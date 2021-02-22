«Спартак» снова критикуют за селекцию. Но в этом вообще нет смысла

«Спартак» проиграл «Динамо» в стартовом матче второй части сезона, с треском вылетел из Кубка, и неудача породила новую волну критики. Достаётся от болельщиков и специалистов всем: руководству, тренеру, летят персональные стрелы и в недавних новичков, Мозеса и Хендрикса.

Ранее, во время зимних сборов, публика с удовольствием также топталась на Газизове за то, что помимо Мозеса тот привёл Урунова и Кокорина. Бывший гендиректор превратился в селекционного неумеху, все его покупки почти единогласно признаны жуткими провалами. А Мозеса, говорят, «Спартак» уже приговорил: якобы принято принципиальное решение не выкупать его контракт, и на фоне ошибок нигерийца в матче с «Динамо» правильность этого решения лишь подтвердилась.

Только всё чаще и чаще кажется, что причины трансферных неудач – не в выборе селекционеров и не в уровне футболистов. Зарыты они гораздо глубже.

Новая схема «Спартака» пока вызывает вопросы. А Мозес был одним из лучших у красно-белых Разбор кубкового дерби, где «Динамо» выиграло благодаря дисциплине и двум стандартам, а не конструктивному футболу.

За последние четыре сезона «Спартак» взял 23 новых игроков. Из них 14 не заиграли

За точку отсчёта принят постчемпионский сезон-2017/2018 – это начало зоны турбулентности в клубе, которая не закончилась до сих пор.

Итак, перед или в ходе сезона-2017/2018 в «Спартак пришли Пашалич, Ханни, Педро Роша, Тигиев (выкуплены права) и Петкович; в сезоне-2018/2019: Жиго, Ерёменко, Айртон, Ташаев, Гулиев, Умяров и Глушенков; в сезоне-2019/2020: Тиль, Крал, Мирзов, Ларссон, Понсе, Шюррле, Соболев; в сезоне-2020/2021: Урунов, Кокорин, Мозес, Хендрикс.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Суммарно – 23 футболиста. Из них на высоком уровне, почти без вопросов, заиграли четверо: Жиго, Ларссон, Понсе и Соболев. Ещё трое тоже стали важной частью системы, но от них хотелось бы чуть более высокого уровня, речь о Крале, Умярове и Айртоне. Мозеса и Хендрикса пока не будем включать ни в какой список: первый играет ниже уровня ожиданий и не устраивает болельщиков, но пока в клубе; второй вообще только начинает карьеру в России.

На другой чаше весов – 14 футболистов, не оправдавших ожиданий/не заигравших в «Спартаке»/досрочно покинувших клуб: Пашалич, Ханни, Тигиев, Петкович, Ташаев, Гулиев, Глушенков, Еременко, Тиль, Мирзов, Шюррле, Урунов, Кокорин, Педро Роша. Некоторые из списка съездили в аренду и вернулись, ещё теоретически могут проявить себя, но согласитесь, что общее количество всё равно аномальное.

Ещё раз подчеркну: 61 процент игроков, которые пришли в «Спартак» за последние четыре сезона, по разным причинам оказались невостребованными. Они приходили при разных генеральных и спортивных директорах (которых было даже не двое), выбирались как селекционерами, так и лично главным тренером или владельцем, многие имели высокий статус и очень высоко котировались. А вслед почти всем им прокричали: «Ошибка. Трансферный провал», попутно обвинив селекционеров.

Не спорю, что среди обозначенных историй были те, когда возникали большие сомнения в целесообразности трансфера ещё на этапе выбора (Петкович, Ташаев, Шюррле). Однако чаще всего проблемы были гораздо шире.

«Спартак» стал пресным и скучным». Колонка Червиченко Отвечает, какой тренер нужен команде, и рофлит над своими критиками.

Хроническое неумение работать со «сложными» футболистами

Лучший способ победить врага – сделать его своим другом. Лучший способ справиться со сложным футболистом – заразить его общей идеей, переманить его на свою сторону, позволить ему почувствовать себя человеком, от которого зависит судьба команды. Это, кстати, в совершенстве умеет делать Сёмин.

