«Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой

У АПЛ мог быть неожиданный чемпион, но до сенсации не хватило совсем чуть-чуть.

Весной 1995-го победу в АПЛ праздновал сенсационный «Блэкберн» – команда, которую вёл за собой Алан Ширер, рубилась за титул с «Манчестер Юнайтед». После «золотого дубля» в сезоне-1993/1994 «МЮ» считался главным фаворитом гонки, но упустил победу в последнем туре, сыграв вничью с «Вест Хэмом». Притом что «Блэкберн» в параллельной встрече проиграл. Пока на «Ивуд Парк» открывали шампанское, в голове Алекса Фергюсона зрела революция.

Первый неожиданный чемпион АПЛ. «Блэкберн» даже отказался от Зидана А тренер умудрился проспать занятие перед стартом триумфального сезона.

Летом «МЮ» покинули Пол Инс, Андрей Канчельскис и Марк Хьюз – игроки, во многом определявшие игру клуба в начале 90-х. Английские журналисты считали, что Фергюсон сошёл с ума – «МЮ» никого не приобрёл взамен. К тому же в сезон команда вошла без Эрика Кантона, который отхватил в январе дисквалификацию за удар болельщика ногой.

«Блэкберн» сохранил Ширера и в то же время потерял главного тренера Далглиша, без которого оперативно выпал из чемпионской гонки. Однако на смену «Блэкберну» в роли главного конкурента «МЮ» неожиданно вылез «Ньюкасл» под руководством ещё одной легенды «Энфилда» – Кевина Кигана. В 1992 году «Ньюкасл» вернулся в высший дивизион и резво добрался до еврокубков. Несмотря на шестое место в сезоне-1994/95, амбициозный владелец клуба Джон Холл выписал внушительную сумму на усиление состава. Киган пригласил в «Ньюкасл» Давида Жинола, Леса Фердинанда и Уоррена Бартона.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С таким усилением «Ньюкасл» выиграл на старте нового сезона девять матчей из десяти и ворвался на первую строчку. В огненной форме был Лес Фердинанд, наколотивший в десяти турах восемь голов. А вот «МЮ» начал с поражения в матче с «Астон Виллой» (1:3) – тогда на поле вышли молодые Пол Скоулз, братья Невилл, Дэвид Бекхэм и Никки Батт. Команда Фергюсона развалилась в первом тайме, и лишь в самом конце Бекс размочил счёт, забив гол престижа.

После этой игры эксперт канала BBC и бывший игрок «Ливерпуля» Алан Хансен, анализируя поражение «МЮ», сказал в прямом эфире фразу, которую ему припоминают до сих пор: «Вы не можете что-либо выиграть с детьми». Фергюсон ответил на это серией из пяти побед подряд, но после 0:0 с «Шеффилд Уэнсдей» на первое место вновь вышел дерзкий «Ньюкасл».

«Ньюкасл» разрывал лигу и делал это зрелищно. Киган говорил игрокам: «Люди пашут всю неделю и отдают часть заработанного, чтобы вы радовали их в выходные. Им нужны победы, но они не осудят вас и за ничью 3:3. А вот унылую игру без голов не простят». Неудивительно, что именно здесь раскрылся Давид Жинола – его не брали в сборную Франции за «индивидуализм», но в АПЛ техничный хавбек сразу стал одним из лучших.

«Я отдал им свои деньги, потому что у них есть яйца»

Однако своё французское оружие было и у Фергюсона – в октябре 1995-го закончилась дисквалификация Эрика Кантона, который вернулся на поле в матче с «Ливерпулем». И как – отдал голевой пас на Ники Батта, а потом реализовал пенальти. Несмотря на потерю очков (итоговый счет 2:2), возвращение Кантона произвело фурор.

Для Фергюсона Кантона был не только ключевым игроком, но и одним из тех, кто отвечал за связь между «старичками» и молодыми футболистами. В автобиографии Алекс Фергюсон описывает такую историю:

«Однажды ребята решили сыграть в одну азартную игру. Для этого каждый футболист скидывался в общий банк, и в корзину, которая используется при жеребьёвке Кубка Англии, бросали бумажки с фамилиями. Каждому был дан выбор: забрать свою выигрышную долю или сыграть до последнего выбывшего и попытаться сорвать куш.

Все молодые игроки, включая Дэвида Бэкхема и Гари Невилла, взяли свою часть. Однако Пол Скоулз и Никки Батт решили рискнуть. Когда Эрик Кантона выиграл, то поделил все деньги между Скоулзом и Баттом. Они только недавно попали в основу, и сумма в 7500 фунтов была для них равна двухмесячному окладу. Когда я спросил у Эрика, зачем он так сделал, он ответил: «Потому что у них есть яйца».

Но «эффект Кантона» продлился недолго – в ноябре и декабре до встречи с «Ньюкаслом» команда выиграла всего в двух матчах из восьми. «Ньюкасл» же к 20-му туру оторвались уже на 10 очков. На Рождество английские болельщики получили отличный подарок – встречу, которая должна была определить вектор чемпионской гонки. Энди Коул и Рой Кин дважды словили «Ньюкасл» на ошибках в обороне и принесли «Юнайтед» победу. Фанатам «Ньюкасла», которые уже видели золотую медаль на шее Кигана, пришлось поумерить свой пыл.

