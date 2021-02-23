«Заработал больше, чем за футбольную карьеру». Где сейчас экс-игрок «Спартака» Пьянович

Легионеров в истории «Спартака» было немало. В начале 2000-х иностранцев в Тарасовку свозили буквально пачками — от бразильцев до «мутных» африканцев. При этом особым спросом пользовались футболисты из стран бывшей Югославии. Прижились, по сути, только трое: Неманья Видич, Игор Митрески и Михайло Пьянович.

Больше всего фанатам красно-белых полюбился Пьянович. В репертуаре спартаковских трибун про него даже имелась специальная кричалка! Вспоминаем карьеру Пьяновича и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Первые легионеры «Спартака». Как сложились их судьбы Один продаёт мясо, у другого сын играет за «Реал».

Начало карьеры. В своё время за Пьяновича предлагали 25 млн евро!

До 22 лет Михайло играл в средних клубах из Сербии («Явор», ОФК). Прорыв случился в сезоне-1998/1999, когда Пьянович записал на свой счёт 11 голов в чемпионате страны. Форвард оказался в «Црвене Звезде», за которую он болел с детства. Там Михайло провёл четыре года и стал одним из лучших нападающих Сербии. Он забивал по 20 мячей за сезон, а в 2000 году получил вызов в национальную сборную.



На Пьяновича в ту пору был серьёзный спрос в Европе. «Никогда не забуду, как «Фенербахче» давал за Михайло 25 млн евро, — признался бывший игрок «Црвены Звезды» Ненад Лалатович. — Он поехал в Турцию, но руководство и болельщики не хотели его отпускать». Помимо этого, интерес к Михайло проявляли клубы из Франции, Испании и Португалии.



Пьянович остался в «Црвене Звезде». Он продолжал забивать, но в какой-то момент его результативность упала. А в 2001 году Михайло поссорился с главным тренером «Звезды» Славолюбом Муслиным. Конфликт в итоге привёл к тому, что форвард выпал из основного состава.



Команда тогда в целом играла не слишком удачно. К середине сезона-2001/2002 «Црвена Звезда» сильно отставала в чемпионате от своего принципиального соперника – «Партизана». Это взбесило фанатов «Звезды», и они решили навестить игроков на клубной базе. Конечно же, не с пустыми руками (прихватили с собой бейсбольные биты). Досталось троим футболистам, в том числе и Пьяновичу. Обошлось без сильных повреждений, но на пару дней они всё-таки остались в больнице.

«А забивает только Михайло». Как Пьянович играл за «Спартак»

Пьянович всё понял и снова принялся забивать, однако «Црвене Звезде» он был больше не нужен. Даже несмотря на то, что ему раз за разом удавалось отличаться в дерби с «Партизаном». «Тяжело уходить из клуба, который для тебя многое значит и который ты так любишь. Но я профессионал, нужно уметь прятать эмоции от других людей», — сказал Михайло, покидая «Црвену Звезду».



Летом 2003 года Пьянович стал игроком «Спартака». Поначалу он играл мало — всего шесть матчей за первые полгода. Зато второй сезон в «Спартаке» оказался куда успешнее: 17 матчей, 6 голов и 5 результативных передач. Тогда же появилась кричалка болельщиков красно-белых, посвящённая Михайло:



«Сердце Старкова склонно к изменам,



И к переменам, как ветер в мае…



То Павлюченко, то Кавенаги,



А забивает только Михайло!



Михайло Пьянович, Михайло Пьянович, Михайло Пьянович, Михайло Пьянович…»

Тем не менее, в «Спартаке» Пьянович так толком и не заиграл. Помешали травмы и конкуренция, к которой Михайло просто не привык. «Федотов использовал схему с двумя форвардами, — вспоминал Пьянович в интервью Sports.ru. — Он делал выбор в пользу Павлюченко и Кавенаги, а мне не давал даже шанса выйти на замену. Когда Фернандо в очередной раз не мог забить, то Владимир Григорьевич сажал его на скамейку и выпускал Баженова или Дзюбу. Сложилось впечатление, что Федотов вообще забыл о том, что в его команде есть такой нападающий, как Пьянович».



Один тех из редких случаев, когда Федотов доверил Пьяновичу место в основе, закончился дублем в ворота «Зенита». Больше за «Спартак» он не забивал. Всего счету Михайло 61 матч в составе красно-белых, 17 голов и 10 результативных передач.

Завершение карьеры. Чем сейчас занимается Михайло Пьянович

Покинув «Спартак», в феврале 2007 года Пьянович оказался в «Ростове». Там Михайло играл полгода и внезапно закончил карьеру, хотя ему было всего 30 лет.

Фото: Getty Images

В отличие от многих экс-футболистов, Пьянович не стал тренером или функционером. Он связал свою жизнь с другой сферой деятельности — бизнесом, а точнее строительством. «Я очень удивился, когда узнал, что Пьянович стал бизнесменом, — признался бывший партнёр Михайло по «Црвене Звезде» Ненад Лалатович. — Но он предан своему делу: строит хорошие, красивые дома. Он заработал на этом больше, чем за всю свою футбольную карьеру».



Однако успешный бизнес был омрачён — с 2019 по 2020 годы на объектах Пьяновича погибло двое рабочих. Я сожалею о случившемся. Мы провели проверку и выяснили, что виноват подрядчик. Надеюсь, что таких трагедий больше не случится», — заявил Михайло.



Полностью отойти от футбольных дел Пьяновичу не удалось. Иногда Михайло играет на ветеранских турнирах, а также продолжает болеть за два главных клуба в своей карьере – «Црвену Звезду» и «Спартак». «Россияне и сербы действительно братья, — заявил Пьянович в 2017 году. — И это не просто слова — я убедился в этом на деле, когда играл за «Спартак». В России я провёл незабываемые годы. До сих пор содрогаюсь, когда слышу песни фанатов «Спартака».