А «Спартак» из года в год воюет со сложными футболистами и вместо того, чтобы выжимать из них максимум, мучается и утопает в скандалах. А у игроков визуально падает мотивация, причём часто – просто до катастрофической отметки.

Кокорин приходил в «Спартак» после сильного периода в «Сочи». Главный тренер южного клуба Владимир Федотов признавался, что хотел бы «обнять Сашу и никуда не отпускать», все топ-клубы РПЛ готовы были взять игрока, если бы у них были соответствующие возможности. «Спартак» же умудрился выжать из трансфера Кокорина даже не нулевую, а отрицательную пользу: были только внутренние склоки и всеобщее раздражение. Форвард не показал в команде и четверти своих способностей, сейчас же проще всего обвинить во всём Газизова, а заодно порадоваться глупости «Фиорентины», внезапно заплатившей за Кокорина деньги.

Гулиев приходил в «Спартак» в статусе одного из лучших футболистов «Ростова», он проводил очень сильный сезон при Карпине, давал на поле мобильность, злость и агрессию в борьбе, неплохо двигал мяч на дриблинге и виделся достойным вариантом в опорную зону. Причём свои качества Аяз демонстрировал и в футболке красно-белых. А потом у парня вдруг снесло крышу, он поругался с тренером, заболел – и остался без футбола на год. Очень интересно услышать, какие шаги предпринимал в этой ситуации «Спартак» и боролся ли он за футболиста-воспитанника, за которого к тому же отдал немало денег.

Ерёменко, как и Кокорин, выбрал «Спартак» после длительного простоя, когда на него хватало претендентов внутри РПЛ, в том числе среди элиты. И здесь красно-белые тоже почти сразу же сдались, посчитав его ядовитым активом из-за сотрудничества с Марко Трабукки и сославшись на проблемы со здоровьем, которые, как мы видим, оказались явно не критическими. Ерёменко играет в «Ростове» и делает это успешно. А мог бы стать лидером «Спартака».

Не выжал клуб и половины потенциала из Максимовича, который начал бодро, а доигрывал аренду в полноги и смотрел в сторону Италии. Из Пашалича, который в прошлом году был звездой «Аталанты». Шюррле быстро потерял мотивацию, стал капризничать – и завершил карьеру. На ещё более раннем этапе не удавалось обратить на свою сторону Широкова – звёздного футболиста с очень непростым характером. Тот вообще умудрился громко поссориться со всеми, а подробности конфликтов всплывают в прессе до сих пор. Атмосфера, годами существующая в клубе, ядовито воздействует на всех – и вместо плодотворной совместной работы всякий раз случаются скандалы.

Мозес, кстати, тоже не самый простой футболист – он, поигравший в европейских топ-клубах, знает себе цену. И я убеждён, что если заразить нигерийца идеей, то он станет звездой и лидером клуба. А если за спинами шептаться в стиле: «Вот, смотрите, он приехал доигрывать на одной ноге», причём делать это после действительно неплохих матчей, как в субботу, то ничего хорошего не произойдёт точно.

Провальная работа клуба на этапе адаптации

Привезти в новый клуб качественного футболиста – это даже не полдела, а меньше. Дальше вступает в силу процесс адаптации, который у всех футболистов протекает по-разному, но часто бывает крайне болезненным. И здесь к «Спартаку» тоже громадные вопросы. У каждого футболиста в коллективе должна быть чёткая роль. Если она отсутствует, то игрок быстро исчезает.

Кокорин и ещё шесть заметных игроков, которые задержались в «Спартаке» всего на полгода Для них «Спартак» стал не мечтой, а транзитной остановкой.

Урунова сейчас сравняли с землей и вообще перестали считать за футболиста, но я напомню, что он провёл очень яркую вторую часть сезона в «Уфе» и стал важным структурным футболистом очень крепкой команды. Мог ли Остон разучиться играть за пару месяцев? Логика подсказывает, что вряд ли. Но в «Спартаке» Остон, оставшийся без адекватного игрового времени и внимания, вдруг превратился в главную бездарность всех времён. А Газизов из-за его трансфера – в главного негодяя.

