедеско с первых минут второго тайма не попытался решить проблему правой бровки за счёт перевода туда Мозеса. Обратно налево нигериец вернулся лишь после выхода Соболева на 65-й минуте.



Лучше, кстати, не стало. «Спартак» лишился работающей связки слева (тем более та зона у «Динамо» прихрамывала. Может, стоило продолжать на неё давить?), а справа Мозес организовал лишь два прохода.



Самый опасный момент второго тайма «Спартак» придумал в быстрой атаке, а не постепенной.

«Динамо» здорово разбивало прессинг «Спартака» за счёт движения Шиманьски и Грулёв. Грулёв – один из скрытых героев матча

«Спартак» традиционно отказался от прессинга по открытому мячу, но, как и на сборах, пытался направлять атаки бело-голубых на фланг и запирать там соперника за счёт манёвров Понсе. Аргентинец рывком между защитниками отсекал вариант для обратной передачи и заставлял игроков «Динамо» играть вперёд.



Но возникали две проблемы. Во-первых, за счёт мобильности защитники и полузащитники «Динамо» всё равно давали минимум один дополнительный адресат для передачи, да и Евгеньев мог опускаться чуть ниже, чтобы заставлять Понсе пробегать лишние пять метров.



Во-вторых, «Динамо» здорово насыщало пространство между линиями – Шиманьски, Липовой и особенно Грулёв отлично двигались под мяч при передачах вперёд и получали его за спинами Хендрикса и Умярова.

Слабо в таких эпизодах действовали Жиго и Джикия – не соблюдали компактность (ни вертикальную, ни горизонтальную), не успевали встречать Грулёва и Шиманьски в приём, позволяли им разворачиваться или отыгрываться накоротке. «Динамо» цеплялось за мяч, а «Спартак» вообще не вынуждал бело-голубых ошибаться и терять мяч.

Грулёв – один из скрытых героев матча. Выиграл у Жиго множество первых касаний, с резким уходом принимал мяч и качественно действовал в подыгрыше.

Хендрикс пока не попал в темп и многовато суетился. «Спартак» слишком рано начал упрощать футбол

Голландский новичок провёл пусть не совсем провальный, но средний матч: многовато ошибался в передачах (общая точность – 83%, у Умярова при схожем объёме – 95%), суетился и не всегда контролировал пространство за спиной. Показалось, что Хендрикс не попал в темп игры и пока не наработал взаимодействие с Умяровым. Скорее всего Тедеско изначально держал в уме пару Хендрикс – Крал (а Зобнин рассматривался как правый полузащитник), но повреждение чеха вынудило его поставить в опорную зону Умярова.



По стилистике Хендрикс и Умяров очень похожи – оба любят играть из глубины, регулировать атаки с дистанции, контролировать зону подбора. Против «Динамо» же кому-то одному из них (часто – именно Хендриксу) приходилось подниматься выше и играть в другой плотности при иной динамике. Это не самая комфортная роль для новичка красно-белых, что, впрочем, не оправдывает сразу несколько эпизодов с его техническим браком. При этом хороших моментов у голландца тоже было достаточно, он отдал несколько качественных передач в развитие между линиями и на фланги.



Над расположением и взаимодействием опорников в начальной стадии атаки Тедеско нужно работать. Пока их влияние на конструктивный футбол ниже желаемого. В субботу «Спартак» слишком рано начал упрощать футбол и сбиваться на длинные передачи.

Мозес был одним из самых острых в «Спартаке». Его чрезмерная критика несправедлива

Очень спорная критика вылилась после матча в адрес Мозеса. Вернее, спорными выглядят именно чрезмерно негативные оценки. Если бы оценили его игру средне, наравне со всеми – понять ещё было бы можно.



Мозес в первом тайме несколько раз разрывал левый фланг с Айртоном, совершил за игру рекордное в «Спартаке» количество продвижений мяча внутрь штрафной — как на дриблинге (семь попыток, пять удачных), так и за счёт передач (суммарно 10 передач в штрафную и четыре навеса, из них шесть – с игры). Три раза после его прострелов/навесов партнёры били. Да и угловые, которые нигериец сам зарабатывал и сам подавал, хотя бы через раз напоминали адекватные угловые.



Но люди запомнили частый брак в финальной стадии, а заодно три ключевых эпизода – очень спорный пенальти (сам Мозес был уверен, что играет плечом, поэтому смело его выставлял – иначе бы игрок «Динамо» вносил мяч головой), плохое добивание после удара Понсе и удаление, перед которым был странный угловой от Айртона. Налицо нарушение дисциплины от бразильца: он должен контролировать зону подбора, а не лезть исполнять стандарты.

Изображение InStat

Итого: активность пошла во вред. Теперь Мозес — негодяй в глазах народа, а «Спартак», говорят, уже определился с его будущим. Только всё это – чистейшие эмоции, а не объективная оценка. В субботу Мозес был самым острым игроком красно-белых.

«Спартак» подал в два раза больше стандартов, но не забил ничего. А «Динамо» забило дважды

Оба гола «Динамо» стали следствием стандартных положений – пенальти после углового и отличный удар Тюкавина пяткой после подачи со штрафного.



При этом «Спартак» подал вдвое больше угловых (11 против пяти) и штрафных (пять против одного). Какая польза была извлечена из доминирования по стандартам, мы видим на табло. Проблемы красно-белых уже хронические, касаются как идей внутри штрафной, так и исполнения подач – что у Ларссона, что у Мозеса они слишком мягкие и высокие.



А в концовке прибежал Айртон и закончил мучения, превратив собственный угловой в красную карточку для Мозеса.

Выводы: «Спартак» не был солиден, но создал больше «Динамо». Паниковать пока рано

Очевидно, что «Спартак» не был идеален в этом матче. Тедеско нужно разобраться с взаимодействием опорников, разнообразить алгоритмы в атаке, подумать над заполнением зон между линиями и оптимальным распределением футболистов на флангах. Не должно быть такого перекоса на одну сторону.



Но при всех созидательных проблемах «Спартак» создал чуть больше «Динамо»: 12 (4) – 10 (3) по ударам, 2,3 на 1,48 по ожидаемым голам, 51 на 29 по входам в финальную треть, 17 на 15 по входам в штрафную.



Это был матч плюс-минус равных соперников, в котором исход решили индивидуальные ошибки, более качественная реализация и доля удачи. Кричать «Всё пропало!» болельщикам «Спартака» пока рано. Всё не было настолько плохо.



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