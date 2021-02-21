На Украине тренер получил карточку за отказ говорить по-русски. Теперь требует объяснений

Скандальный эпизод, связанный с русским языком, произошёл в матче 15-го тура чемпионата Украины «Львов» – «Колос». Участниками лингвистического конфликта стали главный тренер хозяев Виталий Шумский, главный судья Виктор Копиевский и его помощник, резервный арбитр Николай Кривоносов. По ходу второго тайма Шумский, чья команда уступала со счётом 0:1, на фоне раздражения из-за неудачно складывающейся игры потребовал от Кривоносова разговаривать с ним на украинском. Тот пожаловался Копиевскому, который оценил поведение тренера как давление на судью. В результате Шумский добился только того, что заработал «горчичник».

По окончании матча наставник «Львова» пожаловался в разговоре с журналистами:



«Хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают жёлтые карточки. Не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвёртый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне жёлтую карточку. Это прецедент, так не может быть. Подошёл к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?» А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали жёлтую карточку. Спрашиваю у главного судьи: «За что мне жёлтая карточка?» Не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали жёлтую карточку».



48-летний Шумский – уроженец Львовской области. Практически вся его карьера игрока прошла на западе Украины, а в качестве тренера он работал в академии львовских «Карпат» и с «Нивой» из Тернополя. В 2020-м этот малоизвестный широкому кругу болельщиков специалист возглавил «Львов». В последних пяти турах команда под его руководством одержала лишь одну победу, а впереди матч с киевским «Динамо».

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Любопытно, что не так давно похожая история случилась с экс-игроком сборной Украины Евгением Селезнёвым. Нападающий «Колоса» вступил в конфликт с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем. Хорват требовал от футболиста, чтобы он общался с ним на украинском, и результатом горячего разговора Селезнёва с Йовичевичем в подтрибунном помещении едва не стала драка.



«Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью, – объяснял Селезнёв. – Уже не помню, как я сказал. Я его очень уважаю как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен! Очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать или разрешать это? Я живу в свободной стране».



К слову, Йовичевич как игрок и тренер тоже провёл несколько лет карьеры во Львове.