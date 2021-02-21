Редчайший случай в футболе! Арбитр помешал забить в пустые ворота

В матче 7-го тура чемпионата Мексики между «Крус Асуль» и «Толукой» произошёл любопытный эпизод с участием судьи. Главный арбитр Оскар Масиас Ромо помешал команде хозяев забить третий гол в игре, а футболисты «Крус Асуль» сильно возмутились дальнейшим решением арбитра.
Редчайший случай для футбольного матча произошёл на 36-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Крус Асуль», когда хозяева организовали контратаку. Защитник Луис Ромо вышел один на один с вратарём, обыграл его, но попал в штангу. Мяч отлетел к нападающему хозяев Хонатану Родригесу, который ударил по воротам, но попал прямо в ноги арбитра Оскара Масиаса Ромо. Траектория удара изменилась, и мяч ушёл за пределы поля.
Права на видео принадлежат «Liga BBVA MX». Посмотреть ролик можно на странице Liga BBVA Mix в «Твиттере».
Мексиканский арбитр принял решение дать свободный удар, что возмутило футболистов «Крус Асуль». Однако, несмотря на этот эпизод в матче, хозяева всё же смогли одержать победу со счётом 3:2. В конце первого тайма «Толуке» удалось сравнять счёт благодаря точным ударам Мигеля Барбьери и Алексиса Канело с пенальти. Но уже во второй половине встречи, на 63-й минуте, аргентинский полузащитник «Крус Асуль» Гильермо Фернандес забил третий гол и принёс своей команде важную победу.
Мексиканские фанаты всё равно остались недовольны решением арбитра и теперь требуют, чтобы Оскар Масиас Ромо понёс наказание.
«Рефери влияет на счёт. За такое нужно наказывать. Мы все любим подшучивать над «Крус Асулем», но судьи — это кризис в мексиканском футболе, и это не только сегодня».
«Отличный рефери, следующее подписание «Толуки».
«Из всех команд на планете, с которыми это могло случиться, это должно было случиться именно с «Крус Асулем».
«Рефери одет как «красный дьявол» (одно из прозвищ «Толуки». – Прим. «Чемпионата»)».
Теперь «Крус Асуль» обошёл в турнирной таблице «Толуку», заняв второе место с 15 очками. А вот «красные дьяволы» опустились на третью строчку и теперь будут надеяться на осечку лидеров.
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