«Реал» подозревают в мошенничестве на € 200 млн, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks. По информации источника, в 2016 году руководство сливочных начало вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в Интернете. Уже через год фонд и королевский клуб заключили контракт на € 200 млн сроком на четыре года. Эти средства должны были пойти на реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу»

Как известно, после выхода с карантина в 2020 году «Реал» вернулся не на «Сантьяго Бернабеу», а на стадион «Альфредо ди Стефано», где обычно проводит свои матчи «Кастилья». Сейчас там сливочные проводят домашние матчи, а на «Сантьяго Бернабеу» вернутся не раньше 2022 года. На домашнем стадионе «Реала» во всю идёт реконструкция: появятся просторные и широкие кресла, установят новое современное поле и проведут другие не менее важные работы. Так выглядела арена в январе этого года.

Сделка королевского клуба с фондом была не единственной. Помимо этого, «Реал» заключил договор с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Деньги при этом клубу должны были поступать от этих двух офшорных компаний, основанных в начале 2017 года с капиталом в размере € 20 тыс. Таким образом, мадридский клуб мог попытаться уйти от налогов в Испании. Отмечается, что в «Реале» были осведомлены о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество, но оставили всё как есть.

Фанаты испугались, что игроки «Реала» калечат себя на тренировках. Разобрались, так ли это Тренер мадридцев по физподготовке следит даже за температурой питьевой воды и сделал Францию чемпионом мира.

Проблемы «Барселоны»

Проблемы с финансами есть не только у «Реала», но и у главного конкурента сливочных — «Барселоны». В конце января испанская газета El Mundo представила копию четырёхлетнего контракта Лионеля Месси с «Барселоной», подписанного летом 2017-го. По информации газеты, за четыре года контракта аргентинский форвард пополнил свой кошелёк на 555 млн евро, из которых уже заработал 511 млн. Но больше всего удивляют другие цифры. Именно этот контракт образовал долг в клубе в 1,2 млрд евро, представленный в годовом финансовом отчёте. 74% бюджета клуба приходится на фонд заработной платы. Из-за, по информации испанского издания COPE, сине-гранатовым пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату за полгода своим игрокам. «Барселона» не заплатила им ни в декабре, ни в январе, пообещав погасить задолженность в феврале.

Кроме того, руководство клуба имеет задолженности по трансферным сделкам. «Барселона» должна 126 млн евро: 29 млн евро «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, 16 млн евро «Аяксу» за Френки де Йонга, 10 млн «Бордо» за Малкома, 21 млн евро «Гремио» за Артура и 11 млн евро «Баварии» за Артуро Видаля. Несмотря на то, что многие уже не играют за клуб, долг продолжает висеть. https://www.championat.com/football/article-4271099-barselona-pszh-1-4-het-trik-mbappe-obzor-matcha-video.html



Финансовые проблемы клубов могут сильно сказаться на будущих трансферных целях клубов. В последнее время много разговоров ходит о Килиане Мбаппе, Эрлинге Холанде и других молодых звёздах. Дыры в бюджете могут заметно подкорректировать трансферный список испанских клубов на несколько ближайших трансферных окон.