«Спартак» стал пресным и скучным». Колонка Червиченко

Представляем вам дебютную колонку нового автора «Чемпионата» Андрея Червиченко, бывшего президента «Спартака». В своём первом материале экс-владелец московского клуба делится впечатлениями от матча красно-белых в Кубке России с «Динамо», а также оценивает деятельность команды на трансферном рынке.

Хороший матч. Не знаю, почему на красно-белых все набросились. Им просто не повезло. Были матчи, когда «Спартаку» везло, и они побеждали не по игре. Вчера же команда не заслужила поражения. Был зимний футбол на грубом поле. Удача была на стороне «Динамо» — они забили с пенальти, а потом ещё и эксклюзивный гол пяткой, который вообще не вытекал из логики игры. А «Спартак» не реализовал свои моменты и получил за это. Как можно побеждать, когда не реализуешь такие моменты, как у Хендрикса, Понсе и Мозеса на 54-й минуте? Потом ещё Соболев неплохо пробил после выхода на замену. Честно говоря, я не понял, что было с Шуниным в тот момент, когда он пропустил этот мяч мимо себя. Либо у него крепкие нервы, либо он просто прозевал этот эпизод. Но мяч тогда почти вкатился в дальний угол. Если бы «Спартак» реализовал один из тех двух моментов, то у него были бы шансы на успех во вчерашнем дерби.

Новая схема «Спартака» пока вызывает вопросы. А Мозес был одним из лучших у красно-белых Разбор кубкового дерби, где «Динамо» выиграло благодаря дисциплине и двум стандартам, а не конструктивному футболу.

Если судить по матчу с «Динамо», то Хендрикс — это неплохая покупка. Особенно за ту сумму, которую на него потратили. Нельзя сказать, что он прямо звезда, но общую картины игры точно не испортил — не было потерь и обрезов. Хендрикс точно лучше разрекламированного Мозеса. На голландца были потрачены вменяемые деньги, у него вменяемая зарплата, и вроде бы он вменяемый парень. Пока это видится хорошим трансфером.



Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живёт веками, но «Спартак» почему-то пытается её опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал, в среднем, один гол в двух матчах. И это было в нашем жёстком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернётся. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и ниже.



Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счёт скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной. Вы же слышали слова руководителя нашей страны о западных странах, где люди способны на любые гадости и подлости.



Уверен на 200%, что Промеса затаскают по судам, если «Спартак» выйдет в еврокубки и попадёт там на голландскую команду. Принимая во внимание перечисленные минусы, а также сумму трансфера и зарплату Промеса, о которых пишут в СМИ, я считаю этот трансфер бредовым. За эти деньги можно купить молодого сильного игрока из Бельгии или той же Голландии.

«Фанаты, я люблю тебя». Промес ворвался в трансляцию «Спартака»! А Тедеско в эфире обратился к Квинси по-русски.

В «Спартаке» всегда затяжная реакция. Они и после моего ухода 5-6 лет меня обвиняли во всём. Виноват был даже автобус, который я купил. В этом клубе действует принцип «всё плохо, хозяин в белом». Время идёт, а ничего не меняется. Касательно Газизова, я не считаю, что он был плох. А Кокорин не мог всё испортить «Спартаку». Он на поле выходил раза три. Вчера я пытался понять, почему красно-белые проигрывают, и не нашёл ответа на этот вопрос. Вроде бы и игроки хорошие, и взаимопонимание между ними есть, но всё равно чего-то не хватает. «Спартак» стал пресным и скучным. Раньше они играли в азартный атакующий футбол, а их соперники мечтали о том, чтобы не проиграть разгромно. Сейчас же красно-белые ничем не отличаются от других команд. На «Краснодар» сейчас приятно смотреть, потому что они играют в короткий пас низом. А «Спартак» выглядит командой «бойчуганов», которые ничем не отличаются от большинства остальных команд РПЛ.



Возможно, нужно позвать тренера со своими идеями. Немецкие тренеры строят из своих команд машины, которые настроены на борьбу на поле. Но от «Спартака» все ждут красивого футбола. Думаю, уход Тедеско — положительный момент для красно-белых.



Этому клубу нужно пригласить тренера, который сможет донести до игроков свои идеи и поставить команде красивый атакующий футбол. Нужен идейный тренер, как Гвардиола, который будет строить свой футбол, несмотря ни на что, переть по своей системе. Правда, такому тренеру нужно будет дать хотя бы год на построение команды.