Мирзов признавался, что в «Спартаке» настолько переживал из-за давления, что «не мог обработать мяч». Тиль настолько раскис в клубе, что разучился вообще всему и до сих пор пребывает в трансе, даже уехав в Германию. Я полностью согласен, что Гус не стоил и близко затраченных 18 млн евро и что он имеет много недостатков для позиции «десятки», но классными качествами голландец тоже обладает. А в «Спартаке» Тиль превратился в «дрова».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Отсутствие стратегии и постоянная смена спортивной философии

И это тоже очень важная причина трансферных неудач «Спартака». Во-первых, в клубе постоянно меняются власть и тренеры. Во-вторых, футболистов почему-то часто воспринимают не как футболистов, а как обузу, доставшуюся от прошлой эпохи. В-третьих, здесь вообще не умеют мыслить вдолгую и выстраивать стратегию на несколько лет вперёд, после чего подстраивать под неё конкретные решения.

«Спартак» избавляется от людей Газизова. Урунов больше не нужен клубу А ведь ещё недавно игроком интересовались в Европе.

Поэтому Кокорин, Урунов и Мозес – это наследие Газизова, от которого нужно избавляться. И мы вдруг забываем, что Мозес к тому же приезжал как правый вингер для схемы 3-5-2, а сейчас его позиция в связи с переходом на новую схему исчезла, — и не факт, что футболист окажется востребованным как левый нападающий, ведь «Спартак» уже очень хочет Промеса.

Ерёменко был плохим, потому что достался в нагрузку красно-белым от окружения Карреры. Тиль плохой, потому что не вписался в игровую модель Тедеско 3-5-2, а то, что его звали для совсем других функций в системе Кононова с «десяткой», одним выдвинутым форвардом и высоким прессингом, никого уже не волнует.

Когда из года в год в «Спартаке» меняется вообще всё – высшая власть, главный тренер, состав, схема на поле, странно удивляться, что во всём этом хаосе выживают действительно сильнейшие.

Помните, когда был реально успешный трансферный год для «Спартака»?

Это был сезон-2016/2017. Тот самый триумфальный золотой чемпионат. Летом и зимой в клуб пришли: Ещенко, Зобнин, Фернандо, Маурисио, Селихов, Джикия, Луис Адриано, Тигиев и Самедов. Семеро из девяти однозначно пришлись ко двору, арендованный Маурисио быстро уехал (но тоже принёс пользу), Тигиев надежд не оправдал.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Легче всего будет сказать, что это просто был правильный и точный выбор качественных футболистов, но я убеждён, что сильнее повлиял факт общей цели и сильнейшей мотивации внутри клуба, относительно спокойной и правильной атмосферы. И совершенно не исключаю, что если бы небеспроблемный со спортивной точки зрения Ещенко или специфичные по характеру Луис Адриано и Фернандо приехали в другое время, то они бы провалились и были изгнаны с обидными насмешками вслед.

Причём мы прекрасно видели, как последние двое выступали в последующих, менее спокойных сезонах.

Выводы?

Главный вывод только один – прогнозирование будущего спартаковских новичков и оценка успешности выбора селекционеров всё чаще и чаще становится бессмысленным занятием, поскольку это банальная лотерея. Здесь далеко не всё подчиняется логике и чрезмерно часто проваливаются даже сильные на бумаге исполнители.

Вот и сейчас никто меня не переубедит, что Мозес – очень качественный для РПЛ футболист, на высоком уровне игравший в топ-чемпионатах и до сих пор не растерявший качества. Никогда я не соглашусь и с чрезмерно низкой оценкой Хендрикса, потому что видел, как он двигал мяч в чемпионате Голландии и влиял на игру из глубины.

Но при этом я уже совершенно не удивлюсь, если в итоге оба досрочно покинут «Спартак», а на Газизова и Попова, которые их привезли, выльется ещё одно ведро помоев.

Это «Спартак». Здесь идеи не доводятся до ума, чаще всего портятся на стадии исполнения. Здесь мало просто быть качественным футболистом, чтобы заиграть и понравиться болельщикам.