Однако «Ньюкасл» быстро пришёл в себя и выдал серию из пяти побед, в то время как «МЮ» в начале января влетел «Тоттенхэму» 1:4 и снова потерял очки в игре с «Астон Виллой» (0:0). По сути, успех на «Сент-Джеймс Парке» обнулился. По потерянным очкам «Ньюкасл» опережал «МЮ» на 12 баллов, а Холл порадовал болельщиков ещё одной покупкой – состав команды пополнил колумбийский форвард «Пармы» Фаустино Асприлья.

После удачного матча с «Ливерпулем» Эрик Кантона долго набирал форму, но в феврале-марте разогнался вместе с командой так, что перед второй встречей с «Ньюкаслом» отставание «Юнайтед» от первого места сократилось всего до одного очка. Перед судьбоносным выездом на «Олд Траффорд» «Ньюкасл» проиграл «Вест Хэму» и сыграл вничью с «Манчестер Сити». Клуб подходил к рубке за золото не в лучшем настроении.

«Ньюкасл» нанёс по воротам «МЮ» огромное количество ударов, но на стороне Фергюсона были удача и кураж Петера Шмейхеля (когда не выручал датчанин, на помощь приходил каркас ворот, например после удара Альбера со штрафного). Команда Кигана запорола кучу моментов, а вот «МЮ» свой шанс реализовал – на 52-й минуте забил Кантона и тем самым принёс Фергюсону победу.

Такое поражение сильно ударило по «Ньюкаслу» в плане психологии. Поплыл даже спокойный до этого момента Киган – в матче с «Ливерпулем» чёрно-белые вели со счётом 3:2 и продолжали атаковать. «Ливерпуль» дважды поймал «Ньюкасл» на контратаках и победил, хотя «сороки» могли просто засушить игру. Со стороны Кигана авантюрная игра впереди при хрупком преимуществе выглядела как самоубийство.

Киган проиграл Фергюсону психологическую дуэль

«МЮ» тем временем развивал успех – голевая серия Эрика Кантона достигла шести матчей подряд, и даже поражение от «Саутгемптона» (1:3) не выбило команду из финишного ритма. «Ньюкасл» отставал на три очка, но имел игру в запасе — это был идеальный момент для Фергюсона, чтобы вывести Кигана из равновесия.

Фото: Allsport/Getty Images

Перед игрой «Ньюкасл» – «Ноттингем» оба претендента на титул обыграли по очереди «Лидс». Тренер «МЮ» отметил на пресс-конференции, что «Лидсу» не стоило так напрягаться против «Ньюкасла», ведь это же не «Манчестер Юнайтед».

Киган взорвался в прямом эфире Sky Sports: «Раньше я молчал, но после этих слов Фергюсон опустился в моих глазах. Можете сказать ему, что «Ньюкасл» всё ещё бьётся за титул, а «МЮ» ещё нужно показать что-то против «Мидлсбро». Я надеюсь, что мы опередим Фергюсона. И я буду счастлив, если это произойдёт».

«Ньюкасл» не смог победить «Ноттингем» — ничья 1:1. Судьба титула была почти решена. К тому же «МЮ» находился в прекрасном настроении после победы в Кубке Англии – в финале был обыгран «Ливерпуль» (1:0), а победный гол забил, конечно же, Кантона.

В последнем туре чемпионата «МЮ» спокойно разделался с «Мидлсбро» (3:0), а «Ньюкасл» вновь потерял очки в игре с «Тоттенхэмом» (1:1). Стильная, атакующая команда Кигана зимой была главным претендентом на чемпионство, но не справилась с финишным рывком «МЮ» и собственными проблемами. «Дети» Фергюсона при поддержке Кантона оказались выносливее как в игровом, так и в психологическом плане — многие игры «МЮ» вытаскивал на характере.

Фото: Ben Radford/Getty Images

Дуэль между тренерами осталась также за Фергюсоном – Киган стал одной из первых жертв сэра Алекса в играх разума, когда повёлся на провокацию и буквально шокировал всех гневным высказыванием в эфире Sky Sports.

В следующей кампании Киган взял небольшой реванш – летом увёл у «МЮ» Алана Ширера, а потом разгромил Фергюсона со счётом 5:0. Но так близко к титулу, как это было в сезоне-1995/1996, «Ньюкасл» больше не подбирался.

В 1997 году Киган покинул клуб, аргументировав это так: «Я дал «Ньюкаслу» всё, что мог». Про «МЮ» вы и так знаете – многие из тех, кого Хансен назвал детьми, выросли в суперзвёзд и стали основными элементами той команды, которая в 1999 года оформила исторический требл.

Что касается Эрика Кантона, то он неожиданно завершил карьеру в 1997 году в возрасте 30 лет и в статусе самого культового игрока «МЮ» 1990-х.